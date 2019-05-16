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Все про:граната (457) Нацполіція (7574) Харківщина (722)

 П'яний чоловік погрожував підірвати гранату в салоні автобуса "Харків - Чугуїв", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харківській області п'яний чоловік погрожував підірвати гранату в салоні пасажирського автобуса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"16 травня близько 16:32 у чергову частину Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує підірвати гранату в автобусі. Під час зупинки транспортного засобу в селищі Рогань одному з пасажирів вдалося втихомирити дебошира і відібрати небезпечний предмет. Громадяни відразу повідомили про подію в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Пяний чоловік погрожував підірвати гранату в салоні автобуса Харків - Чугуїв, - Нацполіція 01

Правопорушником виявився 58-річний житель Чугуївського району.

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Як з'ясували поліцейські, між зловмисником, який був п'яний, і його співмешканкою в автобусі виник конфлікт. Чоловік витягнув із кишені куртки ручну гранату Ф-1, висмикнув чеку і погрожував підірвати себе і жінку.

Пяний чоловік погрожував підірвати гранату в салоні автобуса Харків - Чугуїв, - Нацполіція 02

Вилучений боєприпас направлено на вивчення. Факт події внесено в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127321
 
   
 Топ коментарі
 
По реке плывет топор из села Чугуева, Ну и пусть себе плывет железяка куева.
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"16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в.... автобусе.Источник: https://censor.net.ua/v3127321

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ліпецьк наш?
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По реке плывет топор из села Чугуева, Ну и пусть себе плывет железяка куева.
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20 лет назад в этом стишке было "село Кукуево"
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"16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в.... автобусе.Источник: https://censor.net.ua/v3127321

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ліпецьк наш?
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Мне вот интересно...Совесть, какая-то, или ее остатки, у тех, кто привез гранаты и продает их таким тварям, хоть иногда будит их по ночам?
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*****, такое впечатление , шо эти гранаты где-то на вес продают..
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Во время войны их продают как картошку.
Вы ведь в курсе, что у нас война?
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Насколько меньше было бы п@здоты на ЦЕНЗОРЕ.НЕТ, если бы по законам военного времени всю шушеру провокаторскую просто расстреливали.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїП'яний чоловік погрожував підірвати гранату в салоні автобуса "Харків - Чугуїв", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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