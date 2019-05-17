 "Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Сумна новина. З огляду на заяву глави депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" про вихід фракції з коаліції та у зв'язку з цим припинення діяльності коаліції повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді VIII скликання припинила свою діяльність... І варто визнати: це була хороша коаліція. Вітаю, колеги, всіх зі спільною роботою", - оголосив Парубій із трибуни парламенту.
Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.
Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати).
Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.
Парубий еще тот тролляка!
Адекватным украинцам можно вздохнуть свободно. Гривна еще полгода будет стабильной
Ибо суд отменяет даже решения ВР,
принятые в нарушение регламента.
Так что вы зря так о судах.
А коалиции не было уже несколько лет,
так что Парубия можно привлекать к УО за бездействие.
Доказать в суде будет запросто, фактов больше чем требуется.
Ничччо ни панимаю! Хде мая булава! Разумков, ты же абисчал!
И шо это меняет?
Коалиции нет уже давно, общеизвестный факт.
И. Луценко уже заявила, что Зеленский имеет право распустить ВР,
не смотря на заявление Пагубия.
Різниці особої то не буде, бо що на дострокових, що на строкових виборах в Раду пройдуть одні й ті ж, адже закону про відкриті списки немає! От навіть Бєня сказав: толку від дострокових виборів за старим законом...
Але от прості українці постраждають і ще більше зубожіють. Бо дострокові вибори=різкий скачок курсу бакса. У нас от перед черговими президентськими бакс скочив із 26,6 до 27,4 (а пілся впав). Уявляєте, що буде при дострокових виборах - там бакс по 28 мінімум продаватимуть!
Клоун **** картавый. Коалиции нет уже 2.5 года. а эта тварь изображает бурную деятельность. Практически все законы приняты с нарушением регламента. кнопкодавством. и могут быть отменены через суд. Правительство без коалиции тоже работает вне закона. Тебя судить нужно. а ты спектакли разыгрываешь мразь.
1млн, да баксов по 20 на рыло (чтоб пришли)
= просто минус 20млн зелени у Мурлыки.
После стрёмной кенгурации в понедельник - самое то.
- скука там адская, это ж не корпоратив.
"Навіть солов'ї замовкають, коли говорить Зеленський. Бо так заведено природою, що неможливо співати та блювати одночасно."©
І, навіть, якщо «вимусять» кабмін йти у відставку, вони автоматично до обрання нової ВР залишаються із статусом ВО.
Оцініть гру, вона прекрасна.
Королевский шут Парубий - весёлый, солнечный клоун! В детсадовском театре он бы играл ведущие роли. Например, зайчика или петуха.
Есть к этому соевому цирку только один грустный вопрос - это стадо ублюдков пять лет чесало народу, что они представители и носители идей Майдана???
начнет свое "служение народу" с оха-ханного нарушения законов?
Роспуск раде теперь вообще не грозит.
През не может распустить раду пока идет формирование коалиции.
А вот если она не будет сформирована на протяжении 30 дней, вот тогда может.
А если все таки будет сформирована??? (вполне возможно).
Тогда согласно закону през не будет иметь права роспуска так как запрещено
ему распускать за пол года до следующих выборов!
АЛЕ НА КОЖНИЙ БОЛТ ЗНАЙДЕТЬСЯ СВОЯ ГАЙКА )
Спроба ввести суспільство в оману бандою дегенератів з ВР ГІВНО ВАРТА.
Байкою ПРО 30-ДЕННИЙ ТЕРМІН НА СТВОРЕННЯ НОВОЇ КОАЛІЦІЇ і НЕМОЖЛИВІСТЮ ДЛЯ ЗЕ розпустити ВР у цей період.
Тому що заява хитрожопого НФ ПРО ВИХІД З КОАЛІЦІЇ ЮРИДИЧНО НІКЧЕМНА ПРИ НАЯВНОСТІ РІШЕННЯ СУДУ ПРО НЕІСНУВАННЯ КОАЛІЦІЇ З ІНШОЇ ДАТИ.
Розпуск Ради сам по собі нічого не дає.
АЛЕ ШАНТАЖ РОЗПУСКОМ-ЦЕ ЧУДОВИЙ СПОСІБ ЗАСТАВИТИ НАРЕШТІ попрацювати на благо Народу наших"обранців"
з 20 по 27 травня.
Розпуск Вр це має бути Указом № 2.
Указ № 1(поданий Вр на затвердження) має бути про зміну ряду міністрів(а ще "тепловізора" Матіоса і Югу "Картавого"Луценко),відкликання ряду призначень Порошенко після виборів
Указ № 2 вступає у силу у випадку невиконання ВР умов Указу №1.
«Народный фронт» имел полное право выйти из коалиции, - заявила она в кулуарах. - Это означает, что в 30-дневный срок по законодательству есть время для создания новой коалиций в Раде.
Означает ли это, что Зеленский может все равно распустить парламент - да, это означает».
Ну шо, порохоботы, сливаем воду и пакуем чемоданы.
Вокзал, поезд, Донецк...
Жаль лише,що юристи Зе збираюся посилатися на трохи інше..
Реально на коаліцію давно не було голосів .
Закривали чи через нічийних мажоритарників , чи через проститутку Ляшка і т.п.
На патріотичні закони добавляли патріотів , а на інші - могли і з Жопоблоком разом голосувати.
Отак і крутилися ...
А реально ніхто і не ставив питання оголосити всіх депутатів поіменно які входять в коаліцію !
Бо ніхто не хотів перевиборів ...
НФ просто поставив цьому кінець . Заради чого - їх запитайте
тому дерибанять напослідок.
і КОЖЕН ДЕНЬ -ЦЕ ЗАЙВИЙ МІЛЬЙОНЧИК..