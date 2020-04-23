 Заступницю головного перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми в Хмельницькому, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.

Восени минулого року у Хмельницькому перинатальному центрі 25-річна жителька Кіровоградської області народила здорову дівчинку. Проте народжувала вона під чужими анкетними даними, які належали іншій жінці. Остання в обхід чинного законодавства мала забрати новонародженого малюка, який згідно з підробленими документами був записаний у медзакладі вже як її дитина.

Організатором цієї схеми виступила заступниця головного лікаря перинатального центру, яка, користуючись своїм службовим становищем, підробила низку документів, що стосувалися вагітності та пологів.

У межах досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та експертиз. Наразі усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (через ст. 15) Кримінального кодексу України - замах на торгівлю людьми. Крім того, лікарці доведеться відповідати ще за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ, а двом іншим жінкам - за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі поліції Криму повідомили про підозру учасникам ОЗУ у вербуванні українців для переправлення нелегальних мігрантів до країн ЄС





