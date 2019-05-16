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Все про:ВР (4727) мажоритарний округ (6)

 "Слава мажоритарникам!" - вітання нардепів-мажоритарників у Раді. ВIДЕО

Активісти руху "Чесно" зафіксували, як нардепи-мажоритарники використовують у Верховній Раді вітання "Слава мажоритарникам!" і відповідають на нього "Мажоритарникам слава!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "Чесно".

"Поки ви вітаєтесь "Слава Україні - Героям слава!", депутати-мажоритарники (ті, які регулярно "засівають" округи різними видами гречки) придумали свій варіант цього вітання", - розповіли в "Чесно".

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Слава мажоритарникам! - вітання нардепів-мажоритарників у Раді 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127253
 
   
 Топ коментарі
 
Слава зекам, баригам, злодюгам та іншій шушвалі України!!!!!
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и посадит туда с помощью дибилов, депутатов кричащих "слава раисси"
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им весело , на хи хи пробивает , жизнь удалась ...
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Вот таких чудаков, Зебил и разгонит после инавгурации!!!
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Слава зекам, баригам, злодюгам та іншій шушвалі України!!!!!
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коментар відмічено як спам  
 
и посадит туда с помощью дибилов, депутатов кричащих "слава раисси"
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а нельзя просто работать, а не орать слава кому-то????
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можно, так и делают бойки и остальные пид..асы, которые молча гадят этой стране... а это пароль всего лишь, пароль... молча работают все, но каждый на свою сторону.... а пароль эти стороны определяет....
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Нехай спершу хоть щось зробить, бо поки крім бажання забрати ще раз в українців 55 ярдів гривень і віддати Коломойському, нічого не відомо
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нехай робыть..или Пьетя пришел и все знали его команду??? или он гениально чего-то там освободил???, было идооты слепо любящие Овоща, появились идиоты слепо любящие Пороха..давайте подождем-жизнь покажет, пока что одни оскорбления от несостоящговся седовласого Гетьмана)
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А че не продолжаешь? Появились идиоты слепо любящие зенарика. Будь добр, без двойных стандартов.
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Продолжаю, люди хотят перемен, дождались, демократически проголосовали, будьте добры идите лесом псевдорехформаторы
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А беня лично сказал, что зенарик победил благодаря не демократии, а потоку говна с Г+Г. Как тебе такой аргумент? Или вам зедебилам пох какое говно жрать, вы понимаете только "демократию" своего брюха.
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А ты мне не тыкай и хамить маме с папой своим будешь ну или каллегам по цеху, адьес Амигос!)
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Значит на бенино откровенное признание ответить нехером?
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тобі сказали,іди лісом 15% -не лишнехромосоме дебілятко
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Надю Савченко туда с миномётами, автоматами, гранатами и по сценарию адкаша комсомольца недоПркурора Луценко!!!
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им весело , на хи хи пробивает , жизнь удалась ...
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слава бандитам и мародерам - мародерам и бандитам слава
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Во где упыри коррупционные собрались.....На месте Рады бло место сбора ведьм и колдунов, жертвопрношения....теперь вот вурдалаки в Бриони и на Рэйнджиках, мерсиках, поршиках.......
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что интересно вить все мажоритарщики это очень богатые люди туда все попали за деньги
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Народная Власть в Украине-это Люстрация, Экспроприация + Электро-Стулизация всей парашенковской мафии страны!!
Сорняки Барыжной мафии-Верховную ЗРаду.. Свободовцев..Народный фронт-нахрен!!с корнем!!!" Первые по Ленину, условия успешного восстания.-«...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции!!! Вождь забыл - ТВ и Интернет!!"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок". Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!!"
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а ведь дозвиздятся, рано или позже, но очень даже может быть
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Відповідь повинна бути "Корупціонерам слава!".
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Все проходимые в Раду партии под олигархами. Отмена мажоритарки закрывает двери в Раду для людей кто не хочет участвовать в этих сборищах тушек. Олигархам всё равно засеивать гречкой по спискам или по мажоритарке. Другого результата в бедной стране ожидать не приходиться.
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Это значит "слава темным лошадкам". А скоро будет "слава раскамирцам". Эх *** дебилизм - порох им видите ли не такой, нет слов.
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Мажоритарники -главный источник коррупции и предательства в ВР. Доверие людей они обычно на другой же день после выборов продают оптом и в розницу! Ликвидация мажоритарной системы, как на выборах в ВР, так и на выборах в местные органы власти будет одним из главных ударов по коррупции в Украине. Другой удар по коррупции - это полное снятие неприкосновенности и большей части льгот с депутатов всех уровней.
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Ас-саля́му 'але́йкум - ва-алейкум ас-салям
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Слава мажоритарникам!" - вітання нардепів-мажоритарників у Раді. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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