 Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "одягли" вишиванку на бойову машину. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, короткий ролик із процесом "одягання" бойової машини у вишиванку бійці опублікували на сторінці бригади в соцмережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки