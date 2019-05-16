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 Політика України
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Все про:Гордон (12) Медведчук (367) звільнення (516)

 "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира", - Гордон іде з телеканалу "112 Україна". ВIДЕО

Журналіст, засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон повідомив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом "112 Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив у прямому ефірі "112 Україна" ввечері 16 травня.

Журналіст нагадав, що з 2017 року двічі на тиждень, по суботах і неділях, на телеканалі виходила його авторська програма "ГОРДОН", а по четвергах він був гостем програми "Вечірній прайм".

Гордон розповів, що вести програму його запросили гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і тодішній генпродюсер Сергій Логунов.

"Вони мене переконали, що це дуже цікаво, що це прекрасний канал, що буде повна свобода слова, буде здорово. Рейтинг у мене був дуже великий, вже тоді було видно... Я ніколи не працював на "112-му каналі" і свої телевізійні програми завжди знімав безкоштовно. Я не заробляв грошей, між нами не було грошей, це була любов взаємна", - розповів Гордон про прихід на канал й умови співпраці.

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Він зазначив, що насторожено поставився до інформації, що новим власником "112 Україна" став колишній глава Адміністрації Президента, кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

"Я поставився до цього насторожено, але продовжував виходити на каналі, висловлюючи свою точку зору при повній свободі слова. Я хочу сказати, що ніколи ніхто на "112-му каналі" не говорив мені, що я повинен говорити і що я не повинен говорити", - сказав журналіст.

Але останнім часом, підкреслив він, на каналі "112 Україна", як і на NewsOne, Медведчук і його соратники займають дуже багато ефірного часу і пропагують ідеї "русского мира".

"[З'явилося] дуже багато людей, які, як і він, пропагують ідеї "русского мира", ідеї, близькі Путіну, ідеї, які мені абсолютно чужі. Я є патріотом своєї країни, я люблю свою країну, я не люблю російське керівництво, не люблю тих, хто пропагує ідеї "русского мира", як це робить Медведчук. У мене немає до нього особистих претензій, я з ним не знайомий, я його бачив тричі в житті, але мені дуже погано від того, що я виходжу на каналі, де Медведчук і інші люди пропагують "русский мир". Останнім часом до мене дедалі частіше підходять люди і кажуть: "Вам не соромно [виходити на телеканалі Медведчука]? Або ви - людина Медведчука?" А я ніколи не був людиною Медведчука, і мені справді соромно. Тому я прийняв важке для себе рішення: я більше не буду виходити на "112-му каналі" і на каналі NewsOne ні гостем, ні ведучим. Сьогодні останній мій ефір", - сказав журналіст.

Він подякував колективу "112 Україна" за співпрацю і повідомив, що продовжить спілкуватися з глядачами на своїх YouTube-каналі "Дмитро Гордон" і "В гостях у Гордона".

"Я й надалі висловлюватиму свою точку зору у себе в YouTube, але я не вважаю для себе можливим з'являтися на каналі, де Віктор Медведчук і його соратники несуть ворожі ідеї "русского мира", - підкреслив журналіст і уточнив, що він може змінити свою позицію, тільки якщо у каналу зміниться власник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127332
 
   
 Топ коментарі
 
а почему только сейчас он вспомнил о мертвячуке, и прочих свиномыролюбцах?
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А до этого работал и ничего.
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Что тут можно сказать? Молодец! Главное, чтобы он теперь не стал пропагандировать мертвечуковско-гебнявого Смешка и/или не пошел в его политическое новообразование. Иначе- это не более чем попытка отмежеваться от мертвечука и обелить/отмежевать от него Смешка. Будем посмотреть на дальнейшие действия Гордона. "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира", - Гордон іде з телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 6988
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А почему только сейчас, раньше что не замечал? Этот канал с рождения не был украинским. кремлевская шавка медведчук..всегда нес враждебные Украине идеи. Помойку отстойную прикрыть...мразь медведчука давно пора утилизировать.
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112-й уже лет пять, как работает, и изначально зная, что он по слухам принадлежит Клименко, то я его принципиально не смотрел. В начале 2018 года, кликая на пульте я как-то попал на прайм-тайм на 112-м. Очень понравилось. Ведущие профи. Гости адекватные. Начал смотреть этот канал. Неладное заметил к концу лета 2018-го, когда рыгов стали приглашать все чаще, а нормальных все меньше. Это был первый звоночек. Перестал смотреть вообще. А когда услышал, а потом увидел, что там уже сам кум ***** постоянно вещает на своем канале, то понял, что Украине хана. Это тоже самое, если бы в СССР в 1943 году в кинотеатрах показывали пропагандонские фильмы Гебельса. Сюр полнейший. Как такое возможно ума не приложу.
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Разводняки кацапские.Рассказывать можно все что угодно. Мертвечук даже разрешит его посклонять. Сейчас попробует втереться в доверие какой-то партии,типа новосозданного "Голоса" Вакарчука и лезть в Раду. А там вести подрывную деятельность.
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Хитрый приспособленец. Явно что-то интересное предложили, или сам задумал. Или с Савиком Шустиком что-то замутят, или на Г+Г его будет больше. Был бы таким патриотом, то перестал бы ходить на этот рюзьге канал намного раньше. Я например, заметил, что что-то не так с этим каналом еще в конце лета 2018 и удалил этот ТВ-канал из избранного.
"Ко мне подходили люди и говорили: как же так". А сам додуть не смог? Если бы не макнули головой в говно, то не догадался бы? Позорище...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира", - Гордон іде з телеканалу "112 Україна". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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