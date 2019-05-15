 Тіло господаря квартири виявлено після вибуху і пожежі на вулиці Вишгородській у Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Повідомлення про вибух надійшло в поліцію близько 14:00. Прибувши за вказаною адресою, співробітники поліції виявили в квартирі тіло власника з численними пораненнями. Загиблий - 71-річний місцевий житель, який під час вибуху перебував у квартирі.
"За словами дружини потерпілого, останніми роками він хворів і майже не виходив із дому. Вранці його дружина пішла у своїх справах і закрила двері, а в обід їй подзвонили правоохоронці і повідомили про пожежу в квартирі", - повідомили в поліції.
Рятувальники оглянули приміщення, а правоохоронці вилучили з місця фрагменти з метою встановлення причини вибуху. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Після результатів експертизи можлива перекваліфікація вказаної події.
"Співак Святослав Вакарчук у четвер 16 травня оголосить про створення партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори.
Анонс події Вакарчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик коло музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос", - написав він."