 Шведські прокурори повторно відкрили проти Ассанжа справу про зґвалтування, тимчасово припинену в 2017 році. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, зараз Ассанж перебуває в британській в'язниці. Швеція і США домагаються його екстрадиції.
Заступник головного окружного прокурора Швеції Єва-Марія Перссон повідомила про те, що правоохоронні органи відновили розслідування проти Джуліана Ассанжа.
Нагадаємо, у 2010 році Дж. Ассанжа звинувачували у Швеції в сексуальних домаганнях. У 2012-му Велика Британія ухвалила рішення про його екстрадицію. Дж. Ассанж, вийшовши на свободу під заставу, не з'явився в суд і переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні. У 2017 році влада Швеції призупинила його справу.
Ассанж свою провину заперечує і побоюється, що після видачі шведській владі Стокгольм екстрадує його в США, де його можуть притягнути до відповідальності за публікацію секретних дипломатичних і військових документів на порталі WikiLeaks.
У квітні 2019 року влада Еквадору дозволила поліції зайти в посольство і заарештувати засновника Wikileaks.
У Вестмінстерському магістральному суді 11 квітня визнали засновника Wikileaks винним у неявці до суду в 2012 році. Суддя Майкл Сноу тоді пояснив, що йдеться про серйозне порушення закону. Не прибувши на слухання, Ассанж порушив умови звільнення під заставу.
Суд у Великій Британії відправив засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа на 50 тижнів до в'язниці за порушення умов звільнення під заставу.
А у нас в гуртожитку була дівчинка, яку за два роки ;гвалтували; двічі. Обидва вона була ще цнотливою. Хлопці, вірніше їхні батьки, втратили все. В одного так і квартиру продали. В результаті ;згвалтування; зрештою і заміж за крутелика вийшла. Розумна дівка.
(с)
https://lifeglobe.net/entry/4693
Тобто, сексуального бажання у нього нема ?
А =щупать= без дозволу не можна.
У мене було дві знайомі дівчини в Україні, яких зґвалтували + ще в гуртожитку додатково були такі випадки. Звичайні штани. Не велетні. Але виродки.
На жаль.
Левацкая пропаганда уже многие годы втирает населению что все мужчины - сексуальные монстры и психи, у которых мозг занят только тем чтобы изнасиловать всех женщин, попавшихся на их пути.
До чоловіків так не ставлюся. Але разом з тим вуха теж не розвішувала ніколи.
І правильно робила. Та й роблю.
Бо самозахист і турботу про свою особисту безпеку ніхто не відміняв.
начинал свой викиликс- как разоблачение коорупции в США, ЕС и кацапии
а потом сказал- не, меня страны третьего мира не интересуют
и когда ему давали инфу по кацапии- он отказывался ее публиковать
может быть и так
но нельзя судить по его внешности- что типа он ботан
чикатило тоже был не гопнического вида
система и государство это враг свободной личности
но судя по твоему флажку- ты еще тот любитель хорошей системы и государства
....сходи немедленно к доктору!
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Ну то есть не совсем традиционные представления о сексуальном насилии
С одной девушкой он презерватив не использовал, в то время как она просила.
А вторая вообще спала и согласия на секс не давала.
Подмешали или нет - не знаю
Или выпившая была
Я не помню, читала об этом давно
Я пытаюсь сказать, что сексуальное насилие гораздо шире традиционных представлений о нем.