 Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у зв'язку з епідемією COVID-19. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь", передає Цензор.НЕТ.
На фото учасники протесту в захисних масках, не дотримуючись дистанції, перекрили одну з вулиць міста. На місці події чергують правоохоронці.
За словами журналістів, підприємці скаржаться на рішення уряду і місцевої влади, оскільки "залишилися без роботи і грошей".
Вчера в новостях, мэр Почаива заявил, что в почаевскую лавру на Тернопольщине массово шли сторонники московского патриархата, без соблюдения каких либо правил карантина.
Он сказал полиции, почему вы не прекратите это.
В ответ полиция сказала - А что мы можем сделать?
Вот и всё. Аваковская полиция это ноль.
Они не способны ни на что. Разве только толпой в 10 человек скрутить какого нибудь пловца, как это было недавно в Киеве.
Это дело фСБУ - что - у него нет фактов подрывной деятельности?
Это дело зе-урода и коалиции сопли урода в Верховной зРаде - почему РПЦ ведёт подрывную деятельность и, как минимум, носит название украинской?
...
Поэтому воспринимаю как оскорбление вышесказанное.
А о заболеваемость - западенцы в основном шляются по гейРопе - оттуда и везут.
Так сложилось исторически что им и приходится, и ближе ездить по гадюшникам гейРопейским.
Но уровень культуры у западенцев достаточно высокий, если не сказать - выше среднего...
- наши люди на Пасху соблюдают карантин ...
- ***** РПЦ Московского патриархата прутся в церкви...
вот тебе пример "наших" и "ваших"...
Под "нашими" я подразумеваю граждан Украины, уважающих страну, в которой они живут - свой дом, и независимо от национальности и вероисповедания...
за огорожею ринок не працює,
а все те, що поза огорожею (на тротуарах і вздовж огорожі),
працює як звичайно
Разогнать тварей продажных дубиносом в жесткой форме!