 Мешканка Чернівецької області заради гри напоїла спиртним собаку і зняла це на відео: їй загрожує штраф до 5,1 тис ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Дівчина пояснила правоохоронцям, що виконувала завдання гри, суть якої полягала в тому, щоб напоїти тварину алкоголем.

Співробітники поліції склали на неї адмінпротокол за частиною 1 статті 89 (Жорстоке поводження з тваринами). Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

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