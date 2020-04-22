 Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники. ФОТО

Про це повідомляє "Кавказ Реалии", передає Цензор.НЕТ.
У понеділок на засіданні оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу на території республіки місцевий житель запитав Кадирова про необхідність відкриття перукарень.
"Було б непогано всім постригтися налисо", - відповів керівник регіону.
У вівторок на сторінці в інстаграмі Кадиров з'явився з поголеною головою. Він порекомендував всім постригтися, бо "салони краси закриті, та й перукарів немає вдома".
"Так робили наші предки, і головне з вівторка на середу це робив пророк", - заявив глава Чечні.
Цікаво лише чи не поголить голову Зєля.
Kavkaz Center
@newkc14
·15 ч
Пехотинец и Генерал.
У #чеченцев есть поговорка: "Каждый сам назначает себе цену...!"
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1252739415740383233
Свободу Вільній Ічкерії!!! Свободу народам Кавказу!!!
Kavkaz Center
@newkc14
·16 ч
#Кадыров проверил своих собак на лояльность. Побрил голову. Собаки отреагировали немедленно
- Наконец-то нами никто не будет командовать!- кричал Таракан, красный от возбуждения. - Никто не будет нас заставлять делать то, что нам не нравится! Да здравствует Праздник Непослушания! Стойте на голове, ходите на четвереньках! Никто вам ничего не скажет!
- И не накажет! - раздался чей-то звонкий голос в толпе.
- И не накажет! - подтвердил Таракан и для большей убедительности постоял немного на голове, а потом спрыгнул с бочки и пошёл на четвереньках.
Его друзья-одноклассники, которых называли Таракашками, дружно захлопали в ладоши, все, как один, встали на голову и тоже пошли на четвереньках. Они, как обезьянки, во всём подражали Таракану.
Праздник непослушания, 1971 г.
***, який це написав звуть Сєргєй Міхалков, це єдина у нього чесна та гарна книжка. Все інше, що про нього треба знати, що він автор тексту гімна Радянського Союзу і автор тексту гімна Рашиської *********.