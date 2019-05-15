 НФ закликає підтримати ПЦУ та унеможливити розхитування ситуації навколо неї, - нардеп Єленський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту", про це заявив представник фракції Віктор Єленський під час виступу з парламентської трибуни.

"Томос, який отримала Православна церква України, - такий самий, як отримала православна церква Албанії та Сербії, Болгарії та Румунії, Польщі та Чеських земель. Є лише одна відмінність: ніколи, ніде, за жодних обставин православна церква не отримувала Томос за такого шаленого спротиву ядерної держави, як це було у 2018-2019 роках", - наголосив він.

Єленський заявив, що в усіх процесах, які намагаються підточити Православну церкву України, наша країна має справу з російською державою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет

"Скориставшись транзитним періодом, скориставшись тим, що один Президент України йде, а інший, його наступник, ще не прийшов, російська держава намагається відібрати в України Томос. Російська держава намагається розхитати ситуацію, користуючись дрібними розрахунками деяких людей, амбіціями, яким ми маємо дати відсіч", - пояснив представник НФ.

Він закликав колег по парламенту сказати рішуче "ні" всім спробам розхитати ситуацію навколо Православної церкви України.

"Ми мусимо дати дуже чіткий сигнал, що ми підтримуємо Православну церкву України в її канонічному статусі. Що ми підтримуємо її предстоятеля митрополита Епіфанія. Що ми підтримуємо всі кроки щодо розбудови цієї церкви, розвитку шкільництва в цій церкві, розвитку освіти й духовного навчання. Ми маємо сказати рішуче "ні" всім спробам розхитати ПЦУ", - наголосив народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назва "Православна церква України" відсікає українців за кордоном, - Філарет

"Ми маємо підтримати в усіх починаннях Православну церкву України, духовенство, єпископат і ті десятки тисяч людей, які в січні 2019 року плакали на Софійському майдані, коли ПЦУ вперше у своїй тисячолітній історії отримала свою законну канонічну незалежність", - підсумував Єленський.