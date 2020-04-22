EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Фоторепортаж
  5342  67
Все про:Київська область (1216) наркотики (948) СБУ (5529)

 Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Діяльність організованого наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій психотропних речовин і прекурсорів, блокувала в столичному регіоні Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Групу організував колишній викладач хімії – професор одного із закладів вищої освіти Києва. Фігуранти налагодили виробництво психотропів – амфетаміну і катинону, а також прекурсору – фенілнітропропену. Дві підпільні лабораторії зловмисники облаштували за місцем проживання лідера угруповання в столиці та у гаражному приміщенні орендованого приватного будинку на Київщині.

Хімічні речовини для виготовлення товару фігуранти отримували з деяких країн Азії та Західної Європи, у тому числі через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Переправлену сировину вони зберігали на території орендованого складу в столиці. Готову продукцію учасники групи пропонували на спеціально створеному власному сайті. Ще вони підшукували своїх клієнтів через спеціалізовані інтернет-платформи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів. ФОТОрепортаж

Також оперативники спецслужби встановили, що здобуті знання і досвід з виробництва психотропів організатор угруповання за гроші передавав іншим підпільним "спеціалістам" серед представників кримінальних кіл. Під час обшуків за місцем розташування нарколабораторій, складських приміщень та інтернет-магазину правоохоронці вилучили понад кілограм амфетаміну, більше ніж 5 кілограмів катинону, понад 9 кілограмів фенілнітропропену, який є основним компонентом для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, і понад 80 літрів інших прекурсорів. Також виявлено майже 2 кілограми канабісу, 2 літри ртуті, понад тонну хімічних речовин, а також обладнання для виробництва психотропів.

За попередніми висновками, з вилучених у ході обшуку речовин і прекурсорів зловмисники планували виготовити майже 30 кілограмів психотропних речовин загальною вартістю приблизно 7,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку. -Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам наркоугруповання про підозру за статтями 307, 311 та 313 Кримінального кодексу України.

Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ 01

Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ 02
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ 03
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ 04
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ 05
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ 06
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ 07
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ 08
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190637
 
   
 Топ коментарі
 
Следует отметить высокую культуру производства
 показати весь коментар
 
Насмотрелись "Во все тяжкие"?
 показати весь коментар
 
Не дождался 4000у.е зарплаты пошел во все тяжкие
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потому шо нех профессора на тощих хлебах держать... профессор во все времена должен быть в тренде... а как? Шо предлагаешь? Поехать учителем химии в сельскую школу, спиться и повеситься? Нельзя так с профессурой. Иначе применят знания в преступной среде. Свободу профессорам!
 показати весь коментар
 
 
с мусорами всякими... с авакяном, например... да и с народными избранниками депутатами тоже можно... с электриками, кстати, нельзя...
 показати весь коментар
 
Следует отметить высокую культуру производства
 показати весь коментар
 
 
Профессор молоток - внедрял, так сказать, знания в жизнь...
 показати весь коментар
 
 
А міг би заробляти як професор! Просто його кинули на науковій пенсії, а потім він вирішив заробити тим, чим вміє!
 показати весь коментар
 
 
А якщо людям,за 30 років праці, дали 1800 грн пенсії,то ти не проти щоб вони тебе бомбонули ?
 показати весь коментар
 
а такими делами не МВС должно заниматься разве?...
СБУ должно Ермаков и Медведчуков ловить....
Разве нет...?
 показати весь коментар
 
 
Такими делами занимается ОБНОН, который щас департамент противодействия наркозлочинности.
Обычно занимается он такими делами как в прямом, так и в переносном смысле.
В данном случае шо-то с избушниками не поделили мабуть.
 показати весь коментар
 
Направьте его энергию в мирное русло, и он вам изготовит вакцину от вируса!
 показати весь коментар
 
 
якщо доволі розвинений інтелект погано оплачений, то будете мати таких "у всі тяжкі" не тільки химіків
 показати весь коментар
 
 
А 6000 грн від Шмигаля не врятують у такому випадку?😩
 показати весь коментар
 
 
А з низьким інтелектом, люди не здатні на злочин, в тих чи інших обставинах ?
 показати весь коментар
 
а українці всі такі ...працьовиті ...це тільки зестадо чекає на подачку ...люмпени
 показати весь коментар
 
 
Вроде и профессор, а табличку деления не выучил...
 показати весь коментар
 
кто то стуканул, учитывая объемы производства, то кто то об своем языке пожалеет посмертно. Накрыли конечно четко, мощность производства такая не хилая.
 показати весь коментар
 
 
А не выгодней ли марихуану на таком складе выращивать? Не надо палиться с заказами реактивов. Правда х.з. кому сбывать продукцию.
 показати весь коментар
 
Не дождался 4000у.е зарплаты пошел во все тяжкие
 показати весь коментар
 
 
Они надеялись, что они закажут такую массу прекурсоров, и СБУ ничего не заметит.
 показати весь коментар
 
Ці фотки щось дуже мені нагадують приміщення фірми "Салекс" у Києві. А чому прізвище професора-оборотня не називають? Таємниця слідства? Країна має знати свої "таланти". Тільки вчора розповідали, що накрили поліцейські метадонову лабораторію. То були учні цього професора?
 показати весь коментар
 
 
Смотрю, внизу справа - крестик. Нолики на черном ставить?
 показати весь коментар
 
Ну, можно отметить и положительные стороны, человек не зря учился (не протирал штаны в ВУЗе, отличии от большинства однокашников), диплом не "липовый"! Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 645 Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1946
А что до потребителей дряни, то это предел безволия, безответственности и недееспособности. По логике, тогда следует сажать всех производителей алкоголя и табака, вред от которых не меньше, чем от наркоты!
 показати весь коментар
 
 
сажать за ром и табак? как больно, это читать...
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1682
 показати весь коментар
 
 
я это написал к отсутствию логике и предельному лицемерию власти, сажать одних и давать другим получать сверхприбыли по сути за одни и те же деяния!
 показати весь коментар
 
 
Во все тяжкие (сериал, 5 сезонов) - КиноПоиск
www.kinopoisk.ru › Во все тяжкие




После чего их ставят в один уровень с большим экранным кино. ... Но каким может быть сериал про преподавателя химии? ... использующееся в форме гидрохлорида, как наркотик, ещё более стимулирующий, чем амфетамин.
 показати весь коментар
 
У совку був такий випадок: випускник середньої школи був затриманий за наркоту. З'ясувалося що він - неодноразовий призер шкільних олімпіад з хімії. І суд довго чухав потилицю: відправити його до зони - він там налагодить виробництво. Точно не пам'ятаю чим справа закінчилася, але застосовані санкції були на диво м'якими.
 показати весь коментар
 
Посадили. За синтез триметилфентанілу ("чайна вайт").
 показати весь коментар
 
..как кива! ушел началось новое в предоставллении крыши)
 показати весь коментар
 
Лицо закрыли, но мы-то знаем, как от выглядит!
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5532
 показати весь коментар
 
 
Молодец мужик. Одобряю. Он не стал ждать подачек от Зе!******** в 4000$, а применил полученные знания по специальности, для организации собственного дела. Так победим.
 показати весь коментар
 
 
ясно шо молодец. Только когда твой сын начал бы выносить из дому все что мона продать и купить "продукцию" этого мужика, ты бы так не говорил
 показати весь коментар
 
У тебя много "бы". Детей надо воспитывать правильно и не будут ничего выносить.
 показати весь коментар
 
б*же, да шо вы мне таки рассказываешь - куча миллионов случаев шо родуны чуть ли не мать-терезы, а чадо примерно как во втором "Терминаторе" сначала - два говнюка этих.
у тебя много "надо"
 показати весь коментар
 
В том-то и дело, что не надо быть мать-Терезами, а нормальными родителями. Как правило от этих мать-Терез и их гнетущей остановки дома в первую очередь и сбегают дети.
 показати весь коментар
 
С собакой погулять можно, не боясь мусорасов))
 показати весь коментар
 
Вот вы смеетесь, а в этом ведь напрямую припиЗЕдент виноват! Сделал бы зарплату учителям 4000$ как обещал, не пришлось бы этому химику с наркотой связываться Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2345
 показати весь коментар
 
 
Будто химик ничего кроме наркоты нахимичить не может.
 показати весь коментар
 
Не знал только учитель химии, что у начальника местного РОВД уже своя лаборатория есть и от них так легко не избавиться, как от бандитов в ББ
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору