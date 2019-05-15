 Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в соцмережі й опублікував запис відповідної атаки.
"Бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр вчергове провела майстерну операцію. За даними розвідки, втрати серед окупантів становлять 2 осіб безповоротними та 2 санітарними. Знищено позиції та два міномети 120-мм та 82-мм калібру", - пише Штефан про результати атаки
😭сьогодні взнала, що мого хресника кинуто на підвал у Донецьку
москалики тим більше.
Файно мокшан підкоптили
🤗
Та то таке. Як на мене, чим більше Єнот здійснить променадів, тим краще - тим москалів менше на світі лишиться.
А тут... Пропоную "запрошувати" "прокачаного" Єнота, коли за раз вкладуть дохолєри москалів. А для "рядової" доброї новини цілком достатньо звичного звірятка з паличкою.
Типа, биомусор
Роботи через край таки ))
Это было красиво !
Да, а один таракан таки сбежал, падлюка.
Мені стало зуйово... Навіть почав сумніватися, кого там більше - українців чи...
Лише три екземпляри:
тиць 1
тиць 2
тиць 3 (додав до скріна профайл - там все зрозуміло...)
Що коїться, що коїться...
так тримати, хлопці!