 В Ірпені зносять громадську приймальню нардепів Іллєнка та Кишкаря через конфлікт навколо парковки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала жителька Ірпеня, активістка Михайлина Скорик, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, конфлікт виник через те, що один із забудовників міста вирішив облаштувати в дворику, де розташовані парковка, лавки та дерева, проїзд до збудованої ним по сусідству висотки.
Жителі прилеглого до дворику будинку виступили категорично проти ліквідації їхнього скверика і парковки. Однак забудовник все-таки зрубав один зі зростаючих у дворику дубів. Для захисту інших дерев і парковки місцеві жителі звернулися до народних депутатів і в результаті поставили у дворику громадську приймальню народних депутатів Андрія Іллєнка та Павла Кишкаря.
Вчора, 14 травня, забудовник спробував знести цю громадську приймальню, але протест місцевих жителів перешкодив цьому. Сьогодні, 15 травня, о 5.30 ранку забудовник знову пригнав техніку для знесення громадської приймальні.
"5:30 ранку. Ірпінь. Забудовник за допомогою екскаватора обмотує та викрадає вагончик з написами "громадська приймальна" депутатів Павла Кишкаря та Андрія Ільенка. Нагадаю, цим вагончиком мешканці ЖК Затишний намагаються захистити свій досі тупиковий двір від потоку в 200-300 машин, які мають поїхати до висотки на 500 квартир. Поліція приїхала на виклик людей: екскаватор, який розбудив людей о 5 ранку, виявився нічий. Зараз люди стоять, протестують. На 11:30 має приїхати міська влада", - розповіла Скорик.
"Спочатку ви купуєте квартиру в 5-поверхівці Ірпеня, де забудовник вам малює ЖК, що утопає в лісі. З лісу вам залишають 5 дубів, роблячи з них парковки. Потім сусідній забудовник на 15 сотках замість скверу, що є в плані забудови кварталу, будує будинок на 20 поверхів і 500 квартир. Потім цей сусідній забудовник як депутат голосує за новий генплан, де фіксує свою незаконну висотку як доконаний факт. Проїзд до неї він планує через ваші парковки і дуби. Потім він приходить у ваш двір і вимагає прибрати лавочки та машини. Ви захищаєте парковку, дерева і двір, але один з дубів його найманці валять о 5 ранку. Для захисту решти 4 дубів і власного двору ви ставите вагончик-громадську приймальню депутатів Верховної Ради України Павла Кишкаря з листом Андрія Іллєнка до в.о.мера Анастасії Попсуй з проханням не чіпати і захищати вагончик. У розпал робочого дня, коли ви не вдома, до вас приходять охоронці з найманцями і тягнуть вагончик, щоб зробити проїзд сусідньому забудовнику по вашому двору", - пояснила Скорик ситуацію, що склалася в Ірпені.
уверен, ща появятся "3х рублёвые", которые будут пищать, что "там было болото"
НЕ БЫЛО ТАМ НИКАКОГО БОЛОТА! Там был густой лес, который уничтожили, чтобы устроить этот "заповедник" даунецких понаехавших
чисто символічна будова.
Днем может быть и приемная...а по ночам работала наливайкой....
А всім там завідує партія
Старі ригиНові обличчя...
До речі, ця партія і на Коцюбинське негативно впливає. Більшість жителів Коцюбинського хочуть приєднатися до Києва, а Ірпінь ставить палки в колеса і навіть мера Коцюбинського відсторонили.
Бо українці пам*ятають, що на обох Майданах навіть намети робили приймальнями нардепів, аби менти їх не знесли.
Якщо врахувати, що ці колись невеликі містечка не розраховані на таку кількість населення, то це матиме і екологічну катастрофу, адже каналізація качається напірним колектором на Бортничі. Найменша аварія призведе до того, що десятки тисяч людей мають бігати до туалету до лісів, а ліси будуть вирубані.
Все по Войновичу - кругоооборот дерьма в природе.
та й ось люди писали, що страшенно воняє риба, бо є скиди:
https://censor.net.ua/news/443098/pravoohraniteli_provodyat_obyski_v_irpenskom_gorsovete_fotoreportaj
наскільки я пам"ятаю, навіть жиріновський висловлював обурення забудовниками ірпіня, коли ті хотіли будувати прямо на могилах радянських солдатів.
П.С.
питання ж в тому, що нашому бидловиборцю це абсолютно байдуже.
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