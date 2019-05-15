 Тіло господаря квартири виявлено після вибуху і пожежі на вулиці Вишгородській у Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про вибух надійшло в поліцію близько 14:00. Прибувши за вказаною адресою, співробітники поліції виявили в квартирі тіло власника з численними пораненнями. Загиблий - 71-річний місцевий житель, який під час вибуху перебував у квартирі.

"За словами дружини потерпілого, останніми роками він хворів і майже не виходив із дому. Вранці його дружина пішла у своїх справах і закрила двері, а в обід їй подзвонили правоохоронці і повідомили про пожежу в квартирі", - повідомили в поліції.

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Рятувальники оглянули приміщення, а правоохоронці вилучили з місця фрагменти з метою встановлення причини вибуху. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Після результатів експертизи можлива перекваліфікація вказаної події.