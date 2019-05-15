 "Осенью будете, там где Петься", - "євробляхери" пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Вони припаркували свої машини на вул. Грушевського біля будівлі парламенту. Також облаштували сцену на площі Конституції перед Радою, з якої озвучують свої вимоги. Крім того, активісти тримають плакати зі своїми вимогами, а також прапори "Автоєвросили".
Основні вимоги мітингувальників: скасування акцизу на розмитнення автомобілів, зупинення повторних штрафів у 8500 грн після розмитнення і відстрочка введення штрафів у 170 тис. грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відстрочити введення акцизу до 2020 року.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Главное, что подтвердили/показали акции "АвтоЕвроСилы": существует масштабный теневой бизнес по импорту и втюхиванию б/у авто из Европы, и доходы у этих ребят очень большие.
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Главное, что подтвердила/показала жизнь. иногда лучше жевать чем писать. Зачем теневому бизнесу снижать цены на растаможку? для них наоборот чем выше цена авто в Украине тем лучше.
Во вторых на - жри
https://www.drive2.ru/r/mazda/xedos_6/822753/ Это по поводу сравнения коренного Украинца со свинорылыми
Не пиши більше про людину яку не знаєш щоб не стати пустозвонкою.... чи ти вже став?
А наразі назад по селах
Голосували за закінчення епохи бідності? Їжте!
Але цілеспрямовано заважають жити та їздити саме в Києві. Сьогодні вони хочуть змінити "під себе, хитродупих", правила ввезення автомобілів. Завтра - Правила дорожного руху. Післязавтра - Правила експлуатації електроустановок і правила міжнародних авіаперельотів.
Таке зубожіння, що на будь-якій вулиці правий ряд і тротуари вщентз абиті припаркованими автомобілями.
Те що їздять працювати за кордоном (добровільно!) - це свідчить лише про реалізацію права на вільне переміщення та вибір прийнятної роботи. Поляки працюють у Франції, італійці та турки - в Німеччині, знаю двох норвезьких фахівців, яким більш до вподоби Париж. І що? Зрада? Ні, перемога.
Мене дивують "хотєлки" та "ожидалки" зелохів, схоже що кожний із "73" сам не знає чого очікує. І готовий за свої химери продати Батьківщину кому завгодно. Чи принаймні сприяти спаплюженню України. Ось чому "група 73" для мене ... не хочу озвучувати ті визначення. яких достатньо на кожній гілці. Все.
Мене курси НБУ та стан "привату" не хвилюють. А щодо subj - не люблю хитродупих. Особливо у "засобах підвищеної безпеки" на моїх маршрутах.
В нормальних странах,сша,на которую ви ссылаетесь,сначала принимают закони,а потом их придерживаются,а не нарушают и требуют под себя задним числом переписать.
Пусть бы они там попробовали перекрыть дороги, лет пять ремонтировали бы их потом где то в небраске в оранжевых жилетах с именными номерами .