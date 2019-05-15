 Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в соцмережі й опублікував запис відповідної атаки.

"Бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр вчергове провела майстерну операцію. За даними розвідки, втрати серед окупантів становлять 2 осіб безповоротними та 2 санітарними. Знищено позиції та два міномети 120-мм та 82-мм калібру", - пише Штефан про результати атаки

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