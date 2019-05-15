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Все про:зґвалтування (78) Швеція (128) Ассанж (4) WikiLeaks (11)

 Шведські прокурори повторно відкрили проти Ассанжа справу про зґвалтування, тимчасово припинену в 2017 році. ВIДЕО

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа заарештовано минулого місяця в Лондоні після того, як Еквадор скасував своє рішення надати йому політичний притулок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, зараз Ассанж перебуває в британській в'язниці. Швеція і США домагаються його екстрадиції.

Також дивіться: Поліція Лондона заарештувала засновника Wikileaks Ассанжа. ВIДЕО

Заступник головного окружного прокурора Швеції Єва-Марія Перссон повідомила про те, що правоохоронні органи відновили розслідування проти Джуліана Ассанжа.

Нагадаємо, у 2010 році Дж. Ассанжа звинувачували у Швеції в сексуальних домаганнях. У 2012-му Велика Британія ухвалила рішення про його екстрадицію. Дж. Ассанж, вийшовши на свободу під заставу, не з'явився в суд і переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні. У 2017 році влада Швеції призупинила його справу.

Ассанж свою провину заперечує і побоюється, що після видачі шведській владі Стокгольм екстрадує його в США, де його можуть притягнути до відповідальності за публікацію секретних дипломатичних і військових документів на порталі WikiLeaks.

У квітні 2019 року влада Еквадору дозволила поліції зайти в посольство і заарештувати засновника Wikileaks.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хотіла потайки вивезти з Лондона засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, - The Guardian

У Вестмінстерському магістральному суді 11 квітня визнали засновника Wikileaks винним у неявці до суду в 2012 році. Суддя Майкл Сноу тоді пояснив, що йдеться про серйозне порушення закону. Не прибувши на слухання, Ассанж порушив умови звільнення під заставу.

Суд у Великій Британії відправив засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа на 50 тижнів до в'язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3126900
 
   
 Топ коментарі
 
Всё это выглядит крайне сомнительно. Поцан - типичный ботан; максимум что он может - пощупать тёлку за ляжку.
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Звичайно, бо шведки як правило мають вигляд Санта Клауса напідпитку🎅
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Этот доходяга изнасиловал двух шведских проституток. Бывают же чудеса.
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Всё это выглядит крайне сомнительно. Поцан - типичный ботан; максимум что он может - пощупать тёлку за ляжку.
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Звичайно, бо шведки як правило мають вигляд Санта Клауса напідпитку🎅
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Якщо не заплатити повії- це буде розцінено як згвалтування.
А у нас в гуртожитку була дівчинка, яку за два роки ;гвалтували; двічі. Обидва вона була ще цнотливою. Шведские прокуроры повторно открыли против Ассанжа дело об изнасиловании, приостановленное в 2017 году - Цензор.НЕТ 948 Хлопці, вірніше їхні батьки, втратили все. В одного так і квартиру продали. В результаті ;згвалтування; зрештою і заміж за крутелика вийшла. Розумна дівка.
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Есть риск что она однажды из окна выпадет.
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Если Вас привлекают длинные ноги, светлые волосы, яркие голубые глаза и тонкие тела, направляйтесь в Швецию. Стокгольм, шведская столица, был определен журналом для путешественников Traveler's Digest, как лучший город с точки зрения красивых девушек, где каждая вторая особь женского пола похожа на супер модель. Фактически, шведские женщины крайне красивы

(с)
https://lifeglobe.net/entry/4693
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???
Тобто, сексуального бажання у нього нема ?
А =щупать= без дозволу не можна.
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Изнасилование - это совсем не то же самое что за ляжку потрогать. Нужна огромная физическая сила.
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Та ладно, =огромная=.
У мене було дві знайомі дівчини в Україні, яких зґвалтували + ще в гуртожитку додатково були такі випадки. Звичайні штани. Не велетні. Але виродки.
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Если двое против одной - это совсем другой случай; тут сразу несколько статей, включая бандитское нападение.
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Ні, то окремі сумні випадки.
На жаль.
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Невідомо ще хто кого згвалтував. От би побачити фото цих дам.
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Алі, не починайте ще й Ви. Бо зараз буду сваритися.
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Просто події з Ассанджем доводять, що цю справа - вигадка.
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ОК, але то - інша справа, як я вже сказала: ну, шукають зачіпку ...
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Ассанжа хочуть екстрадувати в США і для цього створили цю сексуальну справу.
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Це - інша справа. А пан Акваріус його захищає з чоловічої солідарності.
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У меня чуйка на подставы. Поскольку я вырос в СССР, где всегда было "телефонное право" вместо объективной судебной системы, я крайне отрицательно отношусь к любым попыткам произвола.
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О,тут с тобой соглашусь.Знакомый сел за изнслование в котором не учасвовал,а находился рядом и получил 7 лет
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Як казала одна шведка: я люблю мужа рядом. Рядом я сказала! Рядом на поводке🐕
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Значит, он должен был вмешаться и предотвратить. Но с Ассанджем совсем другая история... Шведские прокуроры повторно открыли против Ассанжа дело об изнасиловании, приостановленное в 2017 году - Цензор.НЕТ 7986
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Не будьте столь легковерны.
Левацкая пропаганда уже многие годы втирает населению что все мужчины - сексуальные монстры и психи, у которых мозг занят только тем чтобы изнасиловать всех женщин, попавшихся на их пути.
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Я - легковірна ? Здрасті.
До чоловіків так не ставлюся. Але разом з тим вуха теж не розвішувала ніколи.
І правильно робила. Та й роблю.
Бо самозахист і турботу про свою особисту безпеку ніхто не відміняв.
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Ассандж нашкодив національним інтересам США і це не забудуть. Інша справа, що його тепер арештовують за справи, які висмоктали із пальця.
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он кацапское бабло отрабатывал
начинал свой викиликс- как разоблачение коорупции в США, ЕС и кацапии
а потом сказал- не, меня страны третьего мира не интересуют
и когда ему давали инфу по кацапии- он отказывался ее публиковать
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Без сумніву він на кацапів працював, але я про інше. Сексуальна справа є вигадкою фбр.
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возможно- я не знаю
может быть и так
но нельзя судить по его внешности- что типа он ботан
чикатило тоже был не гопнического вида
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Я про інші факти. Сексуальну справу підняли не одразу після його зв'язку з цими шведками, а після переслідування за витік секретної інформації.
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То він на кацапів працював?- Я готовий бути свідком.
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Сидять два грузина і п'ють коньяк. І один говорить іншому, що вважав "за изнасилование" тостом, а виявляється це кримінальна стаття😊
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я всегда поддержу человека который выступил против системы будь то Ассанж, Мэннинг или Сноуден
система и государство это враг свободной личности
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Баланс должен быть. Крайности - это диктатура и анархия. Обеих нужно избегать.
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та не вопрос- в Амазонии есть дикие племена, там у них нет ни системы, ни государства- одни сплошные свободные личности
но судя по твоему флажку- ты еще тот любитель хорошей системы и государства Шведские прокуроры повторно открыли против Ассанжа дело об изнасиловании, приостановленное в 2017 году - Цензор.НЕТ 3188
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.......так ты поддерживаешь и уродов, которые за деньги сливают секретную инфу уровня безопасности твоей страны(государства) реальному или потенциальному противнику?....что бы ощущать себя свободной личностью?.......
....сходи немедленно к доктору!
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Этот доходяга изнасиловал двух шведских проституток. Бывают же чудеса.
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У Сервантеса есть отличный пример, когда Санчо Панса стал губернатором, к нему пришла женщина и пожаловалась, что ее изнасиловал торговец. Она хотела компенсацию. Торговец же утверждал, что женщина - проститутка и шантажирует его. Тогда Санчо заставил торговца дать женщине несколько золотых монет, и когда она ушла, отправил следом за ней своего помощника, приказав забрать деньги. Помощник вернулся весь исцарапанный. Сказал, что баба лютая: деньги не отдала, покусала его, поцарапала, побила. Тогда Санчо приказал стражникам арестовать и привести женщину к нему. И сказал ей, если ты избила моего молодого помощника, почему же у тебя не хватило сил избить пожилого торговца? Деньги пришлось вернуть. Шведские прокуроры повторно открыли против Ассанжа дело об изнасиловании, приостановленное в 2017 году - Цензор.НЕТ 5138
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Там обвинения не совсем такого плана
Ну то есть не совсем традиционные представления о сексуальном насилии
С одной девушкой он презерватив не использовал, в то время как она просила.
А вторая вообще спала и согласия на секс не давала.
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А прервать половой акт девушки не могли? Что значит спала? Она наркоманка? Так спала, что не поняла, что с ней совершают половой акт? Шведские прокуроры повторно открыли против Ассанжа дело об изнасиловании, приостановленное в 2017 году - Цензор.НЕТ 2991
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Возможно приняли что-то до этого
Подмешали или нет - не знаю
Или выпившая была

Я не помню, читала об этом давно

Я пытаюсь сказать, что сексуальное насилие гораздо шире традиционных представлений о нем.
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"В прессе существует версия, что мотивом для подачи заявления на Ассанжа могла стать простая ревность двух соперниц: Анны Ардин и Софии Вилен. Поводом к такому предположению послужили утверждения одной из этих женщин, что Ассанж вступил с ней в связь, не упомянув о параллельном романе с другой[31][32]. Сам Ассанж открестился от всего и написал в одну из стокгольмских газет письмо, в котором посетовал на то, что эти обвинения появились явно неспроста и связаны с публикациями на WikiLeaks т. н. «афганского досье». На следующий день власти Швеции сняли с Джулиана обвинения в изнасиловании[33]. Но дело об изнасиловании было вновь открыто шведскими властями. Прокурор Marianne Ny сообщила: «Есть основания полагать, что преступление всё-таки было совершено». Шведские прокуроры повторно открыли против Ассанжа дело об изнасиловании, приостановленное в 2017 году - Цензор.НЕТ 8561
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На мой взгляд, публикации на Викиликс и политические преследования никак не отменяют возможность сексуального насилия и не оправдывают его, если оно имело место быть.
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Сидеть - будет! Может быть не раз,и не в одной стране! Будет хороший урок,с кем связываться,всем кретинам.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономШведські прокурори повторно відкрили проти Ассанжа справу про зґвалтування, тимчасово припинену в 2017 році. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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