 Мешканка Чернівецької області заради гри напоїла спиртним собаку і зняла це на відео: їй загрожує штраф до 5,1 тис ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Дівчина пояснила правоохоронцям, що виконувала завдання гри, суть якої полягала в тому, щоб напоїти тварину алкоголем.
Співробітники поліції склали на неї адмінпротокол за частиною 1 статті 89 (Жорстоке поводження з тваринами). Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).
для них алкоголь, шоколад - как яд...
(если грамм по 200, или маленькими пайками какое то время)
ЗоофилИя - дольче мелодИя (Ротару)...
Наприклад, вино або пиво собаки п'ють залюбки...
(от для котів це набагато небезпечніше через особливості метаболізму. Хоча якщо кицюня трохи ковтне пива, то нічого страшного не буде, але краще не давати)
За попойку котов валерьянкой видимо будет срок!