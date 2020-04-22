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Все про:Нацполіція (9352) Правоохоронні органи (1015) рабство (43) Херсонщина (536) КОРД (104)

 Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві. ФОТОрепортаж

Троє чоловіків незаконно утримували близько 20 бездомних і змушували їх безкоштовно працювати на складах. Потерпілих били і час від часу позбавляли їжі.

Поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора злочинного угруповання і його спільників. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Жертвами трудового рабства ставали переважно громадяни, що опинилися в складних життєвих обставинах і не мають постійного місця проживання. Їм обіцяли гідні умови проживання та заробітну плату. Однак за важку роботу постраждалі грошей не отримували, на них постійно чинили психологічний тиск, фізичне насильство, іноді навіть позбавляли харчування", - сказано в повідомленні.

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Поліцейські звільнили з трудового рабства 5 осіб, зокрема одну жінку. Їх помістили в реабілітаційний центр для бездомних. Зараз слідчі встановлюють особи інших потерпілих.

Двом затриманим повідомили про підозру за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми". Покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві 01

Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві 02
Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві 03
Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві 04
Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві 05
Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190830
 
 
 Топ коментарі
 
Працівників поліції серед них не було?
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есть разница, в свободе выбора, когда ты сам хочешь работать за еду и когда тебя насильно заставляют и удерживают и еще избивают
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так держава їм зараз і дасть допомогу - безкоштовне харчування, дах над головою... років так на 8-9...
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Працівників поліції серед них не було?
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Что хотел нарід то и получил, главное что бы колбаса по 2.20 руб. была и портвейн в магазине
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Пока только робко движемся ИЗ рабовладельческого строя!

А чем отличаются работники заводов и фабрик (к примеру, Ахметки) ? "Сдают себя (свои труд) в аренду" фактически за пропитание и квартплату! Тех БОМЖей )о которых пишут) тоже кормят и не на улице спять, да условия хуже, но и работают они "неахти", не как "ударники соцтруда"!
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А чем отличаются работники компании Хонда от работников Ахметова? Форменной одеждой или они не продают свой труд? Кстати, что означает сдать труд в аренду? Работники сдают свой труд в аренду, а сами в это время идут на рыбалку?
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А чем это лучше?

"- Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас, она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь, идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.
- Какую?
- Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которой не почуешь и не коснешься. В темнице для разума." (к/ф Матрица)
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Людей годували, давали поспати, створювали умови для життя. Ці люди були бомжами, або втікачами. Тобто людям давали роботу, хліб, дах. Таким підприємцям треба допомогу від держави давати!!! Бо вони зменьшують напругу в суспільстві
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раб и есть раб, даже подобия такого не было, это уже известное дело на херсонщине, другими словами, если бы один не сбежал бы ни кто не узнал. За год прибывания было сломана 10 ребра, внешний вид, сейчас покажу картинку подобного
Людей сдавали в аренду, - полицейские задержали на Херсонщине злоумышленников, удерживавших людей в трудовом рабстве - Цензор.НЕТ 1995
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не воспринимайте это фото буквально, но пострадавший почти так буквально выглядел и еще для усмирения забивали как дикого собака. Бомжи или беглецы в рабах были, не известно, раб и есть раб, помните об этом, ни каких хороших условий нет, только избиение
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Жив свого часу в Сухумі до війни. Так там рабство було цілком реальне. Бомжів з міста обманом вивозили в гори в Сванетію, там роздягали і змушували працювати під наглядом озброєного чоловіка. На ніч приковували до металевого ліжка кайданкою. Так там люди жили десятками років, поки не помирали від виснаженості і старості. Мало кому вдавалось втікти. Частіше втікачів наздогоняли і скидали в кручі, які були обобіч єдиної дороги вниз, яка була безкінечною. Там була гарантована смерть, бо навіть вибратись ослабленій людині було неможливо. Лише одиницям вдавалось втікти. Це нагадувало цілий екшен, не гірший за голівудський. З такими втікачами я спілкувавсь тоді в Сухумі
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В мене тоді була ідея створити загін озброєних "робінгудів", щоб звільняти цих бранців. Але це була тільки емоційна хвиля. Один колишній раб пішов не вниз, а навпаки, вгору. Він рік збирав сухарі і потім пішов. З ним напросивсь молодий хлопчина. Але хлопець був непідготовлений фізично і потрапив в руки переслідувачів. Чоловік бачив, як над ним робили розправу. Тим не меньш чолов'яга через перевал претнув хребет, обійшов Кавказ, повернувся в Сухумі і жив, як хотів. Сухумі за Горбачова був таким собі "раєм" Радянського Союзу. Сухого закону там не було взагалі. Взимку нижче плюс 10 не було. Люди жили найзаможніше, ніж ще десь в Союзі. Навіщо було воювати? Не знаю.
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так держава їм зараз і дасть допомогу - безкоштовне харчування, дах над головою... років так на 8-9...
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главное что бы рабовладельцы были изолированы, что бы большей беды не было.
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не на другой же планете это было....все знали и власти и менты и простые селяне...изолировать бы очень многих в этом феодальном регионе нужно...
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есть разница, в свободе выбора, когда ты сам хочешь работать за еду и когда тебя насильно заставляют и удерживают и еще избивают
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У нас тут президент із прем'єром бажають 500 тис змусити за їжу працювати, а ви про якихось 20ть...
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ну, так саака тож здают в арєнду, прічьом нє пєрвий раз
спросіть ув мьортвом домє

Наталья Лигачева
12 сентября 2017 г. ·

Два свидетельства: первое - от Евгения Мураева, собственника канала Ньюз ван: "На запитання, чи були все ж таки якісь домовленості із Міхеїлом Саакашвілі щодо висвітлення подій 10 вересня, Євген Мураєв відповів: «Я набрав його людей і задав питання: чи потрібна їм допомога, як вони збираються діяти? Тому ми відправили журналістів тоді в Польщу, домовилися, в які дні там будуть прес-конференції, і що вони будуть разом з ним перетинати кордон. Тут збіг інтересів його, телеканалу і моїх».
https://detector.media/infospace/article/129822/2017-09-11-vlasnik-newsone-evgen-muraev-sprostuvav-informatsiyu-glavkomu-pro-svoyu-zustrich-iz-saakashvili-u-zhenevi/

Второе - от Максима Каменева и Насти Станко, Громадське ТБ: "Та насправді їхати до Кравовця Саакашвілі не збирався. За декілька днів до анонсованого «повернення» його помічники викупили квитки у двох вагонах на два потяги «Інтерсіті» з польського Перемишля до Львова, що відправлялися відповідно о 13.00 та 15.00. Іменні квитки придбали і всім журналістам, які акредитувалися на анонсовану зустріч Саакашвілі в Краковці. Хоча про це їм не сказали, натомість повідомили, що перед тим, як перейти кордон, Саакашвілі дасть брифінг на території Польщі. Туди пообіцяли відвести автобусом зі Львова, попередньо зібравши паспортні дані". https://hromadske.ua/p…/saakashvili-prorvavsya-cherez-kordon.
Возникает вопрос: а не оказались ли таким образом журналисты использованными? Это вопрос, не обвинение. Причем мой личный ответ, который я пока что оставлю при себе, был бы не однозначным.
Но! Nastya Stanko и Максим Каменев открыто заявили о том, что пребывание журналистов на месте событий вместе с Саакашвили было де-факто организовано и проплачено одной из стороной конфликта (автобус и поезд). Сделали это в полном соответствии с журналисткой этикой.
А другие журналисты?
Ну и будем ждать журналистского расследования о об источниках финансирования деятельности самого Саакашвили и его новой политической силы?.
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"великий почин!" на тех же условиях государство решило провести и кампанию " 500 000 рабочих мест в месяц" )
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За рабовладельчиство в 21 веке нужно давать пожизненную каторгу.
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в таких новостях нужно называть место...морды лиц...фамилии....А то новость о том что где-то...кто-то...кого-то...порой
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