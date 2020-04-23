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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (9352) пологовий будинок (18) торгівля людьми (140) Хмельницький (160)

 Заступницю головного перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми в Хмельницькому, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці запобігли факту торгівлі людьми, до якого причетна заступниця головного лікаря перинатального центру та дві її пацієнтки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.

Восени минулого року у Хмельницькому перинатальному центрі 25-річна жителька Кіровоградської області народила здорову дівчинку. Проте народжувала вона під чужими анкетними даними, які належали іншій жінці. Остання в обхід чинного законодавства мала забрати новонародженого малюка, який згідно з підробленими документами був записаний у медзакладі вже як її дитина.

Організатором цієї схеми виступила заступниця головного лікаря перинатального центру, яка, користуючись своїм службовим становищем, підробила низку документів, що стосувалися вагітності та пологів.

У межах досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та експертиз. Наразі усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (через ст. 15) Кримінального кодексу України - замах на торгівлю людьми. Крім того, лікарці доведеться відповідати ще за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ, а двом іншим жінкам - за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Заступницю головного перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми в Хмельницькому, - Нацполіція 01
Заступницю головного перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми в Хмельницькому, - Нацполіція 02
Заступницю головного перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми в Хмельницькому, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190948
 
 
 Топ коментарі
 
перевіряйте для початку звідки у главрвачів і інших "скромників" від медицини на злиденну зарплатню елітна нерухомість круті тачки і тп...і не гавкайте на луну!
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Мати, котра готова продати свою дитину-не мати. Дитині краще буде з усиновителями.
Так що лікарка святу справу робила.
Бо для того щоб взяти дитину в Україні треба доказати що ти багатший Білла Гейтса і попутно всім по парі штук баксів роздати.
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то же так подумал. вообще-то это разрешено, но, законными методами. тут, видимо, незаконно всё было.
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Усыновление по упрощенной процедуре.
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перевіряйте для початку звідки у главрвачів і інших "скромників" від медицини на злиденну зарплатню елітна нерухомість круті тачки і тп...і не гавкайте на луну!
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Мати, котра готова продати свою дитину-не мати. Дитині краще буде з усиновителями.
Так що лікарка святу справу робила.
Бо для того щоб взяти дитину в Україні треба доказати що ти багатший Білла Гейтса і попутно всім по парі штук баксів роздати.
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Отож. Народила, віддала, а потім написала заяву в поліцію бо передумала чи пожалкувала що мало грошей взяла. Бо інакше звідки це все виплило.
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Потому что государство тут было мимо кассы.
Надо было на младенца наложить акциз как на автомобиль с Европы.
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Ага. Як з наркоманами: наркоділери отримують гроші, наркомани - дурь. І всім "харашо".

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замнуть,а справи розваляться,у нас в країні навіть прецедентів таких немає.
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