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 Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі. ВIДЕО

Бійці 54-ї ОМБр здіснили успішну атаку на мінометну позицію російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в соцмережі й опублікував запис відповідної атаки.

"Бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр вчергове провела майстерну операцію. За даними розвідки, втрати серед окупантів становлять 2 осіб безповоротними та 2 санітарними. Знищено позиції та два міномети 120-мм та 82-мм калібру", - пише Штефан про результати атаки

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3126998
 
   
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Валить їх, падлюк
😭сьогодні взнала, що мого хресника кинуто на підвал у Донецьку
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вони би в тих окопах не вижили б
москалики тим більше. Двое - безвозвратные потери, двое - санитарные. Уничтожена позиция и два миномета: бойцы 54-й ОМБр нанесли удар по оккупантам на Донбассе - Цензор.НЕТ 8645
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Розтрощили вщент Двое - безвозвратные потери, двое - санитарные. Уничтожена позиция и два миномета: бойцы 54-й ОМБр нанесли удар по оккупантам на Донбассе - Цензор.НЕТ 3674
Файно мокшан підкоптили
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борьба с лишним имуществом в армии - это и есть фронт Апаршина
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Та достали потому шо зверушку - каждый день через дорогу с палочкой плясать тудой-сюдой Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 9227
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Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 8343

Та то таке. Як на мене, чим більше Єнот здійснить променадів, тим краще - тим москалів менше на світі лишиться.
А тут... Пропоную "запрошувати" "прокачаного" Єнота, коли за раз вкладуть дохолєри москалів. А для "рядової" доброї новини цілком достатньо звичного звірятка з паличкою.
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виру брать с кацапов лепше всего кровью их и их посипак
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понравилось санитарные потери Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 2967
Типа, биомусор Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 2967
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не то диарея хроническая симптоматика старая и известная со времён ещё Саргона древнего Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 3904
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На лугндоні ясно і сонячно. Видимімість ідеальна. Карочє, "Прийшла Весна Прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна..."
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Одна вошь сбежала.
Роботи через край таки ))
Это было красиво !
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Мабуть, це той самий наскіпідарений бігун, що вже якось носився з немислимою швидкістю..
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Парашники- когда вы слышите украинские песни, это означает, что дохлых ихтамнетов в Донбассе прибавилось. Слушайте эти песни каждый день и круглые сутки. Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 6672
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Слава Героям України!!! ну дуже смачно, смакота прямо!) Молодці воїни України, нищить рогатих без болю та жалю!!!!
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Наш Штирлиц все плюшками балуется
Да, а один таракан таки сбежал, падлюка.
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Offtop: поки три дні був у лазні - трохи промоніторив деяких коментаторів на Титрубі під петицією про розпуск Ради.
Мені стало зуйово... Навіть почав сумніватися, кого там більше - українців чи...
Лише три екземпляри:
тиць 1
тиць 2
тиць 3 (додав до скріна профайл - там все зрозуміло...)
Що коїться, що коїться... Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 8582
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я так понимаю что на видео только один утикающий в конвульсиях дамбасянен или же рузький чилавэк. Остальные экспресом отправлены к копченой эскадрилии сукхого 200 под пестни кобздона и доктора лизы менгле.
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Логично. Сидеть там и чего-то выжидать, имея руки-ноги на штатных местах вряд-ли кто-то стал бы.
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змішали з лайном сепарів Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 6899
так тримати, хлопці! Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 994
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На цьому відео наглядно видно, як Збройні Сили України ввічливо допомагають москалям виконувати мінські домовленості.
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Є ще порох у порохівницях. Не ослабла ще козацька сила; ще не гнуться козаки!
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Жаль что один ватный лось успел убежать в лес.
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кучненько положили , включая несколько прямых , дырявые такого явно не ожидали , ну пускай привыкают , будет еще
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пРуссак убежал один....жаль не успели прихлопнуть
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То нічого. Колись і на нього капець (наголос можна ставити на будь-якому складі) прилетить.
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пускай своим расскажет как он уволился задним ...числом))
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Якщо трохи перефразувати вислів Філіпа Герні Шеридана,то можна сказати: - гарний кацап-дохлий кацап!
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Ну что казломордые поджарили вам задницу... Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 5925
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гарненько так роздовбали сєпарів! Слава Нації!
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"Утром Антон "Питбуль" написал в Фейсбуке: "Погибнуть в Бою - ЧЕСТЬ!!!". А днем его убил снайпер российских оккупантов. Антон Безверхний - друг погибшей Яны Червоной "Ведьмы". https://censoru.net/35598-pogibnut-v-boju-chest-na-donbasse-ubit-25-letnij-drug-legendarnoj-vedmy.html
Двоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 2345
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДвоє - безповоротні втрати, двоє - санітарні. Знищено позицію і два міномети: бійці 54-ї ОМБр завдали удару по окупантах на Донбасі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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