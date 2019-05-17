 Зеленський - це перемога "зони комфорту" і бажання побачити, як він буде "жарити" політиків у житті, якщо він так їх "жарив" на сцені, - Сюмар. ВIДЕО

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:41 "Звірити годинники"
2:05 Зеленський - "вікно можливостей" для України
8:50 Вплив Коломойського на Зеленського
11:50 Кампанія Зеленського в соцмережах. У чому відмінність української та російської політики
17:00 "Люди Зеленського" в парламенті і спроби нардепів "перевзутися"
20:03 Причини поразки Порошенка, "вороги" президента
30:50 "Народний фронт" і Гройсман
35:24 Політтехнологи і політтехнології в Україні
44:00 Парламентські вибори-2019
49:34 Вплив Росії на українські медіа
54:25 Війна
Стесняюсь спросить вас, ЗЕбилы, а что вы получите от этого зрелища кроме морального удовлетворения?
Но, несомненно моральное удовлетворение (с криками 'ату-ату') многого стоит, даже 14 тысяч гривен за одну тушку курицы, как в Венесуэле.
Он договаривался, чтобы Коломошкина не трогали, так как Зе решил его жарить лично!
ческий и авторитетный вес измеряется весом денег и активов. Ну если с деньгами всё просто и понятно то за активы в государстве с глубокими чиновничьими и криминальными традициями
выступают прежде всего аппаратные возможности, админресурс всех уровней. То есть на се-
годня у нас практически снятая под кальку с "большого брата" така себе левиафанская модель
государственного аппарата сросшегося с криминалом и с ФПГ - они просто взаимно окончатель
но и насквозь проникли друг в друга, всё схвачено всё закрышовано всё построено на афёрных
или мошеннических схемах, функционирование которых обеспечивается на высшем законода-
тельном уровне - в парламенте. Система выстроилась от самого низа до самого верха, это уже
единый организм и его вылечить невозможно его можно только убить или ждать сто лет пока всё будет перемолачиваться и эволюционировать. До первого тура я ещё думал что можно как
то потихоньку эту систему разминировать, заменять какимито частями, блоками, узлами. Но сис
тема в очередной раз извернулась не желая уступать в возможностях собирать теневую дань и
прочие прелести этой системы, причём совершенно безнаказанно, нагло до выпадения глаз из
орбит, хотя бы "дело" Насирова..... растрел майдановцев не выгодно расследовать, ну и не бу-
дем, тем более "большие люди" попросили, и не безвозмездно и т.д. - это просто насквозь всё
больное, всё решается через деньги и для денег и они это считают нормальным, а население
которое это не воспринимает - просто наивными лохами..... как это можно исправить, это клепто
мания. Попадая в эту систему, внутырь левиафана, новенький видит как всё чудесно и замеча
тельно устроено, тот же казак Гаврилюк например- даже если бы захотел его бы потихоньку вы
кинули или убили если бы собрал конкретную инфу, и человечек встраивается в эту систему.....
там тепло хорошо надёжно, и система сразу предложит что нибудь вкусьненькое- смотри, вот
это - твоё.... ты только не лезь куда не надо.... Юга-плокулол - это классика метаморфозы из ге
роя уличного протеста самого первого майдана поцан дорос до..... ого-го-го..... Кароче никто не
даст сломать эту систему никакому голопупенке/голожопенке/голобородьке...... Можно было по
пробовать доверившись мелко-буржуазным течениям типа Садового но.... это ж никакого тебе
блок-бастера..... А я ещё раз хочу напомнить, что утопить ЗЕбила ПоП мог до начала первого
тура если бы слился под Садового за 5 лет министом МИДа, ну и там чего-ничего в парламенте
и в правительстве.Просто раздуть муху до слона тогда бы не получилось и из 30% половина тут
же разбежалась по другим претендентам потеряв главный интерес.
который совершенно "нипричём"..............
Вихід? -
Міняти ментальність українського суспільства - розумними людьми важко керувати обіцянками і соціалістичним популізмом.
1) Хто така Сюмар
2) Чому ту пародію на український супутниковий канал називають досягненням?
.А ЦЕ СЛОВА ТИХ ХТО ЛЕЖИТЬ В ЗЕМЛІ КОЛИ 73 %ЖРАЛИ І ПИЛИ!!
МИ - СІРІ ПРИВИДИ,
МИ ДЛЯ ПОЛІВ - ЗЕРНО,
МИ СТАЛИ ПРИВОДОМ,
ЩОБ ВИПИТИ ВИНО.