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 У жіночому монастирі УПЦ (МП) на Сумщині, де міститься усипальниця гетьмана Скоропадського, сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок ввечері рятувальникам надійшло повідомлення, що в с. Гамаліївка (Шосткинський р-н, Сумська обл.), горить будівля на території Гамаліївського жіночого монастиря Української православної церкви (Московського патріархату),

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

21 квітня о 19:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Гамаліївка, Шосткинського району, горить споруда на території Гамаліївського православного монастиря. До місця події негайно виїхали оперативно-рятувальні підрозділи з Шосткинського, Глухівського, Кролевецького та Ямпільського районів. Всього до ліквідації даної пожежі залучалось 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми даними, обслуговуючий персонал монастиря, який виявив пожежу, не повідомив одразу про подію на лінію екстреного виклику "101", а намагався самостійно ліквідувати загоряння. Коли пожежа набула масштабних розмірів, а густий дим не можливо було не помітити жителям села, лише після цього, люди звернулися по допомогу до рятувальників. Незважаючи на те, що через 12 хв після виклику, перші пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце події, полум’я в цей момент вже охопило горище, покрівлю та перекриття споруди. Через сильні пориви вітру вогонь миттєво поширювався конструкціями. Виникла загроза перекидання пожежі на сусідні споруди монастиря", - сказано в повідомленні.

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У жіночому монастирі УПЦ (МП) на Сумщині, де міститься усипальниця гетьмана Скоропадського, сталася пожежа 01

Як зазначили в ДСНС, для забезпечення безперебійної подачі води, її за допомогою мотопомп по рукавних лініях довжиною в 100 м подавали з місцевої річки. Через сильне задимлення вогнеборцям доводилось працювати в апаратах для захисту органів дихання. О 20:36 пожежу вдалось локалізувати. Після цього, рятувальники розбирали обгорілі конструкції споруди, щоб виявити приховані осередки горіння. О 21:34 пожежу ліквідували.

Внаслідок події пошкоджено перекриття та покрівлю споруди на площі 360 кв. м.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомив депутат Глухівської міської ради Євген Скрипник у коментарі УНІАН, пожежа сталася в будівлі, в якій розташовані келії - окремі кімнати черниць у монастирі, а також трапезна і місце усипальниці українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького Івана Скоропадського (1646 р . - 14 липень 1722 г.) і інших членів цього козацького роду.

Зазначимо, Гамаліївський монастир був заснований на початку XVIII століття. У монастирі містяться сім поховань роду Скоропадських, в тому числі і батька останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Від поховань роду Скоропадських вціліло лише три надгробки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190646
 
   
 Топ коментарі
 
В Україні це рідкісне явище, коли гетьманські поховання збереглися до наших днів. Як правило сусідні країни чи то Річ Посполита, чи то Московія піддавли знищенню гетьманські поховання, оскільки в такий спосіб намагалися стерти в народу пам"ять про українське козацтво та його ідеї.
Міністерство культури України має вживати усіх заходів для збереження такий пам"яток нашої історії.
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Главное, что люди не пострадали!!!
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Треба перевірити , що вже вкрали . Бо гундяєвці просто так би не підпалювали .
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Радикальная дезинфекция от зарубежной заразы. В обоих смыслах.
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Масковские манашки остались без крова. Кто приютит бедных манашек?
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странное там какое-то место. келия находится за забором, а сама церковь за колючкой на территории "зоны". умели ж при совке строить тюрьмы.
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Пьяные монахини сами по себе огонь! Такие шалуньи эти бестии!
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где находится усыпальница гетмана Скоропадского, произошел пожар....

Гетьман курил в постели?
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Московиты отпраздновали день рождения Ленина.
А 20 апреля день рождения Гитлера - тоже вариант.
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та шо ж такое. как не вирус, так пожар. уже сам Бог подсказывает - пора валить с Украины.
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В Україні це рідкісне явище, коли гетьманські поховання збереглися до наших днів. Як правило сусідні країни чи то Річ Посполита, чи то Московія піддавли знищенню гетьманські поховання, оскільки в такий спосіб намагалися стерти в народу пам"ять про українське козацтво та його ідеї.
Міністерство культури України має вживати усіх заходів для збереження такий пам"яток нашої історії.
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Скоропадського зберегли - тому що то гнида, шанувальник московії і монархії, яка знищила Україну. Падло.
До речі - саме те падло - Скоропадський - перегорнуло прапор України догори-дригом - з жовто-блакитного на синьо-жовтий.
І комуняка Кравчук це підтримав.
Отже - не буде країни у якої прапор догори дригом.

Ось тому його і шанують.

Ось тому і ненавидять кацапи Мазепу, і українці про нього майже не знають. А чмо Хмельницький шанований кацапами...
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Йде поступове знищення усього, що має історичну цінність, будь що, що пов"язане з історичними укранськими видатними персоналіями. Це десь нагаду як один з элементів війни проти України : позбавити власно історії, нац. пам"яті.Адже не так давно -15 квітня, вогонь знищив церкву Святої Параскеви в с.Лукавці Вижницького району, побудовану ще 1898 року. Про це повідомляє пресслужба Вижницької РДА.
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Треба перевірити , що вже вкрали . Бо гундяєвці просто так би не підпалювали .
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