EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  13126  45
Матеріали за темою:
Все про:війна (1484) Росія (17075) знищення (193) Мисягін (34)

 Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій. ВIДЕО

Бійці групи К-2 із 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін і публікує відео успішної атаки.

"Перший пристрілювальний точно по окопу і бліндажу, щоб не змогли вибігти, кілька поруч із машинами, щоб від осколків уже нікуди виїхати не змогли, а потім точно в ціль. Вільної і спокійної їзди українською землею більше не буде. Однієї машини немає, друга придатна лише у вигляді друшляка", - пише Мисягін в описі запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці керованою ракетою знищили БМП російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3126954
 
   
 Топ коментарі
 
......дроны - великая сила на войне!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За поребриком: "Первый канал" "сверхдержавы" нарисованных рывков и прорывов выдает американский F22 за российский Су-57.
Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій - Цензор.НЕТ 1523
 показати весь коментар
 
 
ф35 - це дешева версія ф 22 !!! це так для загальної інформації
 показати весь коментар
 
 
НУ Ф-22 перехватчик, а Ф-35 универсальный самолет со своими минусами конечно, но например 2000 фунтовую бомбу в Раптор не засунуть, а Молнию не проблема. Не говоря уж о палубной версии и версии с коротким разбегом. Вообщем разные самолеты, под разные задачи...
 показати весь коментар
 
 
Он не устарел. Возможности Ф-22 выше, но он очень дорогой в производстве и эксплуатации.
 показати весь коментар
 
 
Тематичний фан-кліп:
Circling Overland: A Drone Story

Музика: VNV Nation - Circling Overland (Front 242 cover)
 показати весь коментар
 
гламурные сепары... на войну на красных машинах? от то не ..уй шастать.! Бойцы 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций - Цензор.НЕТ 263
 показати весь коментар
 
 
красноармейцы, в пролетарский цвет покрасили.
 показати весь коментар
 
 
может фильтра на камере ,для выделения целей?? хай-тек какой нибудь?? Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій - Цензор.НЕТ 2631
 показати весь коментар
 
 
Странно. Движняка сепаров не наблюдаю. Или все спят или трупы. Тепловизор бы еще прилепить к дрону для достоверности.
 показати весь коментар
 
 
Сепары , конечно , те еще поцы .... Но даже они под обстрелом из копанок не вылазят Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій - Цензор.НЕТ 5482
 показати весь коментар
 
 
неее, не скажи.. недавно был ролик, как сепар убегал из блиндажа как в попу раненый..
 показати весь коментар
 
 
в следующий раз на оранжевіх приезжайте!!)))
 показати весь коментар
 
 
Кацаподебилы-на красной машине маскироваться.Хороший кацап-дохлый кацап
 показати весь коментар
 
 
Народ, обратите внимание, как орки стали рыть окопы, как из методички Вермахта (или РФ), но правда как всегда протупили,не скажу в чем но протупили и хорошо!
 показати весь коментар
 
 
А индивидуальные ниши поленились прокопать. Ну и хорошо -такие зигзаги простреливаются на всю длину, пока забежишь за поворот, вся жопа в осколках.
 показати весь коментар
 
 
Хоть что-то по настоящему ценное в Украине - наши ГЕРОИ на передке. Вам Слава и восхищение! Пока есть такие, как вы,- Всё будет Украина!
 показати весь коментар
 
 
вздовж дороги сепари собі таку довжелезну могилку понакопували..щоб зразу бац і в ямку
 показати весь коментар
 
зачем тратить столько боеприпасов на 2 гнилых корча?
 показати весь коментар
 
 
Спецефекти так собі. Ну підпалили автомобіль, в окоп попали. А де запуск сепара по балістичній траєкторії? Халтурить кіностудія. треба все перезняти заново.
 показати весь коментар
 
*ваши доказательства- не доказательства*,-что то ты на гниду сепарскую сильно похож...
 показати весь коментар
 
"Раньше наши серые танки стояли в сером лесу, и никто, никто их не видел. А теперь малиновые танки в зеленом лесу, как мишени!"

https://www.youtube.com/watch?v=bjmk0Ey7kmI
 показати весь коментар
 
 
Люди, не засуджуйте, будь ласка. Коли бачу ось такі відео - відчуваю злу, дуже злу радість. І радію, радію... із злобою. Я погана людина, я знаю.
 показати весь коментар
 
 
Поганий тот кто убивает, ворует, насилует, оккупирует....А у Вас нормальная физиологическая реакция на смерть врага, который пришел уничтожить нашу страну и ее жителей. Плясать на трупах врага конечно не здорово, а вот тихо радоваться смерти оккупанта это биологически запрограммированные, здоровые проявления, так что не стесняйтесь).
 показати весь коментар
 
 
сожгли жигуля... засыпав минометом...

лично я хотел бы управляемый снаряд в танчик или бэху
 показати весь коментар
 
 
кто ж на красных машинках на войну ездит....
 показати весь коментар
 
 
В автосалонах нихрена уже нету... А на отжим остались только красенькие труселя машинки . (Короче - взяли , шо было Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій - Цензор.НЕТ 4531 ).
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору