 НФ закликає підтримати ПЦУ та унеможливити розхитування ситуації навколо неї, - нардеп Єленський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту", про це заявив представник фракції Віктор Єленський під час виступу з парламентської трибуни.
"Томос, який отримала Православна церква України, - такий самий, як отримала православна церква Албанії та Сербії, Болгарії та Румунії, Польщі та Чеських земель. Є лише одна відмінність: ніколи, ніде, за жодних обставин православна церква не отримувала Томос за такого шаленого спротиву ядерної держави, як це було у 2018-2019 роках", - наголосив він.
Єленський заявив, що в усіх процесах, які намагаються підточити Православну церкву України, наша країна має справу з російською державою.
"Скориставшись транзитним періодом, скориставшись тим, що один Президент України йде, а інший, його наступник, ще не прийшов, російська держава намагається відібрати в України Томос. Російська держава намагається розхитати ситуацію, користуючись дрібними розрахунками деяких людей, амбіціями, яким ми маємо дати відсіч", - пояснив представник НФ.
Він закликав колег по парламенту сказати рішуче "ні" всім спробам розхитати ситуацію навколо Православної церкви України.
"Ми мусимо дати дуже чіткий сигнал, що ми підтримуємо Православну церкву України в її канонічному статусі. Що ми підтримуємо її предстоятеля митрополита Епіфанія. Що ми підтримуємо всі кроки щодо розбудови цієї церкви, розвитку шкільництва в цій церкві, розвитку освіти й духовного навчання. Ми маємо сказати рішуче "ні" всім спробам розхитати ПЦУ", - наголосив народний депутат.
"Ми маємо підтримати в усіх починаннях Православну церкву України, духовенство, єпископат і ті десятки тисяч людей, які в січні 2019 року плакали на Софійському майдані, коли ПЦУ вперше у своїй тисячолітній історії отримала свою законну канонічну незалежність", - підсумував Єленський.
Амінь!
😇
Кому это надо то? Срачи веропитеков из-за поклонения какому-то б*жеству то?
ах оставьте
И тут хоть 15 постановлений в поддержку прими, это не изменится
Ну ок замолчит Филарет сейчас
Ну вылезет это позже
Все равно ж вылезет
И ударит в первую очередь по ПЦУ и Томосу
Сделали бы все чисто, не было бы этого сейчас. И это не досадное недоразумение, это реальная хрень. Варфоломей тоже не вечный.
Вы знаете толк в извращениях, мсье
Это как мешать фосфорную кислоту с маслом и надеяться что получится торт "Православный")
Так сказать, повезло 😁
В остальном, не вижу смысла развивать дискус
Я считаю что можно было. Но тут надо быть хотя бы немного верующим.
Никогда не будет страны, если вот такие срачи происходят. Если в данный момент страна может скатиться к войне из-за чудаков в платьях. И ты это знаешь. У нас независимость чисто номинальная. И скоро походу увидим еще и не такое. Хорошо шо ты свалил. для тебя то хорошо(завидует))
Просто с признанием ПЦУ в мире будет сложно и уже сложно. И дело не только в РПЦ
Я не свалил, как вы выражаетесь, а переехала. И иногда хожу тут в ПЦУ, хотя они ещё УПЦ КП на сайте себя называют.
А иногда хожу к греко-католикам
А чаще всего - к римо-католикам
Раньше ещё была Русская Православная Церковь заграницей
Но потом они объединились с РПЦ Гундяя и стало там очень плохо
В первую очередь из церковной лавки исчезли все книги, кроме совсем старых и написанных исключительно на старославянском. И которые ещё фиг осилишь, потому что очень тяжело к реалиям своей жизни приложить. Потом убрали батюшку классного. Вместо него прислали хз кого.
Потом службы все стали на старославянском и нифига непонятно
Ну а потом война началась и я вообще туда ходить перестала
Но этот живой пример что бывает когда церковь забывает что она церковь как в РПЦ и начинает служить власти у меня перед глазами
Тот кто верит в боха - не читал "пятикнижия". А тот кто прочитал его два раза - зашибает на нем бабло.
Мне реально так и "выдается" что тут будто террариум - настолько тупо беснуются.
А ты походу на Фатерлянде ничем не занят, раз тут пишешь. Норм. человек там - работает, а не срется на цензоре.
Я не представляю шоб иметь столько времени для срачей вместо как работать. В Европе - "пашут", а не "повчають" каких-то веролизов вна форумах.
Пиши с телефона, и будешь тоже успевать )
У меня кстати заканчивается перерыв 😁
последнее дело было бы что-то куда-то писать с чего бы то ни было.
И да - никогда не работай на украинцев/поляков и т.д., тогда реально не будет возможности чет писать.
Эт я за "стройку" говорю. А если ты в офисе - то не признаю. Я - Пролетарий(стыдится))
Когда сосед-псих разбивает бутылку жёппой - мы розобьем две. Ушами. Шах и мат, наши неканонические рабы Яхве.
Мы же более православные рабы, так что у нас будет все хорошо, а у вас нет, потому что снамебох, а у вас бох - не такой православный.
Я ничего не упустил?
Обнять и плакать
Инаугурацию утвердите, решительное «нет» они сказать решили.
Чем и пользуются парашники.("братья" же))
У вас невинних немає
есть и другое отличие, о котором говорит Филарет:
томос получили Албанская православная церковь, Румынская православная церковь, Польская православная церковь ... и ... Православная Церковь Украины.
Почему не Украинская православная церковь?
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