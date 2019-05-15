 Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін і публікує відео успішної атаки.
"Перший пристрілювальний точно по окопу і бліндажу, щоб не змогли вибігти, кілька поруч із машинами, щоб від осколків уже нікуди виїхати не змогли, а потім точно в ціль. Вільної і спокійної їзди українською землею більше не буде. Однієї машини немає, друга придатна лише у вигляді друшляка", - пише Мисягін в описі запису.
Circling Overland: A Drone Story
Музика: VNV Nation - Circling Overland (Front 242 cover)
https://censor.net.ua/video_news/3122510/troe_v_200yi_brigade_pyatero_sanitarnye_poteri_boyitsy_54yi_ombr_unichtojili_opornyyi_punkt_rossiyiskih
https://www.youtube.com/watch?v=bjmk0Ey7kmI
лично я хотел бы управляемый снаряд в танчик или бэху
труселямашинки . (Короче - взяли , шо было ).