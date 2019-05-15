 Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін і публікує відео успішної атаки.

"Перший пристрілювальний точно по окопу і бліндажу, щоб не змогли вибігти, кілька поруч із машинами, щоб від осколків уже нікуди виїхати не змогли, а потім точно в ціль. Вільної і спокійної їзди українською землею більше не буде. Однієї машини немає, друга придатна лише у вигляді друшляка", - пише Мисягін в описі запису.

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