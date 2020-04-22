 Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві. ФОТОрепортаж

Поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора злочинного угруповання і його спільників. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Жертвами трудового рабства ставали переважно громадяни, що опинилися в складних життєвих обставинах і не мають постійного місця проживання. Їм обіцяли гідні умови проживання та заробітну плату. Однак за важку роботу постраждалі грошей не отримували, на них постійно чинили психологічний тиск, фізичне насильство, іноді навіть позбавляли харчування", - сказано в повідомленні.

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Поліцейські звільнили з трудового рабства 5 осіб, зокрема одну жінку. Їх помістили в реабілітаційний центр для бездомних. Зараз слідчі встановлюють особи інших потерпілих.

Двом затриманим повідомили про підозру за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми". Покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.









