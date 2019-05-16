 "Слава мажоритарникам!" - вітання нардепів-мажоритарників у Раді. ВIДЕО

Активісти руху "Чесно" зафіксували, як нардепи-мажоритарники використовують у Верховній Раді вітання "Слава мажоритарникам!" і відповідають на нього "Мажоритарникам слава!"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "Чесно".
"Поки ви вітаєтесь "Слава Україні - Героям слава!", депутати-мажоритарники (ті, які регулярно "засівають" округи різними видами гречки) придумали свій варіант цього вітання", - розповіли в "Чесно".
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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127253
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