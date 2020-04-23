EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Фоторепортаж
  5542  31
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3421) похорон (814) Шостка (20) COVID-19 (4284) коронавірус (2961)

 Десятки пенсіонерів, порушуючи карантин, прийшли на похорон директора заводу в Шостці. ФОТОрепортаж

21 квітня в Шостці на Сумщині понад 100 осіб прийшли на похорон директора місцевого заводу, порушуючи правило карантину щодо масових заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

18 квітня на робочому місці помер керівник підприємства "Імпульс" Євген Чернов. Зазначається, що попрощатися з директором прийшли переважно його колеги, серед яких багато людей пенсійного віку, які входять до групи ризику в умовах епідемії коронавірусу. Незважаючи на карантинні заходи, вони зібралися на території заводу, а потім брали участь у похоронній процесії.

Як відомо, сьогодні будь-які масові заходи заборонені постановою Кабінету Міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 23 квітня зафіксовано 578 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали, - МОЗ

У поліції Сумської області повідомили, що проводиться перевірка після публікації фото похорону. "Якщо буде доведено порушення карантинних заходів, то відкриємо кримінальне провадження", - сказав "Обозревателю" глава відділу комунікації облуправління Нацполіції Володимир Крупецьких.

Десятки пенсіонерів, порушуючи карантин, прийшли на похорон директора заводу в Шостці 01
Десятки пенсіонерів, порушуючи карантин, прийшли на похорон директора заводу в Шостці 02
Десятки пенсіонерів, порушуючи карантин, прийшли на похорон директора заводу в Шостці 03
Десятки пенсіонерів, порушуючи карантин, прийшли на похорон директора заводу в Шостці 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190924
 
 
 Топ коментарі
 
Епіцентр заніс чумадан. Ломбардиня свой чілавєк. Тому і мона. Сільпо з АТБ теж занесли шоб не відкривали продуктові ринки, бо це їхні конкуренти які збивають ціни.
 показати весь коментар
 
Вы иск к покойнику подавать будете ? Люд к нему пришли, их никто не приглашал .
 показати весь коментар
 
Коли люди мудріші за владу,то плювати на незаконий карантин.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Эпицентр можно толпой, в ломард - обязательно и необходимо, а проводить в последний путь хорошего человека - низзя. Сволочной дурантин и его авторы.
 показати весь коментар
 
 
Епіцентр заніс чумадан. Ломбардиня свой чілавєк. Тому і мона. Сільпо з АТБ теж занесли шоб не відкривали продуктові ринки, бо це їхні конкуренти які збивають ціни.
 показати весь коментар
 
 
Они следом за ним поедут через 20 дней
 показати весь коментар
 
 
да и хрен бы с ними, но пока отомрут многих вокруг себя заразят.
 показати весь коментар
 
Ой ну перестань, в вс сам побежишь на гробки.
 показати весь коментар
 
не ко всякому директору на похороны придёт столько чел видать мужик нормальный был .. а вспомни народ- когда помирал любой ДЕПУТАТ за которого проголосовало хотя бы 10 000 людей избирателей .. кто из них-кроме чиновничьей элиты и собратьев по депутатству -пришёл проводить в последний путь этого" слугу народа"?????
 показати весь коментар
 
 
Может, и хорошо, что пришли. Пусть бы там и оставались. Если нет мозгов - там им самое место.
 показати весь коментар
 
ты своим ником пидоров завлекаешь?
 показати весь коментар
 
мені якось огидні двожопі створіння...
 показати весь коментар
 
 
Коли люди мудріші за владу,то плювати на незаконий карантин.
 показати весь коментар
 
 
Вы иск к покойнику подавать будете ? Люд к нему пришли, их никто не приглашал .
 показати весь коментар
 
 
ПровЕсти людіну до місця вічного спокою - то є святе. А скільки вас піде слідом ? Не замислювались ?
 показати весь коментар
 
 
Нехай влада не переживає.Коли вони здохнуть,ніхто на похорони не прийде. Десятки пенсионеров в нарушение карантина пришли на похороны директора завода в Шостке - Цензор.НЕТ 8020
 показати весь коментар
 
 
Паломничество к власти на могилу будет. Навозом могилы засыпать.
 показати весь коментар
 
из пришедших на похорона никто не заболеет- вирусня смерти тоже боится,,,
 показати весь коментар
 
В полиции Сумской области сообщили, что проводится проверка после публикации фото похорон. "Если будет доказано нарушение карантинных мер, то откроем уголовное производство", - сказал глава отдела коммуникации облуправления Нацполиции Владимир Крупецких. Источник: https://censor.net.ua/p3190924
Довольно странно читать такое заявление и видеть на верхней фотографии 2 полицая. Почему они не выстраивали народ с дистанцией?
 показати весь коментар
 
 
Грех осуждать, в последний путь проводили своего коллегу зная, что следующими они будут.
 показати весь коментар
 
 
Пусть сами оценивают риски и несут ответственность за свою жизнь! Помрут, так помрут, чего пристали к людям - это их добровольный выбор!
 показати весь коментар
 
 
А в чому з фізико-біологічної точки зору принципова різниця, де відбувається скупчення людей, якщо вони в масках? У супермаркеті, в залі ВР, в транспорті по дорозі на роботу або в похоронній процесії? Десятки пенсіонерів, порушуючи карантин, прийшли на похорон директора заводу в Шостці - Цензор.НЕТ 1275
 показати весь коментар
 
 
В том что в супермакете и транспорте...то бишь в закрытых обьемах вероятность заразится выше чем на улице...в похоронных процессиях и на рынках...
 показати весь коментар
 
 
В цьому і є вся замовна логіка дій влади.
Якщо і є якась загроза від цього вірусу, то своїми діями влада сприяє зростанню кількості заражених.
 показати весь коментар
 
Вчера перед АТБ в Торецке
в очереди стояла гораздо большая толпа...
 показати весь коментар
 
 
Дедушка в поле гранату нашел,с этой гранатой к Обкому пошел,дернул колечко,бросил в окно,ДЕДУШКА СТАРЫЙ ЕМУ ВСЕ РАВНО,
 показати весь коментар
 
 
если будет доказано та на фотки глянь..**** шерлок холмс аххахх
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору