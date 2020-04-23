 Десятки пенсіонерів, порушуючи карантин, прийшли на похорон директора заводу в Шостці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

18 квітня на робочому місці помер керівник підприємства "Імпульс" Євген Чернов. Зазначається, що попрощатися з директором прийшли переважно його колеги, серед яких багато людей пенсійного віку, які входять до групи ризику в умовах епідемії коронавірусу. Незважаючи на карантинні заходи, вони зібралися на території заводу, а потім брали участь у похоронній процесії.

Як відомо, сьогодні будь-які масові заходи заборонені постановою Кабінету Міністрів.

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У поліції Сумської області повідомили, що проводиться перевірка після публікації фото похорону. "Якщо буде доведено порушення карантинних заходів, то відкриємо кримінальне провадження", - сказав "Обозревателю" глава відділу комунікації облуправління Нацполіції Володимир Крупецьких.







