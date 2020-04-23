 Затримано угруповання, причетне до викрадення і катувань підприємця на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, до складу групи входили двоє раніше засуджених за вчинення тяжких злочинів місцевих жителів та громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Зловмисники, зокрема, займалися "вибиванням" неіснуючих боргів з представників комерційних структур регіону. Для цього учасники банди створювали штучні конфліктні ситуації.

Оперативники спецслужби отримали інформацію про причетність угруповання до викрадення і катування підприємця з Овідіопольського району. Через погрози вбивством і завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому зловмисники намагалися "вибити" з нього гроші. Правоохоронці затримали учасників групи за місцем проживання.

В ході проведення 15 обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу. Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Суд обрав двом організаторам угруповання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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