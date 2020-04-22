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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Львів (1255) напад (718) смерть (4062)

 Валютника застрелили в центрі Львова: в місті і області введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

У центрі Львова в результаті збройного нападу загинув 49-річний житель міста.

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, інцидент стався близько 10:00 ранку на вулиці Академіка Павлова в центрі Львова.

"У під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від поранень помер на місці події", - зазначено в повідомленні.

За даними поліції, після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, імовірно марки "Форд" світло-сірого кольору.

Поліцейські вживають усіх заходів для розшуку і затримання нападників. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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Валютника застрелили в центрі Львова: в місті і області введено план Сирена 01
Валютника застрелили в центрі Львова: в місті і області введено план Сирена 02

Львівське видання Zaxid.net з посиланням на очевидців події повідомляє, що вбитий міг бути нелегальним валютником.

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Валютника застрелили в центрі Львова: в місті і області введено план Сирена 03
Валютника застрелили в центрі Львова: в місті і області введено план Сирена 04
Валютника застрелили в центрі Львова: в місті і області введено план Сирена 05
Валютника застрелили в центрі Львова: в місті і області введено план Сирена 06

У місті і по всій області введено план перехоплення "Сирена". На всіх виїздах зі Львова озброєні поліцейські перевіряють підозрілі автомобілі.

Поліція просить усіх, у кого є інформація, яка допоможе встановити нападників, дзвонити на лінію 102.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190663
 
 
 Топ коментарі
 
Расскажи, как оно -быть мудаком и шутить над насильственной смертью в пасхальные праздники.
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а вбили його легальні валютчики??
90-сті роки в нас починаються. Посеред білого дня в середмісті стріляють..
Докерувалась зелена гидота..
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Да нет, уж. Просто ты вспомнишь этот стёб, когда будешь стоять у гроба кого-нить из своих близких, раз всё так серьёзно.
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Зате коронавірус йому тепер не страшний, як і інші катаклізми....
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Расскажи, как оно -быть мудаком и шутить над насильственной смертью в пасхальные праздники.
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Да нет, уж. Просто ты вспомнишь этот стёб, когда будешь стоять у гроба кого-нить из своих близких, раз всё так серьёзно.
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Правовая квалификация происшествия?
Наверное хулиганство или самоубийство...
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одно непонято когда уже перепригнут с валютчиков на депутатов?...там ведь кэша поболее будет...))
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Та не может быть. Преступность же на нуле, благодаря карантину
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а вбили його легальні валютчики??
90-сті роки в нас починаються. Посеред білого дня в середмісті стріляють..
Докерувалась зелена гидота..
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Докерувалася гієна-прилипало. Ось його "сколько бююю тебе еще нужно реформ".
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а то что взрывали военные склады и самих военных при порохоговне невчёт
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А ти знаєш хто такий "гієна-прилипало" ? якщо не розумієш натяку.. не встрявай. підсказка... послухай на ютубі "лёню космоса".
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льоня космос (черновецьКІЙ) з тієї ж синагогі, що і каломойсьКІЙ та зеленсьКІЙ
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та такі ж андонГи як ти і взривали за 50 мордовських руплєй
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У нас в 90-хх валютників грабували так само, тільки без стрілянини. Удар по голові, і барсетку собі.
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С этим карантином,скоро и не такое будет....безденежье всегда приносит криминал
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на диком западе маленькие листья на деревьях
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а почему тишина?? машина то на евробляхах была...
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Так пацана хотят поймать и отблагодарить?
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