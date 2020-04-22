 У жіночому монастирі УПЦ (МП) на Сумщині, де міститься усипальниця гетьмана Скоропадського, сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

21 квітня о 19:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Гамаліївка, Шосткинського району, горить споруда на території Гамаліївського православного монастиря. До місця події негайно виїхали оперативно-рятувальні підрозділи з Шосткинського, Глухівського, Кролевецького та Ямпільського районів. Всього до ліквідації даної пожежі залучалось 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми даними, обслуговуючий персонал монастиря, який виявив пожежу, не повідомив одразу про подію на лінію екстреного виклику "101", а намагався самостійно ліквідувати загоряння. Коли пожежа набула масштабних розмірів, а густий дим не можливо було не помітити жителям села, лише після цього, люди звернулися по допомогу до рятувальників. Незважаючи на те, що через 12 хв після виклику, перші пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце події, полум’я в цей момент вже охопило горище, покрівлю та перекриття споруди. Через сильні пориви вітру вогонь миттєво поширювався конструкціями. Виникла загроза перекидання пожежі на сусідні споруди монастиря", - сказано в повідомленні.

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Як зазначили в ДСНС, для забезпечення безперебійної подачі води, її за допомогою мотопомп по рукавних лініях довжиною в 100 м подавали з місцевої річки. Через сильне задимлення вогнеборцям доводилось працювати в апаратах для захисту органів дихання. О 20:36 пожежу вдалось локалізувати. Після цього, рятувальники розбирали обгорілі конструкції споруди, щоб виявити приховані осередки горіння. О 21:34 пожежу ліквідували.

Внаслідок події пошкоджено перекриття та покрівлю споруди на площі 360 кв. м.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомив депутат Глухівської міської ради Євген Скрипник у коментарі УНІАН, пожежа сталася в будівлі, в якій розташовані келії - окремі кімнати черниць у монастирі, а також трапезна і місце усипальниці українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького Івана Скоропадського (1646 р . - 14 липень 1722 г.) і інших членів цього козацького роду.

Зазначимо, Гамаліївський монастир був заснований на початку XVIII століття. У монастирі містяться сім поховань роду Скоропадських, в тому числі і батька останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Від поховань роду Скоропадських вціліло лише три надгробки.

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