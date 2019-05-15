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 Політика України
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 НФ закликає підтримати ПЦУ та унеможливити розхитування ситуації навколо неї, - нардеп Єленський. ВIДЕО

Фракція "Народний фронт" закликає колег підтримати Українську православну церкву і не допустити розхитування ситуації навколо неї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту", про це заявив представник фракції Віктор Єленський під час виступу з парламентської трибуни.

"Томос, який отримала Православна церква України, - такий самий, як отримала православна церква Албанії та Сербії, Болгарії та Румунії, Польщі та Чеських земель. Є лише одна відмінність: ніколи, ніде, за жодних обставин православна церква не отримувала Томос за такого шаленого спротиву ядерної держави, як це було у 2018-2019 роках", - наголосив він.

Єленський заявив, що в усіх процесах, які намагаються підточити Православну церкву України, наша країна має справу з російською державою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет

"Скориставшись транзитним періодом, скориставшись тим, що один Президент України йде, а інший, його наступник, ще не прийшов, російська держава намагається відібрати в України Томос. Російська держава намагається розхитати ситуацію, користуючись дрібними розрахунками деяких людей, амбіціями, яким ми маємо дати відсіч", - пояснив представник НФ.

Він закликав колег по парламенту сказати рішуче "ні" всім спробам розхитати ситуацію навколо Православної церкви України.

"Ми мусимо дати дуже чіткий сигнал, що ми підтримуємо Православну церкву України в її канонічному статусі. Що ми підтримуємо її предстоятеля митрополита Епіфанія. Що ми підтримуємо всі кроки щодо розбудови цієї церкви, розвитку шкільництва в цій церкві, розвитку освіти й духовного навчання. Ми маємо сказати рішуче "ні" всім спробам розхитати ПЦУ", - наголосив народний депутат.

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"Ми маємо підтримати в усіх починаннях Православну церкву України, духовенство, єпископат і ті десятки тисяч людей, які в січні 2019 року плакали на Софійському майдані, коли ПЦУ вперше у своїй тисячолітній історії отримала свою законну канонічну незалежність", - підсумував Єленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3126989
 
   
 Топ коментарі
 
Очень жаль, что личные амбиции Филарета взяли верх над интересами Украины. Кстати ничего плохого в статусе митрополии нет, самое главное что статус ПЦУ узаконен
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Дед ищет поддержки у Зе и Бени.
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Воспользовавшись транзитным периодом, воспользовавшись тем, что один Президент Украины уходит, а другой, его преемник, еще не пришел, российское государство пытается отобрать у Украины Томос. Источник: https://censor.net.ua/v31269

Обнять и плакать
Инаугурацию утвердите, решительное «нет» они сказать решили.
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Ще одні лузери вирішили на церкві пррропіаритися, узбагойтеся вже на віки...
Амінь!
😇
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От курва.Та дайте вже на кінец Зеле булаву, а Філарету на старості років ще трохи правити НФ призывает поддержать ПЦУ и сделать невозможным расшатывание ситуации вокруг нее, - нардеп Еленский - Цензор.НЕТ 3821
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Очень жаль, что личные амбиции Филарета взяли верх над интересами Украины. Кстати ничего плохого в статусе митрополии нет, самое главное что статус ПЦУ узаконен
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Это типо что я у тя беру в долг 100500 евро - если не отдам, то " буду гореть вечно"

Кому это надо то? Срачи веропитеков из-за поклонения какому-то б*жеству то?
ах оставьте
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Ця відповідь спрямована саме Філарету. Просто депутати не назвали його ім'я лише з поваги до його старості і заслуг у створенні незалежної української церкви. Підтримки у цьому питанні у Філарета серед єпископів не має, про це свідчить той факт, що на молебінь до нього приїхали аж 4, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, а також група ієрархів із колишніх приходів УПЦ КП у Росії - митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, його вікарій Петро та єпископ Адріан, хоч запрошення були надіслані 60-м.
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Расшатывание ситуации вокруг ПЦУ основано на изначально мутной договорённости между Филаретом и Епифанием при участии Пети и хз каким боком там Нарик
И тут хоть 15 постановлений в поддержку прими, это не изменится
Ну ок замолчит Филарет сейчас
Ну вылезет это позже

Все равно ж вылезет
И ударит в первую очередь по ПЦУ и Томосу

Сделали бы все чисто, не было бы этого сейчас. И это не досадное недоразумение, это реальная хрень. Варфоломей тоже не вечный.
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Сделали бы все чисто\\\\\\\

Вы знаете толк в извращениях, мсье НФ призывает поддержать ПЦУ и сделать невозможным расшатывание ситуации вокруг нее, - нардеп Еленский - Цензор.НЕТ 8650
Это как мешать фосфорную кислоту с маслом и надеяться что получится торт "Православный")
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Я не совсем мсье
Так сказать, повезло 😁

В остальном, не вижу смысла развивать дискус
Я считаю что можно было. Но тут надо быть хотя бы немного верующим.
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Товарищ.
Никогда не будет страны, если вот такие срачи происходят. Если в данный момент страна может скатиться к войне из-за чудаков в платьях. И ты это знаешь. У нас независимость чисто номинальная. И скоро походу увидим еще и не такое. Хорошо шо ты свалил. для тебя то хорошо(завидует))
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Да не, войны из-за этого не будет. И раскола не будет, я думаю.
Просто с признанием ПЦУ в мире будет сложно и уже сложно. И дело не только в РПЦ

Я не свалил, как вы выражаетесь, а переехала. И иногда хожу тут в ПЦУ, хотя они ещё УПЦ КП на сайте себя называют.
А иногда хожу к греко-католикам
А чаще всего - к римо-католикам
Раньше ещё была Русская Православная Церковь заграницей
Но потом они объединились с РПЦ Гундяя и стало там очень плохо
В первую очередь из церковной лавки исчезли все книги, кроме совсем старых и написанных исключительно на старославянском. И которые ещё фиг осилишь, потому что очень тяжело к реалиям своей жизни приложить. Потом убрали батюшку классного. Вместо него прислали хз кого.
Потом службы все стали на старославянском и нифига непонятно

Ну а потом война началась и я вообще туда ходить перестала

Но этот живой пример что бывает когда церковь забывает что она церковь как в РПЦ и начинает служить власти у меня перед глазами
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Вчера коммент прочитал:

Тот кто верит в боха - не читал "пятикнижия". А тот кто прочитал его два раза - зашибает на нем бабло.
Мне реально так и "выдается" что тут будто террариум - настолько тупо беснуются.
А ты походу на Фатерлянде ничем не занят, раз тут пишешь. Норм. человек там - работает, а не срется на цензоре.
Я не представляю шоб иметь столько времени для срачей вместо как работать. В Европе - "пашут", а не "повчають" каких-то веролизов вна форумах.
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мы тут конечно пашем но пашем с перерывами выходными отпусками и файерабендом (не переводится)
Пиши с телефона, и будешь тоже успевать )
У меня кстати заканчивается перерыв 😁
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ты значит на стройке не был.
последнее дело было бы что-то куда-то писать с чего бы то ни было.
И да - никогда не работай на украинцев/поляков и т.д., тогда реально не будет возможности чет писать.
Эт я за "стройку" говорю. А если ты в офисе - то не признаю. Я - Пролетарий(стыдится))
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Лалала Лалалала 8cf0faa3: "не вижу смысла развивать дискус". Если не хотите развивать "дискус", то метните его подальше , как то дерьмо, которое заменяет вам "дискус".
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Кто стоит за Епифанием неизвестно. А вот кто стоит за Филаретом известно - хабатники Коломойского. Раз все его высказывания озвучивает 1+1..
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Затанцюєм москалів©

Когда сосед-псих разбивает бутылку жёппой - мы розобьем две. Ушами. Шах и мат, наши неканонические рабы Яхве.
Мы же более православные рабы, так что у нас будет все хорошо, а у вас нет, потому что снамебох, а у вас бох - не такой православный.

Я ничего не упустил?
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Очень жаль, что личные амбиции Филарета взяли верх над интересами Украины. Кстати ничего плохого в статусе митрополии нет, самое главное что статус ПЦУ узаконе
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Воспользовавшись транзитным периодом, воспользовавшись тем, что один Президент Украины уходит, а другой, его преемник, еще не пришел, российское государство пытается отобрать у Украины Томос. Источник: https://censor.net.ua/v31269

Обнять и плакать
Инаугурацию утвердите, решительное «нет» они сказать решили.
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там где православие - Государства нету в принципе.
Чем и пользуются парашники.("братья" же))
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Вызовите Филарету доктора, и один укольчик его успокоит. Уверен, что за всем этим торчат уши Порошенко. Эта тварь никак не успокоится.
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беріть кроля і бігом всі в кутузку!
У вас невинних немає
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"Томос, который получила Православная Церковь Украины - такой же, как получили православные церкви Албании и Сербии, Болгарии и Румынии, Польши и Чешских земель. Есть только одно отличие" ---
есть и другое отличие, о котором говорит Филарет:
томос получили Албанская православная церковь, Румынская православная церковь, Польская православная церковь ... и ... Православная Церковь Украины.

​Почему не Украинская православная церковь?


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Православна церква України отримала таку назву як і інші церкви Православна Церква Болгарії, Православна Церква Румунії... у грецькій мові це звучить так. А албанська, румунська, українська - це наш витвір. Як на мене, то назва Православна церква України ширша, до неї можуть входити не тільки етнічні українці але й віряни інших національностей, які сповідують православ'я, поляки, румуни, білоруси, грузини... А назва Українська православна церква звужує коло вірян лише до етнічних українців.
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Во главе УПЦ КП стояли украинцы и патриарх ее был украинец Филарет а главное весь финансовый оборот УПЦ КП контролировался украинцами соответственно, а теперь получается что украинской церкви нет а есть митрополия ПЦУ подконтрольная греческим попам которые в свою очередь полностью вассальны туркам поскольку в их городе Стамбуле они обитают и просто так бесплатно турки бы их не держали. Это как и УПЦ МП где украинцы подчинены московскому патриарху.
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А НФ не хоче провести стовідсотковий рєбєндінг і стати якою Православною Партією України, наприкдлад? НФ закликає підтримати ПЦУ та унеможливити розхитування ситуації навколо неї, - нардеп Єленський - Цензор.НЕТ 2497
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Скоро ждем законы о невозможности занимать госпосты без корочки прихожанина ПЦУ, потом в школах обязательный предмет - православие и ПЦУ, далее 5 раз в день обязательная молитва, как у мусульман ну и так далее... Пусть церковники всех мастей сами решают свои вопросы или нужно поменять законы и прописать, что Украина теперь не светское государство.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНФ закликає підтримати ПЦУ та унеможливити розхитування ситуації навколо неї, - нардеп Єленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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