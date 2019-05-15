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Все про:гендерні проблеми (44) ЛГБТ-спільнота (152) Епіфаній (147)

 ЛГБТ і гендер - це пропаганда Заходу, в українському суспільстві не сприймається як нормальне явище, - Епіфаній. ВIДЕО

Глава Православної церкви України Епіфаній вважає, що теми гендеру та ЛГБТ були нав'язані Заходом. Про це він заявив під час візиту до Маріуполя, передає кореспондент "Новостей Донбасса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".




"В цілому ми - церква - не приймаємо тих речей, які нав'язуються нам із Заходу", - сказав Епіфаній.

Він наголосив, що церква базується на "священних канонах і святому письмі". За словами Епіфанія, ЛГБТ-люди займаються гріхом.

"І якщо існує гріх, то його треба виправляти. Церква ніколи не сприйме те, що є гріхом. Це не те явище, яке потрібно пропагувати в суспільстві", - сказав глава ПЦУ.

На уточнювальне питання, чи вважає він гендерну ідеологію і ЛГБТ пропагандою Заходу, Епіфаній відповів, що вважає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Європейці! Поважайте наші моральні цінності!" - в Києві протестували проти ініціатив Другої європейської лесбійської конференції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він повторив свою точку зору, що "спосіб життя" ЛГБТ-людей не сумісний з християнськими цінностями.

ЛГБТ - абревіатура для позначення лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.

Поняття "гендер" набуло поширення завдяки розвитку феміністської теорії і гендерних досліджень. Воно спирається на теорію соціального конструктивізму, кілька представників якої ставлять під сумнів природне походження відмінностей між людьми і пояснює їх соціальними процесами. Поняття "гендер" протиставляється "статі" і призначено для критики звичних уявлень про "біологію як долю" і відсилає до ідеології гендерної рівності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127014
 
   
 Топ коментарі
 
Іншого він і не міг сказати.
Це ж Церква... Геїв вони точно не визнають.
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Генетические сбои действительно бывают; но всяких "социальных конструктивистов" нужно держать от этого как можно дальше - они действительно диверсанты, причём разрушающие именно христианскую цивилизацию (в исламских странах за содомию полагается смертная казнь).
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Потому что они не покушаются на общественное пространство. Там где все люди - пожилые, молодые, с детьми - они ведут себя так же, как остальные. А захочется "понудить" - идут в закрытые клубы или отдаленные места. И все счастливы. И по 6 тысяч полицейских не надо от работы отрывать.
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Можно относиться как угодно, но без этого не будет сближения с ЕС. Сегодняшняя новость: 23 посольства и миссия ЕС призвали власти Украины поддержать марши за права ЛГБТ.
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главное держаться от попов по дальше и не гоняться за ними как это делал Петя.
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Ладно ЛГБТ, трудно понять старорежимщикам, но при чемтут гендер? Чем и равноправие женщин неугодило?
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Дело в том что женщины в правах далеко опережают мужчин , но почему-то жалуются что им все мало .
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Игорь Д Православна церква за патріархальну сім'ю.Колись жінки православні жінки були неграмотні і від домашньої роботи їм очі на лоба вилазили.Я хоч і не вірюючий.але був за надання томосу,бо думав.що стане церква ********* і буде відрив від москви.Але видно.що такого не буде.
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Да уж.ЛГБТ разъедает церковные ряды в першу чергу ЛГБТ і гендер - це пропаганда Заходу, в українському суспільстві не сприймається як нормальне явище, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8832
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У нас свобода вероисповедания и личного мнения. Так что лгбт это норм. Тебя ж лично не за тавляют сношаться с однополым персонажем. А то что грех или аморальность. Ктото еще верит что земля создана богом как учит церковь? Между прочим крещение то и было насильным изначально. Я верю в бога но я не верю в институт церкви.
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На сегодняшний день церковь это всеголишь бизнес по легальному доению лохов.
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несовсем легальному, там тоже у них терки.
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Diogen Gdl Звичайно що вірять,а вік її 6 тисяч років.
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Нехай ці нетрадиційні за щільно закритими дверима вільно висловлюються між собою. Бо від них вакцини ще не має.
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Все правильно сказал . Это какая-то беда с извращениями . В Калифорнии в дошкольных учреждениях маленьким детям будут рассказывать о трансгендерах . Учить их что мальчик может обьявить себя девочкой , а девочка может стать мальчиком .
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Ну и шо? Каждый человек, и ты тоже, был сначала девочкой, абсолютно все без исключения. А потом, те у кого есть Y хромосрма, превращаются в мальчиков. При помощи гормонотерапии мальчик действительно может стать девочкой, и шо тут такого?
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более того, сначала были рыбами и жили в воде.
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всё в точности, как московские попы говорит. медицинский факт - среди духовенства % педо и гомофилов выше, чем в обществе.
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Как упорно пара заднеприводных здесь навязывает свое право долбиться в зад!
Это на Цензоре.
А если им дать волю навязывать эту мерзость в детских садах и школах. 😲
Они же в тюрьму натуралов сажать за несогласие будут. НОРМАЛЬНЫХ Женщин, мужчин и их детей
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ну так а Майдан за шо стоял ? За Европу. Вот и привыкайте
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A S 32015c26 Так вас на Московії давно трахають кадировці і ще саджають на пляшки. ЛГБТ і гендер - це пропаганда Заходу, в українському суспільстві не сприймається як нормальне явище, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4029
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Справжня гендерна рівність,це коли на ринг до Кличка виставити жінку.Або,спокійно сприймати новину:»під час сповіді,у вагітної жінки-священника відійшли води.До приїзду швидкої, поміч «священниці» в захристі надавали дяк і сповідуваний»-і при цьому не сміятися.
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Хотите в ЕС - придётся с этим смириться. В Европе без ЛГБТ никак
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Не правда.Італія ЄС,а попробуйте провести гей-парад на Сіцилії або Калабрії без охорони.
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Честно говоря лень гуглить, особенно первоисточники (я не силён в итальянском языке), но думаю вы не правы, Оксана. Я не верю, шо где-то в ЕС не проводятся гей-парады. Последовательная повсеместная пропаганда ЛГБТ - это одна из основ политики Евросоюза
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Василий,можете перевірити:на Калабрії цього не проводять.А в містах півночі Італії,коли це проходить,то в новинах це подають як:»waw!ми-це зробили,ми змогли!»І,при цьому враховуйте,що це їхня культура,від Етрусків по сьогоднішній день,Лео Да Вінчі,людина тисячоліття,гей,а італійці,всерівно,самі себе переконують,мол,давайте будемо до геїв добрішими.То що тоді говорити нам,коли ми статуї козака з голими причандалами ніколи не бачили?
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Оксана Костюк 912a68b8 Так там мафія.Свідомість людей інша вони вірять в бога,але займаються злочинністю.Майже так як православні.Але і там вже не те що раніше.Та й навіть взяти Нідерланди,там теж не у всіх містах проводять паради.
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XENOmorph,так як кожен нормальний українець знає святе правило:»заходячи в тюремну камеру,де сидять,відбиті на голову уркагани,жодного разу не можна сказати:»здрасте,пітушари»,так кожен італієць,слова «мафія»,»нандранґета»,»коза ностра»,вимовляти не буде.Особливо в тих містах де ці явища живуть і прекрасно себе почувають.Ми маєм свої,специфічні,табу,а італійці,свої,такі самі.Ми,ще маєм таке поняття,як «хата з краю»,а в італійців це називається -омерта.
Р.S. Я не вважаю,що гомосексуалізм-це хвороба.Життя одне,кожен має право прожити його як хоче.Але на своїй,чітко обмеженій території.Ми всі розумієм,що людина,яка обжирається,як скотина не може мати фігуру моделі з «Вікторія Сікрет».Це елементарна закономірність.То чому так трудно зрозуміти,що Церква завжди прийме грішника,але ніколи не благословить на гріх.
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Оксана Костюк 912a68b8 В нас тюремні закони московитські і це не нормально для українця.їх потрібно позбавлятись.І не кожен українець буде сидіти в тюрмі.В нас церква має застарілі штампи.З останніх подій там владу не можуть поділити.В церкві не святі люди,а звичайні.Не потрібно собі шукати там кумирів.З таким Україна не буде в Європі.
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XENOmorph,Україна є Європою,хоча б тим,що розміщена на європейській частині материка.Українець ментально є європейцем.Просто,триста років тому,Україна влетіла в прірву,з якої тільки тепер почала вилазити.І разом з державою в цю прірву,тоді,влетіла і Церква.Я люблю свою Церкву,тому що вона ніколи не була інквізитором власного народу,наша Церква не придумувала для нас знаряддя для тортур,в прямому значенні слова.Католицька церква-це моноліт,який віками,користуючись безмежною владою,не будучи ніколи завойованим і зруйнованим,виварився у власному соку,пережив свої реформи і стоїть непорушною глибою.У Ватікані теж були Папи,які видлубували рубіни з тіари.Вони пережили.І ми переживем.Українська Церква мусе пройти свою еволюцію.Їй треба дати час.
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Оксана Костюк 912a68b8 Католицька церква втратила свою силу.Зараз навіть з вченими погоджується.Та й взагалі зараз все більше стає невіруючих.Судячи з останніх виборів,Україна ще поки ми нікуди не відірвалися.Хто нам взагалі винен,що ми були в рабстві?Потрібно за себе боротися.В історії України були випадки,коли ми могли спалити москву,але цього не робили.а потім це призводило до важких наслідків.Навіть 100 років назад був шанс московитів розгромити,але цього не зробили,хоча вони не були такими сильними,як зараз.
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нормальная церковь могла бы не за геями гоняться, а помогать нуждающимся. сирот что-ли мало в стране или инвалидов, стариков? где христианское милосердие к тем же беженцам? оно, колнечно, из мерса попу виднее...
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Наступний крок цієї пропаганди ЛГБТ-це пропаганда трансгендеру у школі, починаючи з класу п'ятого, як це вже робиться у деяких країнах Европи, наприклад, в Нідерландах. І є такий маленький нюанс, це вже буде обов'язкова програма, і батьки не зможуть від неї відмовитися. Більше того, на законодавчому рівні буде закріплена заборона критично висловлюватися на адресу таких кольорових персонажів, це буде прирівнюватися до расизму. І все. Меншість диктуватиме більшості свої умови. Справа ж тут не у церкві, насправді. Можна провести паралель з кацапами, які, знаходячись тут у меншості, диктували нам, українцям, свої правила, бо бач, вони тут мають почуватися, як у себе вдома. І щойно українці починають усвідомлювати себе нацією, піднімають виск про те, що їм щось там ущімили. То шо, ми їх будемо слухати? А ті хто тут топлять за ЛГБТ, або самі до них приналежні, або не мають власних дітей.
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Сегодня Епифаний говорит одно, а через сколько-то лет будут мужиков женить. Стратегия нашего воспитания рассчитана не на один год - она долгосрочная и показала работоспособность в других странах. Причем применяют продвинутые психологические инструменты, о которых не слышали даже психологи:
Логика Бэна
Вы ведь встречали такие вещи в американских сериалах - я да. Эта вещь рассчитана не на нас, а на будущее поколение - это важно понимать, так как тут люди думают, что их мнение кого-то интересует... Это не по нам...
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоЛГБТ і гендер - це пропаганда Заходу, в українському суспільстві не сприймається як нормальне явище, - Епіфаній. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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