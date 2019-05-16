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 Найбільша сума "гонорару" з "амбарної книги" Партії регіонів сягає $6 мільйонів, - Горбатюк. ВIДЕО

На цей момент найбільша сума "гонорару" з так званої "амбарної книги" Партії регіонів, виявлена слідством, становить $6 мільйонів.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ почне кримінальне розслідування за фактами можливого втручання України в американські вибори, - Луценко

"Те, що запам'яталося, - до п'яти мільйонів. Навіть шість мільйонів, я зараз згадав", - зазначив спецпрокурор.

Нагадаємо, в березні 2016 року народний депутат України Сергій Лещенко заявив, що в нього є оригінали документів про перерахування екс-президентом України Віктором Януковичем коштів П.Манафорту від офшорної компанії з рахунком у Киргизстані, і просив американських та українських правоохоронців провести розслідування.

У травні 2016 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав НАБУ документи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Ці документи, за його словами, підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки українським чиновникам і політикам, а також П.Манафорту, який став пізніше керівником виборчої кампанії Д. Трампа.

Детективи НАБУ і прокурори САП почали досудове розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів на підставі документів, переданих Віктором Трепаком, 30 травня 2016 року.

У межах розслідування цього провадження 13 грудня 2016 року главі ЦВК Михайлу Охендовському, чиє прізвище і підпис фігурували в переданих документах, було повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 161 тис. 698 дол., що в еквіваленті за курсом НБУ на момент вчинення злочинів становило 1 млн 294 тис. 438 грн (ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Пізніше в The New York Times вийшла стаття про роботу П.Манафорта в Україні, після чого він подав у відставку з поста керівника кампанії Д. Трампа.

27 червня 2017 року керівник САП Назар Холодницький повідомив, що підпису П.Манафорта не було на жодній зі сторінок так званої "амбарної книги" Партії регіонів. Таким чином, САП і НАБУ не знайшли доказів отримання П.Манафортом грошей від Партії регіонів.

Також читайте: Партія регіонів заплатила Манафорту більше, ніж офіційно задекларувала, - The New York Times

Тоді ж НАБУ заявило, що вони і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не уповноважені розслідувати діяльність П.Манафорта як політичного консультанта Партії регіонів.

Водночас у матеріалі, опублікованому газетою Washington Post 28 червня, йдеться, що П.Манафорт у 2012-2013 роках підтвердив отримання 17 млн ​​дол. від Партії регіонів. Факт отримання П.Манафортом грошей за роботу для Партії регіонів випливає з документів, які американець подав до Мін'юсту США в межах закону про реєстрацію іноземних агентів.

Офіс спецпрокурора Роберта Мюллера, який займається розслідуванням втручання Росії в минулі американські вибори, висунув звинувачення за 12 пунктами на адресу екс-глави передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта і його ділового партнера Ріка Гейтса. Зокрема, їх звинувачують у незареєстрованій лобістській діяльності на території США в період з 2008 по 2014 рік в інтересах уряду України, Партії регіонів та екс-президента Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127123
 
 
 Топ коментарі
 
Назначение и пересаживание с кресел в кресло - конвульсии.
К выборам в Раду у Пэци будет максимум 3%, скринь.
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Судя по конвульсиям Пэци - явно не он.
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А як 🐷 верещали, що гроссбух-фейк!
Шо Лящ сам його намалював!
🤣🤣
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"То, что запомнилось - до пяти миллионов. Даже шесть миллионов, я сейчас вспомнил", - отметил спецпрокурор (c)

А проснулся - семь миллионов вспомнил. Похмелился - та там все десять!

Пздц. Они нас за идиотов держат?
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он не идиот, но вменяемый. ты идиот.
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Ви праві: Горбатюк не дурень. Стільки часу безрезультатно вести слідство і обдурювати народ, на таке дурень не здатний.Можливо безкінечно дивитися на 3 річі: як Беня рятує Україну, Зебіл здає аналізи і як Горбатюк веде слудство по Майдану.
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Горбатюк ведет следствие результативно и никого не дурит. Не беня, а петя рятує Україну. А как там анализы пети-зебила из Vada?
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Результативно для кого? Себе вони точно не дурять.
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никого он не дурит. результативно для правосудия.
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они не рисовали эту книгу. и не он, а ты бородатая баба.
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а за що тоді сидить манафорт? Чи ти думаєш що і суд у США тоже фейк?
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Скучно.
Лучше расскажите: кто и сколько вложил в избирательную кампанию клована. Вот это будет бiмба.
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Судя по конвульсиям Пэци - явно не он.
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Не вижу никаких конвульсий. Он спокойно готовится к парламентским выборам. Его партия получит 15% мест в парламенте. Глава парламентской фракции - это влиятельный политический деятель. С ним будут разговаривать на Западе, потому что его хорошо знают, и доверяют ему. Кловану будет дозволено перерезать ленточки, петь на детских утренниках и т.д.
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Назначение и пересаживание с кресел в кресло - конвульсии.
К выборам в Раду у Пэци будет максимум 3%, скринь.
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Так же, как полгода назад у Порошенко по словам вот таких вангующих рейтинг был 0,3 % Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5001
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У Пороха очень устойчивый электорат: люди с государственным мышлением - подавляющее большинство армии и мобрезерва, территориальная оборона и т.д. В принципе, они могут снести эту кловановскую шоблу за несколько суток. Каштаны киевские будут выглядеть как новогодние ёлки, только вместо игрушек на них будут висеть регионалы и прочая бенина сволочь.
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БПП - националисты-государственники
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давно так не смеялся)))) вата ты жжешь))) государственники )))) мародеры они соевые ))))
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Дурень-дурнем, а грошики тут заробляє, на відміну від вас
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ты знаешь, его деньги дерьмом пахнут, я таких заработков не ХОЧУ
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у пороха очень устойчивый электорат тырить из бюджета!)))пишите коменты пришельцы вникайте в суть дела!а не бла бла))
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Государственнический электорат тем и крепок, что за шутов и популистов не голосует, и его настроения и убеждения не сиюминутны. Это настоящий подарок для политиков, которым этот электорат доверяет.
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-Куме,а чого у Вас весь вечір собака так гавкав?
-Та то ми з дружиною на кухні сперечались,яка назва у партії Вакарчука на вибори.
-Куме,та я ж за собаку питаю,а ви знову в політику.
-Е,куме не кажіть такого.Я доказую дружині,що у партії назва "Голос",а вона мені про якусь "Сокиру "торочить,а собака ви ж знаєте в мене вченна.
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На успехе популизма, Зеленский хочет занять
побольше мест в парламенте. Поэтому ему очень нужны быстрые, досрочные выборы в
Верховную Раду. Так как очевидно, успехов в реальности не ожидаются, а за
полгода мыльный рейтинг популизма лопнет.
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При быстрых досрочных по старым правилам - в раде окажутся почти все те-же самые лица. Даже если клоун и наберет приличное количество, то через полгода-год большинство разбежится. Кстати, выборы - дело дорогое... Еще посмотреть нужно у кого клоун будет отсасывать и перед кем на пузе валяться выпрашивая деньги на выборы.
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А тебе будет дозволено с новой прытью строчить на Цензоре
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К выборам самой партии может уже не быть.
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На детских нельзя. Вдруг рояль в кустах обнаружится. Или начнет детей учить как Родину любить на примере актрис из немецких фильмов для взрослых...
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Гамнопитерцы, не парьтесь и не пишите мне. Ваше место на земле: быть бордельными клопами.
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не я, а ты гамнопитерец и бордельный клоп.
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Скучно тебе станет, когда выяснят сколько тебе и как ты получаешь бабло за ежедневный срач в инете Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4416
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не ври ватник, просто таких долбней как ты прикидываешься в природе не бывает,значит срешь тут рошеном на платной основе
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Горбатюку похоже лавры Лещенко покоя не дают. Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7174 Обиделся наверное, что не о нем СМИ в США пишут.
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Як скучно ми жили без лєщенка,особливо без його квартіри,а взагалі ти хоч знаеш яка репутація в США у Джуліані і що про нього там писали і пишуть.Юла недопрокулол таку собі ямерю викопав,та і не тільки собі,бо сам би він не ризикнув таку авантюру затівати,,хоча стрілочником через свою тупість він себе уже призначив однозначно.Манафорт в американському суді свідчив під присягою,про те що лещенко озвучив і кому повірять,пройдосі брехуну юлкові чи свідченням під присягою,а у Джуліані там репутація лоббіста за гроші та авантюриста ,лєщ тут в сторонці стоїть і курить
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Как ни странно, что пишут о Джулиани в США знаю не только я. Считается не только самым лучшим мэром Нью-Йорка, но и лучшим мэром в истории США. А на посту прокурора был грозой мафии. В частности отправил на пожизненное Джона Готти. Единственный скандал в котором он оказался замешан - это дело Бернарда Керика. Да и то - банальные налоговые проблемы. Но стоили Джулиани сдачи позиций в праймериз в 2008 году. Не знаю что Вы себе напридумывали. Это у нас слово лоббист вызывает истерику. В США лоббизм - законная деятельность.
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Ну да цілком законна,але ж він на цьому горів не в США,просто морозився,я лоббіюю інтереси за гроші не вникаючи в проблему.Оце і з "українським заговором"проти Трампа теж саме,він посилається на Асанжа,а хто такий Асанж і хто ним крутить,розповідати я думаю не треба,а взагалі то роги тирчать від Пінчука,але це вже інша історія
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Ребята........ я иногда с вас просто в шоке. То есть Ассанж плохой и ему верить нельзя, патамушта там видишь ли роги чьи-то. Где было это мнение, когда тут стоял визг про слитую инфу на Порошенко? Пи этом всем было фиолетово-параллельно, что речь шла про офшорную компанию для определенной цели, даже без открытия счёта в банке, что подтвердили в компании Ротшильда. Тогда Ассанж был для вас героем и борцом за правду. Ну вы или крестик снимите или трусы наденьте. Нельзя же ТАК ............ Он если и ссылается на Ассанжа, то вероятно потому, что у того есть в том числе и какая-то переписка, затрагивающая и эту проблему. Во всяком случае месяц назад США добились выдворения Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне и он сейчас арестован. Экстрадиция думаю много времени не займёт.
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Та ты хоть тут вся на лайно изойди, а барыгу-клептомана отбелить не получится. Лучше задумайся про книгу, в которой стоят цифры выплат тебе Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3209
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список законтаченных и нац корпус пашел по списку................
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Интересно: форум практически умер. Раньше каждая публикация, затрагивающая в той или иной мере Пороха и его власть, набирала несколько сотен выхлопов, в основном - блевотину из пригожинской помойки.
А теперь - тишина: к власти привели нужного человечка.
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Платить перестали за зраду. Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6313 Сократили наверное поголовье ботов.
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Похоже что так. Но, посмотрим. Из-под клована вышиблена главная табуретка: Богдан (он под люстрацией, и потому КС хотел её отменить, но теперь не будет - из кресла председателя выгнали главного бениного агента). Клован теперь - пустое место во всех отношениях.
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Да ну........ подберет Беня своей табуреткО новую глав-голову. Этот при худшем раскладе останется глав-советником. Серым кардиналом своего рода, у него просто вырастет еще одна голова, которая будет официальным озвучивателем.
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Як мило спостерігати,коли лахта і стець співають в унісон і вже у відкриту,прямо заглядєніє
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Ну давайте, расскажите нам как корабли бороздят просторы Большого театра, отмена Закона о люстрации не под Богдана готовилась. Вы случайно перед сном лахту и работников минстець под кроватью у себя и в шкафах не ищите?
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Ну и его люстрируют. Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5713
Глава КС - это был главный бенин агент. Потому тот и заверещал про "госпереворот".
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Это действительно выглядит смешно, не будь так грустно. Хотя чему удивляться. В основной массе избиратель просто не знает, что по Закону инаугурация проводится не позднее 30 дней после объявления окончательных результатов выборов. Поэтому можно верещать и пипл схавает. Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3204 И про госпереворот и про всё остальное.
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все проще - спят зедебилы, проснутся обплюют все как всегда.
я уже никакую новость с упоминанием фамилии Порошенко не открываю - яд с екрана капает на клаву... Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9748
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так порохоботы это и есть пригожинская помойка.
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Форум умер потому, что ЦН фактически превратился в свыноботскую помойку, а админы банят всех, кто имеет другое мнение. Понял, соевый?
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какой ты унылый копеечный соевый трольчик.
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А яка ціна питання?
Бидлу продажному(25%) платять за підтримку Мародера тисячу, а за ЗєВо люди в будень день мають кудись йти задарма, ще й провокації не виключні.
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Одна ложка лайна легко зіпсує цілу діжку меду.
Мародер - цілком з лайна. Він зробив за п"ять років все своє оточення лайном. Тепер вже вся країна лайном Мародера смердить.
Але нема ніяких 25% елітного лайна.Там десь 5% дебільних і продажних хрунів, що вважають кожного мерзотника і мародера офігєнним патріотом, якщо цей лицемір провалає голосно і з надривом в голосі "Слава Україні!".
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Решту 20% Мародер собі домахлював. Ні у кого не було бажання розгрібати факти 3-х мільонів домальованих голосів.
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Когда твою лахтинскую помойку разгонят, куда ты пойдёшь ? Драться за метлу с таждиками разве что.
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Дурило ти продажне! Багато разів писав, що живу в Дніпрі і жодної копійчини в політиці не заробляю. Навпаки, вкладаю свої, хоч своїх зовсім не багато. Але помітив, що в вашому Тамбові тролі, що не знають ЖОДНОГО українського слова, називають україномовних критиків російського шпигуна Мродера - кацапами Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5101 Наибольшая сумма "гонорара" из "амбарной книги" Партии регионов достигает $6 миллионов, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 558
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Соєвий троль в своєму репертуарі)) "вивсєахентикрімля"))
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Слушай, почему в твоём городе с 1995 года так и не построена вторая очередь метро ?
Беня такой богатый, но и пальцем не пошевелил.
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Метро в Дніпрі взагалі не варто було починати будувати. Хіба, що на випадок якогось ядерного нападу. Бо в центрі міста надзвичайні плавні, що роблять цей проект надзвичайно коштовним і з від"ємною рентабельністю. Набагато дешевше буде поновити бомбосховища.
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Не об этом речь. Город там где он есть. Только вот сейчас Филатов начал там наводить порядок; до него, всё было вообще в позорном состоянии, даже разметка на дорогах была стёрта вхлам. Зато, все активы - у Бени в кармане. И теперь этот позорник прилетел обратно в Украину. Нахрен он кому нужен.
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вата подозревает шо его ждет))) не сцы флажок австралийский, у твоега куйла много денег, работать тебе и работать...
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Не парься, придурок лахтинский; меня здесь давно знают. Найбільша сума "гонорару" з "амбарної книги" Партії регіонів сягає $6 мільйонів, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6238
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Больше всего запомнилось что ни одного человека из этого списка не посадили. Порох пришел на крови, и уйдет весь в крови
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МЕНЯ БОЛЬШЕ ВОЛНУЕТ КЛОВАН, С ЕГО ПУСТОЙ ГОЛОВОЙ УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ НЕ СЛАДКО.
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Джулиани брехал, шо эта книга - фейк, а Горбатюк вспоминает её, как достоверную. Хто бреше?
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Джулиани брешет. Или его ввели в заблуждение. Всё равно он будет говорить только в интересах Трампа.
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Джуліані критикував румунку Лауру Ковєши, а у Кернеса Джуліані - адвокатом. Тому цей Джіліані - мерзота з мерзот. Добре, що воно не приїхало
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Не только у Кернеса, Джулиани ещё представляет интересы фсб-эшного бабуина Павла Фукса.
Карпентер: час дослідити друзів Джуліані в українській мафії

https://ukrainian.voanews.com/a/karpenter-druzi-*********/4594678.html
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А як 🐷 верещали, що гроссбух-фейк!
Шо Лящ сам його намалював!
🤣🤣
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итак
1. Книга настоящая.
2. Джулиани ввели в заблуждение и Лещенко ни при чём. Он будет говорить в интересах Трампа.
3. генеральный некомпетентен политически заангажирован и постоянно вредит своими действиями.
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4. Вряд ли Луценко действовал без согласования с Порошенко
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а я думав, що горбатюк займається розслідуванням розстрілів на майдані. А він виходить і амбарною книгою займається. Краще б завершив попередню справу.
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Почему амбарная книга партии регионов оставлена без должного внимания? Почему омельченко не даёт показания как ценный свидетель? Все это можно и нужно исправить. Там всплывет очень много интересного. Пэтя не зря дрожит как осиновый лист
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Горбатюк, ты умный и грамотный, в крышевании коррупционеров не замечен, но.
Но Генеральным прокурором пусть всё же будет Сакварелидзе.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНайбільша сума "гонорару" з "амбарної книги" Партії регіонів сягає $6 мільйонів, - Горбатюк. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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