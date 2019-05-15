 Вселенський патріарх не відкличе Томос у ПЦУ, бо такої процедури не існує, - митрополит Олександр Драбинко. ВIДЕО

Про це в інтерв’ю Громадському заявив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко, інформує Цензор.НЕТ.
"Томос ніхто ніколи не відніме, це документ церковний, і він залишиться за тою церковною структурою, яка залишиться вірною Константинопольській матері-церкві. Всі не можуть піти в розкол. Якщо навіть три особи залишаться, то ці три єпископи можуть залишитися хранителями помісної Української церкви", — пояснив він.
Єпископ зазначив, що процедури відкликання Томосу немає і "вона взагалі нереальна".
"Треба було б, щоби держава і церква взагалі припинили своє існування. тоді ми можемо сказати, що сам по собі Томос відкликався", — сказав Драбинко.
Митрополит зауважив, що Константинополь може накласти якісь санкції на "тих, хто вчиняє неправильно" — порушує статут церкви і положення самого Томосу.
"Але відкликати Томос у церкви і незалежність відкликати ніхто не буде, це нереально", — наголосив єпископ.
Водночас він визнав, що ця ситуація призводить до репутаційних втрат.
"Ризики виключно іміджеві, оскільки, не встигнувши народитись, церква вже має негативний резонанс у зв’язку із діяльністю і озвученням позицій, які нещодавно прозвучали", — заявив Драбинко.
Водночас він вважає, що немає більшості у ПЦУ, яка готова змінити статут і порушити положення Томосу.
"Немає більшості, яка хоче повернутися назад, до ізоляції від решти православного світу", — резюмував митрополит.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
Тоді ж почався перехід парафій УПЦ МП у ПЦУ. В інтернеті навіть створили інтерактивну карту таких переходів. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Разом з тим, в травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
и как только все жили без твоего откровения?
Даже в вопросах религии, которая, согласно Конституции Украины, отделена от государства. Влезли политики в вопросы религии, политизировали (в плохом смысле) отношение народа к разным Церквям, вот и получилось "как всегда".
"Медленно мелют мельницы богов, но старательно мелют" (с)
Порошенко не должен был, как Главнокомандующий, противодействовать кремлёвской власти на своём поле?
На пользу Украине это не пойдет. Президенты приходят и уходят, а народ, "источник власти", согласно Конституции и его вера (за исключением деструктивных культов - однодневок), остаются.
Есть пословица - "Каков поп, таков и приход", но справедливо и обратное - "приход определяет попа". Исторических примеров достаточно.
Но доморощенные рр-революционеры решили иначе - вместо того, чтобы объединить народ Украины вокруг НАРОДНОЙ Церкви - раскололи его по линии принадлежности к той или иной ветви православия. И не просто раскололи, а самовольно, не спрашивая народа, возвели раскол в ранг государственной политики, на мой взгляд, нарушая Конституцию.
А информационная война против УПЦ МП? А захваты церквей с драками? Теперь у "русского попа" есть шикарный аргумент в Европе и США - "Как в стране, декларирующей приверженность европейским (американским) демократическим и культурным ценностям, взявшей курс на вступление в ЕС и НАТО, одна из ТРАДИЦИОННЫХ Церквей вдруг стала гонимой?".
Всего лишь прошу ответить на вопрос: Как правильно надо было избавиться от "русского попа"?
"на вимогу РПЦ Вселенський Патріарх оголосив Томос 1923 року, що засновував автономну Естонську церкву, недійсним"
Но не сказал что не признают недействительным
Это была всего лишь чистая ложь прохиндея Порошенко. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И немножко мародёрства)...
Уже практически вспыхнувший big-скандал в ещё толком-то и не созданной ПЦУ - идеальное отражение гнилой сути всего того, что всегда делал на своём посту господин Порошенко. Сплошные интриги, обман, конфликты, непродуманность, опять обман. А также пафос, пафос и ещё раз пафос. И все только ради личной корысти... Ну так давайте вот прямо сейчас, уже стоя одной ногой на будущих церковных руинах, все вместе покричим, какой «великий» у нас был президент и как он круто «розбудовував державу»). Удивление вызывает разве что скорость, с которой все его «глиняное и пиз...больное» начинает рушится. Оказалось, что даже такое эпохальное событие, как попытку из церковных осколков слепить целое он умудрился превратить в ещё более страшный узел противоречий и конфликтов... Филарет, буквально, на следующий день после выборов заявляет, что Киевский патриархат никто не упразднял, единой церкви по/прежнему нет и он знать не знает никакого Епифания. Круто ведь... Почему? Потому что все было изначально сшито белыми нитками. Без реального понимания сути проблем. Впопыхах. Лишь бы кое/кто успел ДО выборов посидеть на церковном троне и поездить с циничном промо/туром по городам и весям страны... Потому что Порошенко никогда не считает риски. Ему глубоко плевать на государство как таковое. Его волнуют только личные профиты... Потому что никто и ни с кем ничего не согласовывал по сути. Людей ломали... Потому что расчёт был только на то, чтобы нагло и цинично обмануть тех, кто годами верил в возможность церковного единства и вообще в возможность существования только одной церкви в рамках единого государства. И им наивно сказали, что сделать это очень просто)...
Если кто/то ещё не понял происходящего, то поясню на пальцах. Слоновьи действия Порошенко не просто не способствовали созданию единой церкви, но только резко ухудшили наши позиции. Вот просто взяли и превратили нас в посмешище... Что будет дальше? Все как всегда, когда дело касается наследия экс-президента Порошенко. Много скандалов и драк... Обратное разрушение ПЦУ... Откровенное издевательство и саркастичный смех со стороны РПЦ... Окончательный отказ мирового православия от процедур признания новой украинской церкви... Филарет, который откровенно обозначил свои намерения расколоть повторно украинскую церковь и сделать вид что нет никакого ПЦУ... Варфоломей, который растеряно молчит... Разве что сам Епифаний пока большая умница с хорошей выдержкой. Правда, он только начинает свой бег по тринадцати кругам персонального ада. Как и многие прочие, поверившие было в искренность циничного гражданина Порошенко)...
Сам же славный Петр Алексеевич, несомненно, продолжит то, что у него получается лучше всего. Ломать, интриговать, врать и пафосно стонать. И обязательно попытается многократно пропеть заунывное: «вот видите, без меня ничего не работает»). Но это всего лишь чистая и незамутненная ложь большого прохиндея. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И ещё немножко дружеского... мародёрства)..
Михаил Подоляк
https://ua24ua.net/prosrochenniy-tomos/
😇
https://www.obozrevatel.com/society/konstantinopol-otobral-tomos-u-rpts-v-zapadnoj-evrope-ozvucheno-ofitsialnoe-poyasnenie.htm
Варфоломей отобрал Томос у православных Франции
Читайте больше на https://faith.pravda.ru/1401253-varfolomei/
Вон, Жирик даже прямо говорит сколько территории у нас парашники отнимут. А миллионы пушмяса шо Украина давала Москве для завоеваний - "не помнит".
..... "карма"? о г*споди споси и сохрани всех добрых и "жги вечно" всех злых)