 "Слава мажоритарникам!" - вітання нардепів-мажоритарників у Раді. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "Чесно".

"Поки ви вітаєтесь "Слава Україні - Героям слава!", депутати-мажоритарники (ті, які регулярно "засівають" округи різними видами гречки) придумали свій варіант цього вітання", - розповіли в "Чесно".

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