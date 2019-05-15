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Все про:ВР (4727) інавгурація (83) комітет (172)

 Профільний комітет запропонував депутатам визначитися з датою інавгурації нового президента самостійно шляхом голосування в залі. ВIДЕО

Комітет Верховної Ради з питань регламенту прийняв рішення з приводу постанов про дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

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Так, комітет рекомендує парламентаріям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування в сесійній залі ВР.

За всі сім проектів постанов члени комітету проголосували одноголосно.

"Жодна з постанов не має таких недоліків, які б унеможливили розгляд у Верховній раді", - заявив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

Читайте також: Питання інавгурації Зеленського Рада розгляне в четвер першим, - Парубій

Нагадаємо, в середу глава парламенту Андрій Парубій повідомив, що нардепи в четвер, 16 травня, розглянуть проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

За словами спікера, розгляд відбудеться під час ранкового пленарного засідання ВР після голосування за проект закону про Державне бюро розслідувань.

Також читайте: Зеленський звинуватив Парубія у брехні, оскільки Рада 14 травня не розглянула питання про дату інавгурації

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127036
 
 
 Топ коментарі
 
Типичное поведение бюджетного вора, распылить ответственность на эфемерную раду, в которой голосовать будут до бесконечности и не будет ни одного виноватого. Но когда нужно было, Парубий да утра заставлял голосовать и покорная шобла молча подчинялась.
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звичайну процедуру перетворили на шабаш соєвих алєнєй
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Три дні потягнули кота за хвіст і відфутболили назад в Верховну. ВР перенесе розгляд питання на наступний сесійний тиждень. Влада бездарів,футболістів і брехунів. А на самому ділі бояться розпуску ВР,яку треба гнати в шию.
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Комітет прийняв рішення не приймати жодного рішення...Ось вона,придурковато-ідіотична посмішка "колективної відповідальності"...
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Ця посмішка у відповідь аналогічній посмішці пєнісіста. Звикай(те).
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Для комитета подходящими есть все предложенные даты, без предпочтений. Что ты от них хочешь? Чтобы они подчинились Зеленскому? Так он им не начальник, даже после того, как вступит в должность.
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Зачем было с такой помпой браться, чтобы потом мусолить?
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зеля повые... лся с БУКВОЙ закона о дебатах. Теперь имеет ответку.. Рада тоже вправе и умеет играть в букву...пусть утрет сопли и принесет извинения
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Ты дурак? Или не знаешь украинского? Липень - это июль😁. Не надо путать с маем. И палиться так дурно.
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Бывает и такое, извиняюсь. Но как о том, что ниже?
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А этот примитивный коллаж о чем? Тут речь шла только о дате.
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Бльооо клоуни і бариги завтра будуть бавитись в голосувалку,яка постанова набере більше голосів,підозрюю що постанова тетерука!Давай більше постанов!на 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.І цілий день голосуємо!Клоуни чистої води!
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Три дні потягнули кота за хвіст і відфутболили назад в Верховну. ВР перенесе розгляд питання на наступний сесійний тиждень. Влада бездарів,футболістів і брехунів. А на самому ділі бояться розпуску ВР,яку треба гнати в шию.
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Все происходящее в последнее время со стороны президента и ВР абсолютно законно, а на деле - гнилые подлянки, ничего кроме брезгливости к их исполнителям не вызывающие. Безязыкая гнида парлубий, вдруг заделавшийся шибко принципиальным законником, вороватый тюфяк порошенко, мелко гадящий повсюду и делающий вид, что это не его поперли с работы сраной метлой, вся их гнусная трусливая челядь, а проще - шелупонь, готовая продать родную мать, а не то что свою страну утопить в рошеновских отходах - каждую минуту, каждый час, каждый день подтверждают собственную низость, никчемность и гадостную сущность.
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Раду тре розігнати, все одно вона не працює. І треба їі зменшити до 150и депутатів, може тоді захребетники запрацюють.
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Слуги народу забули, хто є носієм влади в Україні за Конституцією.
Вони радіють як колись пан Чечетов, бо не второпали, що ще 14 травня втратили шанс зайти в нову Верховну Раду наступного скликання, коли повелись на провокацію протистояння з новообраним Президентом.
Вони не Зеленського прокинули, а народ, що його обрав з певною метою.
Ну що ж, наші їм вітання і "капці Чечетова в студію"
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПрофільний комітет запропонував депутатам визначитися з датою інавгурації нового президента самостійно шляхом голосування в залі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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