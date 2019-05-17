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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:ВР (4754) коаліція (215) Парубій (1071)

 "Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції у Верховній Раді у зв'язку з виходом з неї партії "Народний фронт".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сумна новина. З огляду на заяву глави депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" про вихід фракції з коаліції та у зв'язку з цим припинення діяльності коаліції повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді VIII скликання припинила свою діяльність... І варто визнати: це була хороша коаліція. Вітаю, колеги, всіх зі спільною роботою", - оголосив Парубій із трибуни парламенту.

Також дивіться: "Народний фронт" вийшов з коаліції. ВIДЕО

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати).

Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127370
 
   
 Топ коментарі
 
Дурак вы, батенька. Это так технично НФ послал клоуна "в сад".
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Яка сумна новина!
Парубий еще тот тролляка! "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде - Цензор.НЕТ 8078
Адекватным украинцам можно вздохнуть свободно. Гривна еще полгода будет стабильной "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде - Цензор.НЕТ 9896
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Так я Скомороха и не слышу. За него другие говорят. У меня такое ощющение что он все мозги себе наркотой сжег!
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Выходит, что коалиции давно нет и рада не легитимна. Та их всех в тюрьму нужно！
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аха стройными рядами вместе с кудряшкой пью "Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 5987 "Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 5987
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Законы почитай прежде чем всякую фигню писать.
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Яка сумна новина!
Парубий еще тот тролляка! "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде - Цензор.НЕТ 8078
Адекватным украинцам можно вздохнуть свободно. Гривна еще полгода будет стабильной "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде - Цензор.НЕТ 9896
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уря це перемога, гривна стабильна уря
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Как там ваш рупий деревяный? Жив еще "Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 7432
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наш рупий гыгыгы рука кремля гыгыгы
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это преждевременное заявление. Что будет с гривной, когда беня "выиграет" суды?
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просидеть во власти хоть пол года , за это время договорняками , падлянками и тд влезть в следующий парламент ...на страну они ложили ...
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Мне кажется. этот хлд ничего не даст. Коалиции в Раде не было несколько лет, об этом есть решение суда. Народный Фронт вышел из того, чего не было и поэтому Раду можно спокойно распускать. Юристы Зеленскому помогут это обосновать.
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Рішщення суду не про це було. Рішення суду було показати коаліційну угоду. Те, що її не показали, з юридичної т. з. не доводить відсутності коаліції (хоча всі розуміють, що 226 депутатів там нема давно).


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У суда нет права определять есть коалиция или нет. Только голова ВР своим заявлением.
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Ссылочку, плиз.
Ибо суд отменяет даже решения ВР,
принятые в нарушение регламента.
Так что вы зря так о судах.
А коалиции не было уже несколько лет,
так что Парубия можно привлекать к УО за бездействие.
Доказать в суде будет запросто, фактов больше чем требуется.
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Слышу вопли мальчика в коротких шортиках:
Ничччо ни панимаю! Хде мая булава! Разумков, ты же абисчал!
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слушай вопли наследственного вора пью - караул корыта лишают )))
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Жалкие конвульсии кривых качек. Решение уже принято, так что плиготуатися коеги плиготуатися
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У зедебилов истерика ))).
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Ха-ха-ха! Теперь Зеленский может издавать какие угодно Указы (обязательные к выполнению) и по существу будет "царствовать" до создания новой коалиции "Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 3282 .
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Та вы шо?
И шо это меняет?
Коалиции нет уже давно, общеизвестный факт.
И. Луценко уже заявила, что Зеленский имеет право распустить ВР,
не смотря на заявление Пагубия.
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Представляю, каких трудов ему стоило не смеяться, произнося это.
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Навіть якби Раду можна було розпустити, то нові вибори призначили б десь на серпень-вересень. А чергові в жовтні? Оце треба бучу здіймати ради одного місяця???
Різниці особої то не буде, бо що на дострокових, що на строкових виборах в Раду пройдуть одні й ті ж, адже закону про відкриті списки немає! От навіть Бєня сказав: толку від дострокових виборів за старим законом...

Але от прості українці постраждають і ще більше зубожіють. Бо дострокові вибори=різкий скачок курсу бакса. У нас от перед черговими президентськими бакс скочив із 26,6 до 27,4 (а пілся впав). Уявляєте, що буде при дострокових виборах - там бакс по 28 мінімум продаватимуть!
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разность очень большая, при роспуске Рады Зе может снять и назначать исп.обязаности Ген.Прокурора самостоятельно без ВР.

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Тат в нас от і чинний генпрокурор, здається, уже домовився з Бенєю...
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І так, навіть при розпуску Ради чинний склад Ради залишається діяти і приймати закони аж до прийняття присяги новою Радою...
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"Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращения деятельности коалиции уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность… И давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой", - объявил Парубий с трибуны парламента.Источник:https://censor.net.ua/v3127370

Клоун **** картавый. Коалиции нет уже 2.5 года. а эта тварь изображает бурную деятельность. Практически все законы приняты с нарушением регламента. кнопкодавством. и могут быть отменены через суд. Правительство без коалиции тоже работает вне закона. Тебя судить нужно. а ты спектакли разыгрываешь мразь.
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У Зели есть пока возможность собрать миллион перед Радой и люди просто "вежливо" попросят их вынести вопрос о самороспуске на голосование !
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Рошенковской фракции в Раде осенью НЕ БУДЕТ!!! Порохоботы пролетят - как бы сейчас не троллили Зеленского. Вам просто КАПЕЦ!
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сели они и плачут, пойдут за рыжего сепара какахи бросать
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Это мы поглядим. Думаю через полгода у кого-то будет уже не 30, а 20, а у кого-то не 20, а 30.
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Считаем:
1млн, да баксов по 20 на рыло (чтоб пришли)
= просто минус 20млн зелени у Мурлыки.

После стрёмной кенгурации в понедельник - самое то.
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Al Makarski та інші "Гумористи" Досить - ля-ля.. Выпендреж не поможет, какое бы дерьмо из вас не лезло.... Зеленский президент и должен работать, работать и работать на благо Украины и украинского народа!
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Где "работать" и где "Зеленский"
- скука там адская, это ж не корпоратив.

"Навіть солов'ї замовкають, коли говорить Зеленський. Бо так заведено природою, що неможливо співати та блювати одночасно."©
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Зеленскому теперь Рада и на хрен не нужна, мешать не будет . Господа "порохоботы" вы пролетели как стая рашпилей над Парижем.
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Тобто, на протязі 30 днів, поки формується нова коаліція, Президент не може видати указ про розпуск ВР? - Я вірно зрозумів?
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А далі закінчився час, бо за 6 місяців до виборів ВР «розганяти» вже не можна.
І, навіть, якщо «вимусять» кабмін йти у відставку, вони автоматично до обрання нової ВР залишаються із статусом ВО.
Оцініть гру, вона прекрасна.
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Случилось единственно правильное и ожидаемое...Реванш "коломойских" притормозили. Сколько бы лупоглазый голос квартала не вещал о беспрецедентной победе,а реально дурака сваляли 45% избирателей,у Украины появился шанс одуматься! С чем вас и поздравляю!
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Коалиция хорошей не была - работала на Рошеновское корыто и для себя.
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і до чого цей понос на цензорі через якихось пройдисвітів у ВР, Зеленський звернеться до народу типа - шо робити з цими покидьками під куполом Парламента? і народ своє слово скаже, вилупкам мало не пкажеться. а щодо тих дибільних законів, що понаприймали ті покидьки під себе, нехай сують один одному в дупу.
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Ви, особисто, вийдете на Майдан, чи як завжди, ховатимитесь за чужими спинами і не зрозумілими ніками?
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Плять, в стране - клоунов, "как собак нерезанных", а вы Володьку Зеленского оскорбляли)))
Королевский шут Парубий - весёлый, солнечный клоун! В детсадовском театре он бы играл ведущие роли. Например, зайчика или петуха.
Есть к этому соевому цирку только один грустный вопрос - это стадо ублюдков пять лет чесало народу, что они представители и носители идей Майдана???
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А зеля представитель Майдана или антимайдана???
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а Зе не приходил к власти по трупам, ощути разницу
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А кто пришел К ВЛАСТИ по трупам? И в чем это заключалось??? Ваша версия?
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Теперь осталось уточнить, из какой именно коалиции они вышли (кто там был количественно на момент выхода НФ), и может так оказаться, что никакой коалиции не было, что дает президенту основания разогнать парламент. Впрочем, сейчас или через полгода, большой разницы нет. Если Зеленский действительно хочет делать что-то лучше, ему остается завалить Раду актуальными законопроектами и пусть принимают. А не примут, показать их скорую политическую кончину.
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Так радоваться и ликовать от очередной подлости трусливых и лживых "избранников"? Не видеть всей мерзости поведения "шестерок", готовых безропотно исполнять любые прихоти их намертво вцепившихся во власть хозяев? Не испытывать чувства брезгливости от их привычной уже изворотливости? Больше того, называть это "единственно правильным и ожидаемым"? Замечательное очередное проявление "революционного достоинства" президента, его верных слуг и восторженных сторонников - чем подлее, тем правильнее!
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Добро пожаловать в реальную политику... "Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 7149
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ХА-ХА-ХА... Володимир Зеленський буде дурником, якщо на протязі кількох діб не розжене це кубло хитрожопих покідьків! З вовками жити... Яке нах@й "по закону"?! Те, що виробляють ці клоуни на голову не налазить! Розігнати негайно, але перед цим поставити завдання "відповідним органам" на відкриття карних справ стосовно найбільш "одіозних хитрих" та поміняти голову ДПСУ, аби прикордонники "закрили" кордон для "клоунів". Те, що за майже 90 % "народних" тюрма "плаче", це є факт... Вова, якщо з цією сволотою почнеш "розмовляти по закону", то вони тебе "обломают на раз"! Той, хто йде до "напьорсточників", повинен розуміти, що там його ошукають і він там нічого не виграє, а тільки або втратить власні гроші, або дасть пи@ди сволоті, яка ошукує його друзів та знайомих! Так що, Володимир, не вагайся і розганяй клоунів з відповідними для тих наслідками! Врашті решт тобі Народ надав такий кредит довіри не для того, аби ти йшов на поводу у сволоти, яка вже вкрай "добила" нашу рідну Неньку!!! БОГ в допомогу! Нехай щастить!
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ХА-ХА-ХА - чем тогда твой зебил будет отличатся от них, если
начнет свое "служение народу" с оха-ханного нарушения законов?
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Это ж с какого "нарушения"?)) Было два решения админсуда с требованием к парубию огласить список коалиции. По искам Деркача и Томенко. Адруша включил режим дурака. Сегодня подаётся иск в суд и завтра будет решение, что коалиции не было с 2016 года. ХА-ХА-ХА, учите матчасть, Wладик ))))
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Если новая коалиция не будет создана в течение 30 дней, президент имеет право назначить досрочные выборы в Раду. А Рада через 30 дней уйдет в заслуженный трудовой отпуск и никакие новые избирательные законы по открытым спискам и отмены неприкосновенности не будут приняты. А выборы в новую старую Раду будут не в октябре, а аж на целый месяц раньше в сентябре! Перемога. И вот уже на новые выборы снова пойдут со старыми удочками ловли лохтората - открытые списки и отмена неприкосновенности. Потом, когда выберете нас. Бесконечный бег Украины по кругу, с бесконечным наступанием на одни и те же грабли-препятствия.
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Ну блин специалисты диванные.
Роспуск раде теперь вообще не грозит.
През не может распустить раду пока идет формирование коалиции.
А вот если она не будет сформирована на протяжении 30 дней, вот тогда может.
А если все таки будет сформирована??? (вполне возможно).
Тогда согласно закону през не будет иметь права роспуска так как запрещено
ему распускать за пол года до следующих выборов!
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АЛЕ НА КОЖНИЙ БОЛТ ЗНАЙДЕТЬСЯ СВОЯ ГАЙКА )

Спроба ввести суспільство в оману бандою дегенератів з ВР ГІВНО ВАРТА.
Байкою ПРО 30-ДЕННИЙ ТЕРМІН НА СТВОРЕННЯ НОВОЇ КОАЛІЦІЇ і НЕМОЖЛИВІСТЮ ДЛЯ ЗЕ розпустити ВР у цей період.

Тому що заява хитрожопого НФ ПРО ВИХІД З КОАЛІЦІЇ ЮРИДИЧНО НІКЧЕМНА ПРИ НАЯВНОСТІ РІШЕННЯ СУДУ ПРО НЕІСНУВАННЯ КОАЛІЦІЇ З ІНШОЇ ДАТИ.

Розпуск Ради сам по собі нічого не дає.
АЛЕ ШАНТАЖ РОЗПУСКОМ-ЦЕ ЧУДОВИЙ СПОСІБ ЗАСТАВИТИ НАРЕШТІ попрацювати на благо Народу наших"обранців"
з 20 по 27 травня.
Розпуск Вр це має бути Указом № 2.

Указ № 1(поданий Вр на затвердження) має бути про зміну ряду міністрів(а ще "тепловізора" Матіоса і Югу "Картавого"Луценко),відкликання ряду призначень Порошенко після виборів
Указ № 2 вступає у силу у випадку невиконання ВР умов Указу №1.
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Для того что бы оттель выйти,надо доказать,что оно "существовало".
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Но запасные баяны всё же понадобятся, чтобы отметить эту "сумну новину".
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Это для Парубия она "сумна".По сути её не было после распада и выхода из неё основных ОБЪЯВЛЕННЫХ в парламенте сил коалиции в 14 году.
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А тем временем Ирина Луценко заявила, что избранный президент страны Владимир Зеленский имеет право распустить парламент, несмотря на то, что правящая коалиция только в пятницу объявила о прекращении своей деятельности.
«Народный фронт» имел полное право выйти из коалиции, - заявила она в кулуарах. - Это означает, что в 30-дневный срок по законодательству есть время для создания новой коалиций в Раде.
Означает ли это, что Зеленский может все равно распустить парламент - да, это означает».

Ну шо, порохоботы, сливаем воду и пакуем чемоданы.
Вокзал, поезд, Донецк...
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Для того что бы оттель выйти,надо доказать,что оно "существовало".
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рішення НФ юридично нікчемне після висновку Суду про неіснування коаліції.

Жаль лише,що юристи Зе збираюся посилатися на трохи інше..

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Так была коалиция или не было? Если была, то где коалиционное соглашение?
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Таки так .
Реально на коаліцію давно не було голосів .
Закривали чи через нічийних мажоритарників , чи через проститутку Ляшка і т.п.
На патріотичні закони добавляли патріотів , а на інші - могли і з Жопоблоком разом голосувати.
Отак і крутилися ...
А реально ніхто і не ставив питання оголосити всіх депутатів поіменно які входять в коаліцію !
Бо ніхто не хотів перевиборів ...
НФ просто поставив цьому кінець . Заради чого - їх запитайте
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у НФ нуль шансів восени..

тому дерибанять напослідок.
і КОЖЕН ДЕНЬ -ЦЕ ЗАЙВИЙ МІЛЬЙОНЧИК..
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Клован Парубий с прискорбием огласил, что чувак, лишившийся в 2016-м одной ноги, с сегодняшнего дня считается одноногим... ))))))))))
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блин, сначала написал ответ на прикол логопефа, а потом начал читать комменты с конца в начало и обнаружил, что про ногу и Вы написали... думаю, если прочту все, то сравнения будут очень похожими. "Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 8460
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Все равно разгонят. Как Наполеон когда-то.
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цинизм высшей степени!!! Вы обратили внимание как блеснула скупая слеза у Парубия?
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Андруша - "клован" высшей квалификации! Эту комик-группу Зеленский категорически не устраивает, как возможный конкурент на манеже ))
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Другими словами, если перевести слова заики-логопефа, то покойник умер потому, что после смерти у него отвалились нога.
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Идиот картавый ! Не было коалиции , было воровство и мародерство .
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Мрази продлили на месяц свою легитимность,точно сумна новина.
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Зеленский не может распускать раду, т.к. до 20 мая это было право предыдущего Президента. Порошенко вплоть до 20 мая не счел нужным распускать раду. Это право, а не обязанность. А Зеленский не может посягать на это право задним числом.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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