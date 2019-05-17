 Зеленський - це перемога "зони комфорту" і бажання побачити, як він буде "жарити" політиків у житті, якщо він так їх "жарив" на сцені, - Сюмар. ВIДЕО

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:41 "Звірити годинники"

2:05 Зеленський - "вікно можливостей" для України

8:50 Вплив Коломойського на Зеленського

11:50 Кампанія Зеленського в соцмережах. У чому відмінність української та російської політики

17:00 "Люди Зеленського" в парламенті і спроби нардепів "перевзутися"

20:03 Причини поразки Порошенка, "вороги" президента

30:50 "Народний фронт" і Гройсман

35:24 Політтехнологи і політтехнології в Україні

44:00 Парламентські вибори-2019

49:34 Вплив Росії на українські медіа

54:25 Війна