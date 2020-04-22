 Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві. ФОТОрепортаж

Поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора злочинного угруповання і його спільників. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
"Жертвами трудового рабства ставали переважно громадяни, що опинилися в складних життєвих обставинах і не мають постійного місця проживання. Їм обіцяли гідні умови проживання та заробітну плату. Однак за важку роботу постраждалі грошей не отримували, на них постійно чинили психологічний тиск, фізичне насильство, іноді навіть позбавляли харчування", - сказано в повідомленні.
Поліцейські звільнили з трудового рабства 5 осіб, зокрема одну жінку. Їх помістили в реабілітаційний центр для бездомних. Зараз слідчі встановлюють особи інших потерпілих.
Двом затриманим повідомили про підозру за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми". Покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
А чем отличаются работники заводов и фабрик (к примеру, Ахметки) ? "Сдают себя (свои труд) в аренду" фактически за пропитание и квартплату! Тех БОМЖей )о которых пишут) тоже кормят и не на улице спять, да условия хуже, но и работают они "неахти", не как "ударники соцтруда"!
"- Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас, она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь, идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.
- Какую?
- Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которой не почуешь и не коснешься. В темнице для разума." (к/ф Матрица)
спросіть ув мьортвом домє
Наталья Лигачева
12 сентября 2017 г. ·
Два свидетельства: первое - от Евгения Мураева, собственника канала Ньюз ван: "На запитання, чи були все ж таки якісь домовленості із Міхеїлом Саакашвілі щодо висвітлення подій 10 вересня, Євген Мураєв відповів: «Я набрав його людей і задав питання: чи потрібна їм допомога, як вони збираються діяти? Тому ми відправили журналістів тоді в Польщу, домовилися, в які дні там будуть прес-конференції, і що вони будуть разом з ним перетинати кордон. Тут збіг інтересів його, телеканалу і моїх».
https://detector.media/infospace/article/129822/2017-09-11-vlasnik-newsone-evgen-muraev-sprostuvav-informatsiyu-glavkomu-pro-svoyu-zustrich-iz-saakashvili-u-zhenevi/
Второе - от Максима Каменева и Насти Станко, Громадське ТБ: "Та насправді їхати до Кравовця Саакашвілі не збирався. За декілька днів до анонсованого «повернення» його помічники викупили квитки у двох вагонах на два потяги «Інтерсіті» з польського Перемишля до Львова, що відправлялися відповідно о 13.00 та 15.00. Іменні квитки придбали і всім журналістам, які акредитувалися на анонсовану зустріч Саакашвілі в Краковці. Хоча про це їм не сказали, натомість повідомили, що перед тим, як перейти кордон, Саакашвілі дасть брифінг на території Польщі. Туди пообіцяли відвести автобусом зі Львова, попередньо зібравши паспортні дані". https://hromadske.ua/p…/saakashvili-prorvavsya-cherez-kordon.
Возникает вопрос: а не оказались ли таким образом журналисты использованными? Это вопрос, не обвинение. Причем мой личный ответ, который я пока что оставлю при себе, был бы не однозначным.
Но! Nastya Stanko и Максим Каменев открыто заявили о том, что пребывание журналистов на месте событий вместе с Саакашвили было де-факто организовано и проплачено одной из стороной конфликта (автобус и поезд). Сделали это в полном соответствии с журналисткой этикой.
А другие журналисты?
Ну и будем ждать журналистского расследования о об источниках финансирования деятельности самого Саакашвили и его новой политической силы?.