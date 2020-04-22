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 Події, Суспільство
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 Мешканка Чернівецької області заради гри напоїла спиртним собаку і зняла це на відео: їй загрожує штраф до 5,1 тис ФОТО

21 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому 18-річна дівчина поїть собаку спиртним, після чого поліцейські встановили і розшукали порушницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Дівчина пояснила правоохоронцям, що виконувала завдання гри, суть якої полягала в тому, щоб напоїти тварину алкоголем.

Співробітники поліції склали на неї адмінпротокол за частиною 1 статті 89 (Жорстоке поводження з тваринами). Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

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Мешканка Чернівецької області заради гри напоїла спиртним собаку і зняла це на відео: їй загрожує штраф до 5,1 тис 01
Мешканка Чернівецької області заради гри напоїла спиртним собаку і зняла це на відео: їй загрожує штраф до 5,1 тис 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190818
 
 
 Топ коментарі
 
Кто-то учится, читает, совершенствуется. Кто-то помогает пожилым людям разносит еду вместе с волонтерами, а эта тупая кобыла собаку мучает.
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колись так хлопці в колгоспі розважались - поїли коней самогоном або вином.
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ключевое слова колгосп и в ней дебили, в лучшем случае с ПТУ
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У собак к тому же печень слабая...
для них алкоголь, шоколад - как яд...
(если грамм по 200, или маленькими пайками какое то время)
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На жаль, ні. Відкинь ще виборців Голоса.
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Какое же это жестокое! Она ведь опохмелиться дала? Кстати, заметили, как зелёная власть плавно поставила людей ниже собак?
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Безнадега... решила, шо хоть пьяным на не залезет...
ЗоофилИя - дольче мелодИя (Ротару)...
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Вероятно её так же поили, когда это быдло ползало на четвереньках в детстве. Это нужно уточнить у её дебильной мамы.
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Таки не понял, почему напоить собаку это жестокость, а напоить человека - дружественный жест?
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животное зависимое, обладает меньшим уровнем сознанием и правом выбора, чем человек
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После последних выборов насчет "меньшего уровня сознания" я бы не был так уверен.
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У знакомого охотника, собака сама открывает крышку от литрушки пива и пьет, ну предпочитает с бакала.
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По вашему вопросу,теперь можно судить о вашем интеллекте)))
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А яким конкретно ґалькоголем дівка поїла собацюру?
Наприклад, вино або пиво собаки п'ють залюбки...
(от для котів це набагато небезпечніше через особливості метаболізму. Хоча якщо кицюня трохи ковтне пива, то нічого страшного не буде, але краще не давати)
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Кто-то учится, читает, совершенствуется. Кто-то помогает пожилым людям разносит еду вместе с волонтерами, а эта тупая кобыла собаку мучает.
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дедилке сделать ведровую клизьму с водки и судить, а не штраф
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Тварь конченая,живодёрка,шоб ей падлюке добра не было
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даже не сомневаюсь за кого ЭТО в прошлом году голосовало
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По логике теперь нужно протоколы составлять на все точки, торгующие алкоголем.
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Быдлота тупая. Сама небось алкоголичка конченная.
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Кто из них большее животное? Собакена жаль, мордаха на фотке грустная, наверное с похмелья.
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черновицкая быдлота, ни Ковида ни людей не боится, мразь конченная.
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Поить животных алкоголем можно, а снимать на видео - низзя!
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Дивлячись на фото хатинки ніби то і не люмпенша, навіть тапочки перемінні для вулиці. З жиру біситься, карантин не було собутильника. Вина свого кілька відер в підвалі, для дівки нормально.
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Вообще то, так собак от чумки лечат, граммов 25 самогонки с яйцом или маслом, чтобы слизистую не палить. И в качестве профилактики делали, конечно изредка...
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песик дуже гарний .тапочки перемінні для вулиці ))))) то щоб деколи можна було зайти в хату . там в хатах не живуть , то щоб тільки гості бачили . самі літніх кухнях перебиваються )))
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Літні бабусі перебиваються на літніх кухнях.
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А собаку спросили, ей понравилось?
За попойку котов валерьянкой видимо будет срок! Жительница Черновицкой области ради игры напоила спиртным собаку и сняла это на видео: ей грозит штраф до 5,1 тыс. - Цензор.НЕТ 790
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А тушки курей и голубей после пьяной вишни в вытрезвитель!
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Падла зебільне, вгатити ій штраф за жорстоке поводження - хай віпрацьовую та ще й сором в сім'ї через таку ідіотіну.
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В мене була бельгійська вівчарка чорної масті(кл Мурза). Зробив всі щеплення, але собака захворіла на чумку з ускладненням на ЦНС. Лікування результату не дало, собака помирала(трошки шевелила передніми лапами). Мені запропонували її "приспати", але я не дав цього зробити. Вичитав в старому ветдовіднику, що були випадки повного вилікування за допомогою червоного виноградного вина. Мав своє домашнє і почав давати йому рекомендовану дозу і робити масажі. Через три місяці почав вже його вигулювати, а через пів року він долав 15 км по пересіченій місцевості. Мурза прожив ще 10 років(правда на "дівчат" не задивлявся)
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