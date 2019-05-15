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Все про:Драбинко (32) Томос (219) ПЦУ (346)

 Вселенський патріарх не відкличе Томос у ПЦУ, бо такої процедури не існує, - митрополит Олександр Драбинко. ВIДЕО

Процедуры отзыва Томоса нет, для его потери надо, чтобы "государство и церковь вообще прекратили свое существование".

Про це в інтерв’ю Громадському заявив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко, інформує Цензор.НЕТ.

"Томос ніхто ніколи не відніме, це документ церковний, і він залишиться за тою церковною структурою, яка залишиться вірною Константинопольській матері-церкві. Всі не можуть піти в розкол. Якщо навіть три особи залишаться, то ці три єпископи можуть залишитися хранителями помісної Української церкви", — пояснив він.

Єпископ зазначив, що процедури відкликання Томосу немає і "вона взагалі нереальна".

"Треба було б, щоби держава і церква взагалі припинили своє існування. тоді ми можемо сказати, що сам по собі Томос відкликався", — сказав Драбинко.

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Митрополит зауважив, що Константинополь може накласти якісь санкції на "тих, хто вчиняє неправильно" — порушує статут церкви і положення самого Томосу.

"Але відкликати Томос у церкви і незалежність відкликати ніхто не буде, це нереально", — наголосив єпископ.

Водночас він визнав, що ця ситуація призводить до репутаційних втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет

"Ризики виключно іміджеві, оскільки, не встигнувши народитись, церква вже має негативний резонанс у зв’язку із діяльністю і озвученням позицій, які нещодавно прозвучали", — заявив Драбинко.

Водночас він вважає, що немає більшості у ПЦУ, яка готова змінити статут і порушити положення Томосу.

"Немає більшості, яка хоче повернутися назад, до ізоляції від решти православного світу", — резюмував митрополит.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

Тоді ж почався перехід парафій УПЦ МП у ПЦУ. В інтернеті навіть створили інтерактивну карту таких переходів. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Разом з тим, в травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Дивіться також: Четверо священиків з понад 60-ти: єпископи проігнорували запрошення Філарета, - ВВС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127104
 
   
 Топ коментарі
 
Чего Филарет молчал , чего раньше не подымал кипеж . Вселенский патриарх не отзовет Томос у ПЦУ, поскольку такой процедуры не существует, - митрополит Александр Драбинко - Цензор.НЕТ 9571 .? Он что , не понимал раньше что если будет ПЦУ то УПЦ КП не будет . ? Странный какой то .
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В єдності сила, Православна церква в Україні повинна бути тільки одна і крапка.
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Вселенський патріарх не відкличе Томос у ПЦУ, бо такої процедури не існує, - митрополит Олександр Драбинко - Цензор.НЕТ 5218 .А он у неё был когда ?. Западная Европа подчиняется Ватикану вообще то .
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А как же у Западной Европы Томос отозвали?
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.А он у неё был когда ?. Западная Европа подчиняется Ватикану вообще то .
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Чего Филарет молчал , чего раньше не подымал кипеж . .? Он что , не понимал раньше что если будет ПЦУ то УПЦ КП не будет . ? Странный какой то .
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Из- за него , между прочим, Варфоломея чуть не убили. И кстати для Филарета отменили анафему. Ему все это приподнесли на тарелочке с голубой каемочкой, жизнью рисковали, а он недоволен
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а сколько притонов отдали Варфику? кого чуть не убили то? цирк с кружкой что-ли? Вселенський патріарх не відкличе Томос у ПЦУ, бо такої процедури не існує, - митрополит Олександр Драбинко - Цензор.НЕТ 3088
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Пэдро заплатил только за полгода. остаток после после перевыборов обещал. Вселенський патріарх не відкличе Томос у ПЦУ, бо такої процедури не існує, - митрополит Олександр Драбинко - Цензор.НЕТ 2451.
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В єдності сила, Православна церква в Україні повинна бути тільки одна і крапка.
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Ну а вірян УПЦ КП спалити живцем як єретиків?
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Это теперь секта. Пусть люди молятся. У нас все добровольно. Государство не вмешивается.
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и как только все жили без твоего откровения?
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Закон перехода "перемоги" в "зраду" действует!.
Даже в вопросах религии, которая, согласно Конституции Украины, отделена от государства. Влезли политики в вопросы религии, политизировали (в плохом смысле) отношение народа к разным Церквям, вот и получилось "как всегда".
"Медленно мелют мельницы богов, но старательно мелют" (с)
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Кремлёвская ПЦ работает на власть и власть всеми средствами её заразу продвигает.
Порошенко не должен был, как Главнокомандующий, противодействовать кремлёвской власти на своём поле?
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К автокефалии должно было идти не государство, в лице главы, а Церковь в лице предстоятеля. По-сути, Порошенко и последователи, раздувая агрессивные PR-акции против УПЦ МП, санкционировали, осуществили и легализовали в общественном сознании еще один раскол народа Украины - на сей раз по конфессиональному принципу. Мало было территориального и этнического.
На пользу Украине это не пойдет. Президенты приходят и уходят, а народ, "источник власти", согласно Конституции и его вера (за исключением деструктивных культов - однодневок), остаются.
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А как правильно надо было избавиться от "русского попа"?
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Узкий вопрос о "русских попах" решения на уровне государства не имеет вообще. Нельзя безболезненно изъять у народа часть его веры, культуры, традиций, которые являются основой его самоидентификации как православного украинца. Народ можно к этому привести, но изменение менталитета - задача на десятилетия упорного труда.
Есть пословица - "Каков поп, таков и приход", но справедливо и обратное - "приход определяет попа". Исторических примеров достаточно.
Но доморощенные рр-революционеры решили иначе - вместо того, чтобы объединить народ Украины вокруг НАРОДНОЙ Церкви - раскололи его по линии принадлежности к той или иной ветви православия. И не просто раскололи, а самовольно, не спрашивая народа, возвели раскол в ранг государственной политики, на мой взгляд, нарушая Конституцию.
А информационная война против УПЦ МП? А захваты церквей с драками? Теперь у "русского попа" есть шикарный аргумент в Европе и США - "Как в стране, декларирующей приверженность европейским (американским) демократическим и культурным ценностям, взявшей курс на вступление в ЕС и НАТО, одна из ТРАДИЦИОННЫХ Церквей вдруг стала гонимой?".
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иди помолись. на мой взгляд, ты будешь "гореть вечно"
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Не надо описывать проблемы и трудности - реальные, кажущиеся и нагнетаемые.

Всего лишь прошу ответить на вопрос: Как правильно надо было избавиться от "русского попа"?
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Митрополит сказал что не отзовут
Но не сказал что не признают недействительным
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Филарет стал почетным ... А это, как герой, но без бабла.
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Все правильно каже митрополит. Звичайно, іміджеві втрати ПЦУ через цю схизму Філарета є. І немалі. І в Україні серед вірян, і в Європі серед православних церков. Про яке визнання зараз може йти мова? Але таке непросте життя. Епіфанію треба ці тимчасові труднощі мужньо перебороти, зміцнити церкву, і все буде добре. І ПЦУ згодом визнає абсолютна більшість церков, адже у всіх православних церков процес визнання розтягувався на багато років і навіть десятки років. І ніхто проблеми з цього не робив. Це тільки у нас зараз промосковська наволоч тут активно "страждає", лицемірить, ганьбить "не такий томос" Вселенського патріархату, всіх, хто долучився до успішного створення автокефалії та отримання Томосу тощо і розводить серед наших непоінформованих людей смуту і зневіру. Працюють на Путіна, Гундяя і Росію.
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Просроченный Томос)...от «великого» президента
Это была всего лишь чистая ложь прохиндея Порошенко. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И немножко мародёрства)...
Уже практически вспыхнувший big-скандал в ещё толком-то и не созданной ПЦУ - идеальное отражение гнилой сути всего того, что всегда делал на своём посту господин Порошенко. Сплошные интриги, обман, конфликты, непродуманность, опять обман. А также пафос, пафос и ещё раз пафос. И все только ради личной корысти... Ну так давайте вот прямо сейчас, уже стоя одной ногой на будущих церковных руинах, все вместе покричим, какой «великий» у нас был президент и как он круто «розбудовував державу»). Удивление вызывает разве что скорость, с которой все его «глиняное и пиз...больное» начинает рушится. Оказалось, что даже такое эпохальное событие, как попытку из церковных осколков слепить целое он умудрился превратить в ещё более страшный узел противоречий и конфликтов... Филарет, буквально, на следующий день после выборов заявляет, что Киевский патриархат никто не упразднял, единой церкви по/прежнему нет и он знать не знает никакого Епифания. Круто ведь... Почему? Потому что все было изначально сшито белыми нитками. Без реального понимания сути проблем. Впопыхах. Лишь бы кое/кто успел ДО выборов посидеть на церковном троне и поездить с циничном промо/туром по городам и весям страны... Потому что Порошенко никогда не считает риски. Ему глубоко плевать на государство как таковое. Его волнуют только личные профиты... Потому что никто и ни с кем ничего не согласовывал по сути. Людей ломали... Потому что расчёт был только на то, чтобы нагло и цинично обмануть тех, кто годами верил в возможность церковного единства и вообще в возможность существования только одной церкви в рамках единого государства. И им наивно сказали, что сделать это очень просто)...
Если кто/то ещё не понял происходящего, то поясню на пальцах. Слоновьи действия Порошенко не просто не способствовали созданию единой церкви, но только резко ухудшили наши позиции. Вот просто взяли и превратили нас в посмешище... Что будет дальше? Все как всегда, когда дело касается наследия экс-президента Порошенко. Много скандалов и драк... Обратное разрушение ПЦУ... Откровенное издевательство и саркастичный смех со стороны РПЦ... Окончательный отказ мирового православия от процедур признания новой украинской церкви... Филарет, который откровенно обозначил свои намерения расколоть повторно украинскую церковь и сделать вид что нет никакого ПЦУ... Варфоломей, который растеряно молчит... Разве что сам Епифаний пока большая умница с хорошей выдержкой. Правда, он только начинает свой бег по тринадцати кругам персонального ада. Как и многие прочие, поверившие было в искренность циничного гражданина Порошенко)...
Сам же славный Петр Алексеевич, несомненно, продолжит то, что у него получается лучше всего. Ломать, интриговать, врать и пафосно стонать. И обязательно попытается многократно пропеть заунывное: «вот видите, без меня ничего не работает»). Но это всего лишь чистая и незамутненная ложь большого прохиндея. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И ещё немножко дружеского... мародёрства)..
Михаил Подоляк
https://ua24ua.net/prosrochenniy-tomos/

😇
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Константинополь отобрал Томос у РПЦ в Западной Европе
https://www.obozrevatel.com/society/konstantinopol-otobral-tomos-u-rpts-v-zapadnoj-evrope-ozvucheno-ofitsialnoe-poyasnenie.htm

Варфоломей отобрал Томос у православных Франции
Читайте больше на https://faith.pravda.ru/1401253-varfolomei/
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Кто то Драбинко обманул или нас пытается он обмануть, томос очень замечательно могут отозвать.
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Пойдут войной и отберут тот свиток что народу показывали как Томос? А мы его будем защищать! Турция ,конечно,сильная страна, но и у нас вон ракеты есть, танки самолёты и масса желающих умереть за Томос.
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Зачем куда то идти отбирать издадут новый томос где скажут, что этот не действительный.
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Получается, что та бумажка нам которую толпы баранов смотрели как на Томос Томосом не является?
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Филарет все правильно говорит и делает. Украину с этим Томосом как всегда объегорили. Хотели как лучше, а получилось как всегда!
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А ты кто по аере? В какую церковь ходишь?
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Меня умиляет когда те, кто не признают христианские каноны и в церковь не ходят, даже лба не перекрестят с важным видом рассуждают о том что патриарху и митрополитам делать.
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Другими словами, Рошенко и Нарик добыли для Украины гумагу, которой дорожить не надо. Она ни кому не нужна. Вот это здобуток!
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Меня удивляет, как Епифаний не уважает Филарета. Филарет - Патриарх украинской церкви Киевского патриархата, ему 90 лет. Как можно говорить ему одно, а делать другое. Чему может научить такая церковь - обманам, неуважению к опытным и старшим? Томос купил Нарик, Филарета обманули, зарубежные приходы отдали Варфаламею, еще десятку церков и монастырей нужно отдать туркам, да еще деньгами откупиться за то. что не могут крымские церкви Варфаламею отдать. Ради того, чтобы Патриархат превратился в митрополию... Ведь все равно же не признали. Надо было и дальше иметь Патриархат. Зачем и кому нужны эти справки бумажки. если все равно не признают. А было же много зарубежных приходов. С этим Томосом - одни убытки и расстройства. Вот английский король захотел еще раз жениться, так ради этого установил свою англиканскую церковь и она с тех пор и существует. И никого не спрашивал. Надо жить с прибытками, а не с убытками. И старших надо уважать и прислушиваться к ним. Епифаний вообще подозрительный - скок-поскок по своей карьере. Интересно, кто это ему такой бархатный коврик в жизни постелил, ни у кого не было такой стремительной карьеры.
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У нас это традиционное - себе в убыток помочь кому-то, да еще и должным остаться.
Вон, Жирик даже прямо говорит сколько территории у нас парашники отнимут. А миллионы пушмяса шо Украина давала Москве для завоеваний - "не помнит".
..... Вселенський патріарх не відкличе Томос у ПЦУ, бо такої процедури не існує, - митрополит Олександр Драбинко - Цензор.НЕТ 8153 "карма"? о г*споди споси и сохрани всех добрых и "жги вечно" всех злых)
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филарету надо о вечном думать, а оно начало вносить раскол в Православную церковь Украины... как его после этого назвать... хотя после вручения филаретом какого-то церковного ордена кобылеву стало ясно, что филарет далеко не только не свят, но и продажен и может быть куплен за копейки... но при этом он остается почетным патриархом... не место такому низменному человеку на патриаршем престоле...
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Коли сваряться можновладці,це зрозуміло:гроші,влада,вплив.Коли сваряться святі отці,це страшно.Невже марнославство вище від віри в Бога?Хочеться зайти просто в капличку чи просту скромну сільську церкву,де не буде нікого,крім тебе і Бога. Раніше за віру священники життя віддавали,на муки йшли,а зараз владу ділять. А стоянки з авто під великими храмами у великі свята так нагадують стоянки авто під Верховною Радою.Де серед них є місце для Бога?А ви говорите,що церква повинна бути незалежною від держави.А незалежною від марнославства,жадоби і гордині повинна бути церква чи ні?
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоВселенський патріарх не відкличе Томос у ПЦУ, бо такої процедури не існує, - митрополит Олександр Драбинко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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