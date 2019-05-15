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Все про:ВР (4727) пікет (199) розмитнення (97) євробляхи (127)

 "Осенью будете, там где Петься", - "євробляхери" пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Власники автомобілів на європейській реєстрації (євроблях) пікетують Верховну Раду з вимогою встановити доступні умови розмитнення автомобілів, продовжити пільговий період розмитнення, а також відстрочити введення штрафів за нерозмитнення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Вони припаркували свої машини на вул. Грушевського біля будівлі парламенту. Також облаштували сцену на площі Конституції перед Радою, з якої озвучують свої вимоги. Крім того, активісти тримають плакати зі своїми вимогами, а також прапори "Автоєвросили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ДФС Кривіцький розповів, що чекає власників неоформлених євроблях

Основні вимоги мітингувальників: скасування акцизу на розмитнення автомобілів, зупинення повторних штрафів у 8500 грн після розмитнення і відстрочка введення штрафів у 170 тис. грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відстрочити введення акцизу до 2020 року.

Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 01
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 02
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 03
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 04
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 05
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 06
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 07
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 08
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 09
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 10
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 11
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 12
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 13
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 14
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 15
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 16
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 17
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 18
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 19
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 20
Осенью будете, там где Петься, - євробляхери пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3126930
 
   
 Топ коментарі
 
Надо было сначала требовать приемлемых условий растаможки, а уж потом покупать евробляху.
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тачки смотрю с каждой "акцией" все круче и круче))
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От такі люди. Для себе хочуть дешево, щоб нічого не платити. Але для своєї мами-пенсіонерки - хочуть пенсію нормальну. Але де взяти гроші на пенсію? Фраза "Мама все життя працювала- заробила!" не проходить: у нас солідарна система. І той рад.союз, де хто працював пів-життя, також "не заморочувався" з цим, тобто про...бав. Рішенням було б мати накопичувальні фонди. Де зберігаються гроші у валютах, у долл-євро-фунтах та золоті. От тоді так - "заробив!". Але чомусь ніхто на це ніяк не наважиться, а вже давно пора.
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вы бредите, у нас самая дорогая растаможка в европе. в польше литве можно любое подержаное авто из ес растоможить без проблем за несколько сотен евро без привязки к срокам производства этого авто и ничего никто не умер ни от выбросов в атмосферу ни от низких налогов.
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badmotorfinger Там звісно що можна купити,але всі ті машини у нас чомусь їздять.Мені не потрібно всякої гидоти.А хочете їздити заплатите,ні то є громадський транспорт і крапка.
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то в ваших фантазиях они у нас ездят. если б так было никто б их сюда не вез это первое. а что там вам лично не нужно это ваши же личные проблемы. В Европу одни собрались. менталитет совковый, а хотят жить как в Европе =))
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badmotorfinger Якраз це у вас совковий менталитет,хочете все не халяву.
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совковый менталитет требует того, что бы у соседа было хуже чем у себя самого вот вы и хотите, чтоб кто-то выполнял нелепые требования по оплатам акцизов которых нет нигде в Европе, т.к. там можно купить любое подержанное авто любого года выпуска без всяких акцизов и прочих маразмов. по вашей же логике в раз в Европе халява то там совок. голову надо иногда включать.
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badmotorfinger Так ви ж цього хочете.Коли ми будемо в Європі,тоді і будемо платити,як там.
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Европа и банда быдла с рылами недоделанных чуть во главе с ********* который "такой нищий" что аж сжёг 11 тыс баксов - это немного разное. Банда ******** нероб ,если не в курсе - вообще то берет минимум 2000 грн принимая в свои ряды ещё одного ******** типа "за защиту от мусоров" А её п..идер - упорно лезет к корыту и по большому счету ему насрать на них всех .Оно уже и в презы лезло это говно заворованное что бы рылом в СМИ посветить.. Чего не сделаешь ради корыта..! Какая борьба за ***** права ??Пиддорасы вы тупорылые! За права сначала борются , их добиваются а потом пользуются плодами, что бы не нарушать закон! Плохой закон - хороший - не имеет значения - плохой -тогда выходите и добивайтесь его смены а потом тащите металлолом через таможню когда вступит в силу А НЕ НАОБОРОТ - сначала взятки, сначала ****** а потом - " дайте нам мы уже попали!" ****** на воротник - дармоеды сраные! Умные уже растаможили..Те кто послабее умом - уже разобрали..Осталось 30 ********** совсем которые хотят что бы ещё ***** дали и спалили туалеты на колёсах..Тут война идёт - а этим - дай корыто воняющее газами бесплатно.. Больше проблем нет! Вы уже начинаете злить "*******-сила" ******!
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Шось поріділи ряди бляхарів.Десь два-три десятка ? Інші,так розумію,розмитнили,й у випадку зниження розмитнення почуватимуться лохами ?
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.....жду когда введут ОБЕЗАТЕЛЬНЫЙ техосмотр для авто !!!! чтоб все ********* сходили ссума от одной ДАТЫ о его прохождении !!!! на ЗАПАДЕ 50 лет запчасти не выпускают как на Жигули !!!!
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В индивидуальном порядке для тебя за заслуги на тролльном поприще, правда в условия войны таких расстреливают на месте, как провокаторов.
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В умовах війни таких мародерів, як ти, що грабують бюджет, вішають за ноги.
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на западе, где эти машины покупаются, они продаются с техосмотром, т.к. на них нельзя без него ездить, грамотей =)
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бляховоды , АРМАГЕДОН будет 24 мая 2019 года !!! ходить будете без ТРУСОВ и ШТАНОВ !!! спать под МОСТОВ в коробке из под ХОЛОДИЛЬНИКА !!!
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Да щаззз. А трупі МАЗов и КАМАЗов, КРАЗы 1970х годов выпуска так себе и будут спокойно ездить?
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....а ты как хотел ??? чтоб не ездили ??? в НИЩЕЙ СТРАНЕ --- НИЩИЕ МАШИНЫ !!! это плохой ТОНОН ездить на МЕРСАХ по ТОТАЛЬНОМУ бездорожью !!!
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Вот она, не верхушка, но основа коррупции. Чуточку осталось с 24 мая 2019 года, вы, именно "дорогие" евробляхеры, приравняетесь к добросовестным налогоплательщикам Украины!
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пани Южанина сказала : --- " ....уёв !!!! все в КАССУ !!! "
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ану расскажите подробно на какого автопроизводителя забила Польша ,регистрируя авто из Германии за 80 евро ? например в Польше за 3 месячных зарплаты можно купить Ауди или Вольксфаген 2000-2005 года ...А теперь на пике останних перемог какое авто может купить украинец на 3 месячных зарплаты ? ну бетономешалку можно купить в Новой линии по акции скажете вы
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Польша к вашему сведению в ЕС а вы в евробляхе - хаваете разницу?
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В ЄС немає митниць і кордонів. Там єдиний ринок. Для чого ви брешете? бізнес барижний страждає?
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шабаш полуватных барыг прям нищенки хари отожрали замки построили и теперь-..ишь командиры..не пора бы их гнать ссаными тряпками на границу
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Виктор Олегович

Главное, что подтвердили/показали акции "АвтоЕвроСилы": существует масштабный теневой бизнес по импорту и втюхиванию б/у авто из Европы, и доходы у этих ребят очень большие.
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Главное, что подтвердила/показала жизнь. иногда лучше жевать чем писать. Зачем теневому бизнесу снижать цены на растаможку? для них наоборот чем выше цена авто в Украине тем лучше.
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От ботів васадзе і Назаренко набігло... Тут як тут.
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Это несчастный зубожилый народ вышел показать, как последние сухари догрызает?
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Це нагле бидло, яке нажилося на євробляхах, що може дозволити собі спали декілька тис доларів привселюдно і без особливих страждань.
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У меня три автомобиля на украинской регистрации, но я полностью поддерживаю евро бляхи. В 2000-е работала система кредитования и зарплаты были более вменяемыми. Я мог позволить взять новое авто с украинского автосалона. Сейчас купить новый автомобиль, даже бюджетного класса, фактически нереально для среднестатистического украинца. Пока не будет зарплат в Украине минимуму в 1000 $, возможности у людей обновлять автопарк, пусть даже на б/у, но более свежие автомобили нет. Все евробляхи конечно должны проходить украинскую регистрацию и иметь украинские номера, но для этого расстаможка должна быть 200-1000 у.е. Тогда этот вопрос решиться сам собой.
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В 2000 году минимальные зарплаты были по 1000$ ?
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Я не знаю какого вы года рождения. Лично я 83-го. В двухтысячные годы кредитование банков работало очень даже хорошо, под вполне вменяемый процент можно было взять кредит в любом банке, тем более под залоговое имущество. Конечно зарплаты 1000 $ не было и тогда у обычных людей, но я не писал что так было, была возможность а сейчас ни зарплаты ни возможности.
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Фантазер. Замаскувався під чесного ?
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https://www.drive2.ru/r/mazda/xedos_6/822753/ Долго писать подозревака
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********** с номером кацапа , У меня "15 авто на украинской регистрации.". И мне ***** делать больше как здесь выгораживать быдлоту которая не знает что такое закон и возит жопу на криминальном старом туалете отравляя воздух возле детских площадок и поливая асфальт маслом . И я тоже "поддерживаю" это нечто с приоткрытым ртом ,которое не имеет ни ума ни умения распоряжаться деньгами - пусть продолжают..Может хоть часть этого металлолома утилизируют насильно..бульдозером..а через дикие штрафы - это пузатое совковое хулиганьё приучат что в нормальной стране нет ******* а есть правила и порядок..
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Во первых у вас либо слишком бурная фантазия, либо не все в порядке с головой. Любая б/у иномарка после 2000-х куда лучше нашего совкового хлама. Авто это заправки, работа СТО и автомагазинам. Водители запускают целые отрасли и всем ее участникам есть чем кормить свои семьи
Во вторых на - жри
https://www.drive2.ru/r/mazda/xedos_6/822753/ Это по поводу сравнения коренного Украинца со свинорылыми
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Які нахутіна розмітнення??? Ми хіба не робимо Зону Вільної Торгівлі з ЄС ??? Розмітнення - обдиралово населення!!! Приїхав - заплотив за перерегістрацію 5000-7000 грн. І все ДОСИТЬ!!! ЦЕ НЕ ДЕРЖАВА ЦЕ С#КА МАФІЯ!!!
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Барига, заспокойся і йди працювати.
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Баригу побачиш у телевізорі... петя кличуть.
Не пиши більше про людину яку не знаєш щоб не стати пустозвонкою.... чи ти вже став?
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Та все ти правильно пишеш, народ згоден!
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Ось це дійсні бариги. Вони використали ту "лазейку", яку наші попросили для вивезення дешевих машин без розтаможки на фронт! А вони не бажають віддати свої машини фронтовикам?
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вот скажите бляхеры, 140 тыс. человек растаможило свои машины в льготный период. Вы что думаете что все эти люди - лохи, и теперь вам, кто-то вас сделает скидку или льготы, чтобы 140 тыс человек подумала что их кинули? А по поводу налога на расстаможку, просто посмотрите сколько стоит расстаможить автомомбиль в лобой стране ЕС (Польше, Германии, прибалтике), который был куплен и завезен из США или Японии например, т.е. не в стране Евросоюза. Хотя, кому я что-то пытаюсь объяснить, у бляхеров просто нет такого понятия как логика )))
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У них добре розвинена наглість і жлобство. Це два щастя
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Какой вы умный дядя, правда ******* не лопатой ворочать. Для того чтобы сравнивать стоимость растаможки с этими странами, как минимум надо привести среднестатистический доход указанного вами населения. Ещё не стоит забывать, что там действительно есть местные автопроизводители либо предприятия крупноузловой сборки (чего у нас нет) и у людей есть возможность приобрести автомобиль произведённый или собранный в их стране. Раз уж мы заговорили о Германии, то если бы у нас в стране ввели такие правила как для автовладельца в Германии (ежемесячный страховой взнос, экологический процент, стоимость и правила парковки, утилизационный сбор, экологические нормы и так далее) то вы бы первый замычали как корова. Поэтому там более развитая система лизинга, а кому позволяет возможность, стараются передвигаться на общественном транспорте либо велосипедах
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Схоже євробариги не заспокояться, поки народ не почне їх пи..ти, якщо влада імпотентна.
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Народ за здешевлення та дешеві авто з ЕС, хоч і бу, але краще їздити на На бу фолксвагену 2000 року ніж на бу Ваз 2106 1989 року та навіть ваз 2107 2010 року
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Им этого не понять. Жадность и зависть мешает извилинам шевелиться в правильном русле. Люди хотят иметь возможность официально зарегистрировать и ездить в стране на более свежих БУ иномарках с украинской регистрацией, вот и всё чего они хотят. Но после слова бляхи у многих начинает гореть пердак
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Років через 40 коли Україна вступить, будете їздити собі на здоров'я
А наразі назад по селах
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У Кривому Розі пікетуйте. Через тих бляхерів рух у центрі Києва було паралізовано.
Голосували за закінчення епохи бідності? Їжте!
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Не все люди в Украине живут в центре Киева (и вообще в Киеве) к вашему сведенью в городках и провинц. Городах , селах люди не живут , а выживают, с авто стало бы легче, но не с гниляками и прожорами М412, или 2101-2106.? Не все живут как в Киеве.
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>>Не все люди в Украине живут в центре Киева (и вообще в Киеве)<<
Але цілеспрямовано заважають жити та їздити саме в Києві. Сьогодні вони хочуть змінити "під себе, хитродупих", правила ввезення автомобілів. Завтра - Правила дорожного руху. Післязавтра - Правила експлуатації електроустановок і правила міжнародних авіаперельотів.
Таке зубожіння, що на будь-якій вулиці правий ряд і тротуари вщентз абиті припаркованими автомобілями.
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Шось тебе далеко занесло!? Де приймали закон по евробляхах??? ... так чому вони повинні в Кривому Розі мітингувати??? Де логіка???
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А при зеленському цей закон приймався, чи взагалі Президент приймає закони??? Чому гоним на Зеленського , звідки ненависть, шановний, адже він ще навіть не заступив на пост, дайте йому час , хоча б ті 100 днів, а " плювати" в нього і хаяти ви ще вспінете???
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Подивлюся на вас, зеботів, як ви завиєте через 100 днів. А як на мене - то нехай сидить у телевізорі та фейсбуці. І мовчить.
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Ооооо!!! Я уже зебот, ким мене тільки не обзивали ?!!?
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Если цены на старое авто как в Германии то тогда и налог на старое авто как в Германии.
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Ви спочатку зрівняйте ціни на нові авто в Германіїї і в Україні та зарплати, а якщо влада не може забезпечити народ великими зарплатами, то хоча б повинна забезпечити " дешевими товарами" і не тільки вонючими лаптями і вонючим пластиком із Китая, але і автомобілями не за 8-10 тис.долл.
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Влада може забезпечити тими чи іншими зарплатами ЛИШЕ держслужбовців. Все інше - стосунки між працівником і роботодавцем. Пропозицій валом, треба лише вміти робити щось трохи краще за інших. Або відкрити власну справу.
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Нууу і як ви гадаєте, скільки фахівець сантехнік чи зварювальник чи фахівець пекар чи кулінар буде заробляти наприклад в Полтаві чи в Миргороді, Лубнах, не кажучи за менші містечка чи селища!??? Чи відкриє хтось свою справу, магазин чи послуги в таких містечках, скільки буде заробляти людина ... максимум це при дуже добрих розкладах 500 у.о. за міс.(це своя справа) Максимум!!!! Я вам говорю вся Україна це не Київ, не рівняйте ніколи, ви живете в "космосі", а в западних областях закарпаття і тд таи все взагалі " пєчально" за 100грн. робити потрібно цілий день, з роботами дуже туго, тому і по ЕС їздять. Який нахрен новий автомобіль із салона при таких з.п. навіть ланос чи віда за 8- 10 тис у.о., а враховуй комуналку і поїсти???? Великоповажний пане не пишіть і не зрівнюйте ваш ваш " Київський космос " тут, ви б ще Москву до всієї Россії зрівняли.
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Два сантехніки (неважливо - фірма, ЖЕК, фрілансери) за 2,5 години роботи просять 1500 грн. Встановлення водомірних вузлів у місці з обмеженим доступом. Розцінки приватних СТО, в т.ч. у Кременчуці та Новояворівську, я теж знаю з автофорумів. Хто ХОЧЕ щось робити - той шукає ЗАСОБИ. Хто НЕ ХОЧЕ - той шукає ПРИЧИНИ.
Те що їздять працювати за кордоном (добровільно!) - це свідчить лише про реалізацію права на вільне переміщення та вибір прийнятної роботи. Поляки працюють у Франції, італійці та турки - в Німеччині, знаю двох норвезьких фахівців, яким більш до вподоби Париж. І що? Зрада? Ні, перемога.
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Та я розцінки сантехніків знаю ( а беруть вони за "точку ", а не за 2,5год.роботи) і скільки ви гадаєте за місяць вони заробляють??? Йдучи вашою логікою нехай 10 год.робочий день це 2,5 год на 4 по 1500грн. Та на 22 робочі дні = 132тис.грн. в місяць ?????😂😂😂😂 тільки чомусь майже всі гарні сантехніки в Польшу виїхали, зостався в мене сусід гарний сантехнік, зараз мені робить ремонт ( розсказує і жаліється зовсім інше ніж ви пишете) і той вже "милиться" в Польшу.
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Працює з 8 до 20 оо кожний день крім неділі
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Годі обговорювати розцінки слюсарів. До речі один зі згаданих мною їздить на Cherry Tiggo, не *****. А діти другого вчаться у музичному училищі.
Мене дивують "хотєлки" та "ожидалки" зелохів, схоже що кожний із "73" сам не знає чого очікує. І готовий за свої химери продати Батьківщину кому завгодно. Чи принаймні сприяти спаплюженню України. Ось чому "група 73" для мене ... не хочу озвучувати ті визначення. яких достатньо на кожній гілці. Все.
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Чері Тігго " верх мечтаний" . Піпець просто!
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Для слюсаря ЖЕК, який щодня їздить на роботу із села, це нормальний варіант. Також звернув увагу на інструментарій у багажнику, цілком німецький. Не совкові кувалди та ключі "попка" з люфтами. Плюс манометри, інфрачервоний термометр, портативний газозварювальний апарат. На чому це возити? На Лексусі?
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Чого ви " розкохкудахкались" продає та продає, все пропало, ще нічого ніхто не продає і нічого ще не пропало, заспокійтесь і лягайте спати, завтра буде новий день у вашому житті, все буде добре!!!
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Я спокійний. Відсторонено спостерігаю за метушнею "ЗЕ-фауни".
Мене курси НБУ та стан "привату" не хвилюють. А щодо subj - не люблю хитродупих. Особливо у "засобах підвищеної безпеки" на моїх маршрутах.
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А как же ЗСТ з ЕС, все уже забыли как на "каждом углу" про это кричали политики вместе с Пецей!?
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Очередное быдло партией в раду готовится зайти?
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Ми не бидло ми народ, в тому числі і ця група людей евробляхерів, а ви , вибачте, Дворянин - граф, чи князь, барон, ... ааа, може шляхтич????
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Та щось я по ваших " пісюльках" не бачу, що і ви людина, чи народ??? Ненависть, злоба, жадність, хамство, безкультурність аж пре із вас!
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Вот пример по моей местности,город не большой : одно ***** набрало машин по 500 баксов за штуку на бляхах...набрало водителей и таксуют себе потихоньку...налоги никакие походу не платятся,скорее откат кому не будь,ведь не трогают же, ездят...состояние машин,визуальное,просто пинзес(то бампера нет переднего и к радиатору польский номер прикручен алюминиевой проволокой, вместо разбитого стекла пленка скотчем приклеена в лучшем случае ,то гнилая на хер ,то дно вываливается и т.д.)...ремонтировать их никто не собирается,потому что в таком состоянии они передвигаются не меньше года , ну и растамаживать походу тоже...вот такие клоуны и ждут отсрочек разных, лишь бы всех ******* и ни хера вообще не платить...
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Та по твоїм словам, цій рухляді і відсрочка непотрібна??? Так зроби і ти так, прояви смикалку чи це ти написав так собі , жаба задавила?!?!
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О! Виявляється ********* що порушують закон просто проявили смекалку, а законослухняних громадян - жаба давить ---от і вся логіка бляхаря
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Будуть восени бе-пе-пе та антинародний фронт там же де і мародер. Як пдв на сонячні батареї для ахметки так бігом зняли, щоб партньори змогли збагатитися на зелених схемах за рахунок українців. А тут бл...ь за пенсії переживають, уже настільки розграбували бюджет що придумують усе нові способи, як би з людей бабла урвати. Україна в ЄС а на європейській машині має право заїхати любий іностранець крім українця!
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Просто я розумію, що тут люди пишуть проти ті хто або сидить на цих потоках, або далеко від реалій простого народу і стоять вище середнього рівня життя і їздять на дорогих авто, а жаба даве за те що поплатили за свої тачки мінімум в два рази дорожче ніж з ЄС.
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Ну тогда надо ввести налог на старую телегу как в ЕС
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А как на вас хитрооких реагировать? Вам государство дало возможность расстаможить, все равно не так.Вашего брата куда не целуй всегда в жопу попадешь.
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Не "ВАС"кайте будь-ласка, я відверто говорю, що я не евробляхер, а про государство і возможності давайте не будемо, не в Америці (США) живемо і про "возможності от государства" вам за ці "возможності" можуть люди очі заплювати.
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Куча бляхерів то не є весь народ,і ніхто їх не підтримуе,і нічого вони не зроблять.А за те що перекривають рух і димлять,їм по спині киїками надавати,і я то дійство поліції підтримую двома руками.
В нормальних странах,сша,на которую ви ссылаетесь,сначала принимают закони,а потом их придерживаются,а не нарушают и требуют под себя задним числом переписать.
Пусть бы они там попробовали перекрыть дороги, лет пять ремонтировали бы их потом где то в небраске в оранжевых жилетах с именными номерами .
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Перша картинка, яка мене шокувала під час відвідин США (давно) - це "кладовища автомобілів". Вже трохи пресованих. Лежать на землі "бутерброди" завтовшки 60 сантиметів. Чорне, жовте, зелене, біле... І у провінційному містечку - кинутий на вулиці Бюїк-седан. Не розкурочений, зовні у пристойному стані. За словами мешканки, хтось просто кинув кілька місяців тому і не утилізує."Хочеш, забирай!"
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Просто "подорожні нотатки". Більшість тодішніх співгромадян отримували шок під час першого відвідування супермаркету, а мені запам'яталося те про що написав.
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Если так мил правительству акциз - хоорошо, оставляем акциз но в размере 1 грн на кубик и все ! Никаких пошлин и НДС ! Сразу исчезнут манипуляции со стоимостью авто, которая есть базой для этих коррупционных налогов. Средняя цена "растаможки" составит, например 1600 см3 двигатель равно 1600 грн. Из них себестоимость гривен 150 сами бляхи, ещё 300 грн по 10 минут работы пограничников таможенников и ГАИ (а лучше сразу в одном окне) при регистрации итого 450 грн. Профит государства 1600-450 это 1150 грн со среднего авто. И нормально ! Да, никаких 3 или 5 процентов от стоимости в пенсионный фонд разумеется. Вообще, убрать из базы налогообложения всё, что от стоимости. Больше тысячи гривен для государства за полчаса работы его чиновников и кусок жести это очень даже неплохо будет ! А то зажралось, привыкло за авто по 2000-4000 долларов с нас драть за 15 летнюю иномарку стоимостью 800 евро,, это запредельно !
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Осенью будете, там где Петься", - "євробляхери" пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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