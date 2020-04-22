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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Фоторепортаж
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 Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у зв'язку з епідемією COVID-19. ФОТОрепортаж

У Мелітополі Запорізької області десятки підприємців вийшли на акцію протесту проти закриття ринків на період запроваджених Кабміном обмежень у зв'язку з пандемією.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь", передає Цензор.НЕТ.

На фото учасники протесту в захисних масках, не дотримуючись дистанції, перекрили одну з вулиць міста. На місці події чергують правоохоронці.

За словами журналістів, підприємці скаржаться на рішення уряду і місцевої влади, оскільки "залишилися без роботи і грошей".

Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 01
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 02
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 03
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 04

Також читайте: Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків, - міністр Кабміну Немчінов

Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 05
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 06
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 07
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 08

Читайте: "На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків

Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 09
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190654
 
   
 Топ коментарі
 
То есть сначала там проголосовало 90% за малороса, а теперь протестуют против его решения?
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супермаркет, где каждый может каснуться к товару, где через одну кассу за день проходят сотни а то и тысячи людей, где кассир задает кучу вопросов говоря в вашу сторону, работать может, а купить в палатке кофе, где вы даже продавца не всегда видите, нельзя. Все направленно на обнищание народа, чтоб потом дав маленькую подачку показать какой хороший през и его правительство
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За то, что не позволил нашествию орды восточных орков докатиться до Мелитополя?
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То есть сначала там проголосовало 90% за малороса, а теперь протестуют против его решения?
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А шо, надо было сразу идти бить морду Порошенке?
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За то, что не позволил нашествию орды восточных орков докатиться до Мелитополя?
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Какая-то у вас логика идиотская. Отдавая голос за какого-либо политика, вы не присягаете ему в верности и не обязуетесь никогда его не ругать.
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Другие идиоты , не похожие на фанатов зели .
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Если их всех не оштрафуют на 17-34т.гр. то грош цена всей Аваковской реформе полиции!
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сильно оштрафовали сторонников УПЦ (МП), которые массово валили в церкви на Пасху, не соблюдая никакого карантина?
Вчера в новостях, мэр Почаива заявил, что в почаевскую лавру на Тернопольщине массово шли сторонники московского патриархата, без соблюдения каких либо правил карантина.
Он сказал полиции, почему вы не прекратите это.
В ответ полиция сказала - А что мы можем сделать?
Вот и всё. Аваковская полиция это ноль.
Они не способны ни на что. Разве только толпой в 10 человек скрутить какого нибудь пловца, как это было недавно в Киеве.
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Ну так правильно - обязанность полиции - контроль соблюдения закона. (кстати - карантин - незаконен - за него (в том виде в каком он есть) должны быть посажено много людей вплоть до Зе-гниды) ...

Это дело фСБУ - что - у него нет фактов подрывной деятельности?
Это дело зе-урода и коалиции сопли урода в Верховной зРаде - почему РПЦ ведёт подрывную деятельность и, как минимум, носит название украинской?

...
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Наши люди не могут цивилизованно и дисциплинированно пользоваться рынками (и не только ими) . Сразу образуется толчея и беспорядок. Кто наглее - тот и прав.
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Это "ваши люди". Им на лопатах блины дают - потому что быдло.
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WiM * а ты на карту страны заболеваемости посмотри и там посмотришь количество заболеваемых по стране на юго востоке...и будет ясно кому (с лопаты блины дают а кому и нет...) лиж бы человеку ********* что.... на юго востоке по 50-70 заболевших... вот такая история .... бла бла бла...
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Я знаю что у нормальных людей НЕТ закона "кто наглее - тот и прав"!
Поэтому воспринимаю как оскорбление вышесказанное.

А о заболеваемость - западенцы в основном шляются по гейРопе - оттуда и везут.
Так сложилось исторически что им и приходится, и ближе ездить по гадюшникам гейРопейским.

Но уровень культуры у западенцев достаточно высокий, если не сказать - выше среднего...
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Кстати:
- наши люди на Пасху соблюдают карантин ...
- ***** РПЦ Московского патриархата прутся в церкви...

вот тебе пример "наших" и "ваших"...

Под "нашими" я подразумеваю граждан Украины, уважающих страну, в которой они живут - свой дом, и независимо от национальности и вероисповедания...
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согласен что ****** с РПЦ спецом по заданию рашки призывали собираться верующих на молебень....чтобы больше заразить в стране людей и этим больше навредить стране с заболевшими. там жгут суки леса и пожары... делают всё что может навредить стране и экономике... там этого главного попа их в киеве что сидит ОНУФРИЙ КАЖЕТСЯ. у которого усик тусуется... отняли сан патриарха РПЦ от вселенского патриарха вот читал...что документы подали в КИЕВ. и пусть говится и смирится что он уже никто...
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з ринками повна дурня..

за огорожею ринок не працює,
а все те, що поза огорожею (на тротуарах і вздовж огорожі),
працює як звичайно
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Позвоните на 102, они должны бысто уладить эту вопиющую несправедливость!
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Бояре плохие, Зеленский просто не в курсе. Шо си робиться?
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Начинается! Первые звоночки для тупорылой Власти!
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супермаркет, где каждый может каснуться к товару, где через одну кассу за день проходят сотни а то и тысячи людей, где кассир задает кучу вопросов говоря в вашу сторону, работать может, а купить в палатке кофе, где вы даже продавца не всегда видите, нельзя. Все направленно на обнищание народа, чтоб потом дав маленькую подачку показать какой хороший през и его правительство
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Рынки в Украине безопаснее чем супермаркеты или магазины. Они у нас или совсем открытые или наполовину открытые помещения. А вот в магазинах там обстановка сложнее. Кстати между метро и маршрутками такая же разница. А ведь в Украине запретили сначала метро. А почему? Потому что боялись Майдана. Янукович и Порошенко тоже станции метро закрывали, когда их сильно припекало.
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Напомне мне,когда Порошенко метро закрывал ?
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Закрыты не только рынки, закрыты промтоварные магазины и сфера услуг. Идёт борьба с инфекцией, но люди тесными рядами стоят в очередях в банках, продолжают работать наливайки и супермаркеты. Город, в котором было 20 крупных предприятий, превратился в город лавочников и теперь их загнали по домам. Как выживать людям?
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Правительство отморозки ..На мерс Ермаку бабло есть а помочь людям денег нет , зато незаконный карантин напарили в разрез Конституции,чтоб не тратиться на введение ЧС
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При Порошенке и коронавируса не было.
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Чи не предприниматели, обычные торгаши! Сами же за клоуна голосовали, теперь возмущаетесь. НамазуйТЕ! Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 3806
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вот дал бы Аваков команду....растрелять нах...зауважали бы сразу.))
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Вообще рынки только в бедных странах. Закроем рынки и победим бедность. Да оманский янелох.
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Бариги-жлоби захвилювалися , що не куплять в цьому році "нову" євробляху і меньше тугриків відвезуть в Туреччину або крисм ? А при чому тоді невинні люди , яких ці уй..ки перезаражують ?
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Ха-ха! Мелитопольские мешочники в своем репертуаре - за мошну удушатся и похй на все вирусы! В 2014 эти мешочники позорные точно так же, только огромными толпами со всех рынков Родину предавали!
Разогнать тварей продажных дубиносом в жесткой форме!
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Можно поступить так, открыть рынки, пусть платят рыночный сбор и все налоги, но запретить населению посещать эти рынки.
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