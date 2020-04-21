 Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах

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Увы, 73% ушлепнов решили повторить опыт венесуэлы
Можна було, звичайно, і зректися престолу, як це було задекларовано в передвиборчому меморандумі і як це прогнозував колишній керівник ОП на перспективу до Нового року. Але це була його помилка і теперішній такий дозвіл своєму підопічному вже не дасть.
Можна було, звичайно, і зректися престолу, як це було задекларовано в передвиборчому меморандумі і як це прогнозував колишній керівник ОП на перспективу до Нового року. Але це була його помилка і теперішній такий дозвіл своєму підопічному вже не дасть.
В який офшор транші мали "впроваджуватися"?
Мнения / Общество 21-апр, 19:339 2 251 0
Тот день, когда ...
Казалось бы, вот так посадишь перед собой избирателя Бубочки, посмотришь на него, помолчите немного (так на годовщину именно то - молча помянуть) и скажешь:
- Ну, как там друг вояче, год прошел, ты доволен? Во всех в / ч реформа питания? Новые общежития построено? Полигоны? Зарплата больше? Совкодрочеров меньше в МЕ / ГШ? Мы наступаем, освобождаем? Армия до сих пор в почете? Ты за это голосовал? Ты это получил, правда?
- Ну как там, друг Учителю? 4 тыс. У.Е. каждой педагогической души? Новая Школа? Украинизация? Ты за это голосовал?
- Ну как там, друг Доктор? Супрун мозолила? А тупой криворукий упирятник в Минздраве - лучше, правда?
- Ну как там, друг Предпринимателю? Эй ...? Ой, ты уже умер или у тебя просто на лице нет энтузиазма? Но ты за это голосовал? Доволен?
- Ну как там, друг Активист? Ты так бил себя пятками в грудь, ты был таким баригоборцем с каждой кофемолки - получил? Что там хваленые НАБ и САП? Что там, дядя, антикоррупционный суд? Всех коррупционеров посадили?
- Ну как там, друг Народ? Ты счастливый? Кумовства же же нет, просто дружбаны Волки везде, да? Олигархов победили - наказали безумно - Беню деньгами упрекали, Ахметова заставили выделить своих менеджеров в правительство. Норм? Ты за это голосовал?
- Ну как там, Белые рейсы, Еврооптимисты, Технократы, Грантоспоживачи? Что вы, мальчики-девочки? А помните, когда вы были авторитетные и влиятельные, грызли власть на различных международных площадках, атаковали в СМИ, были такими крутыми, шо куда там яйцам и горам? Не? Не помните? А что такое? Теперь вы никто и звать вас никак? Ашотакое? Получили? Вам, котики, до сих пор Порошенко не слава Богу? Бубочка ...
- Ну как там, Акулы Пера, микрофоны и телекамеры? Что такие тихие? Язык отобрало? Где правдорубство и борзисть, недорогеньки? Где индексы борща или истерики о умирающий ВПК? Эпоха бедности завершилась, наступила эпоха выживания - вы сделали это вместе. Довольны?
Вот спрашиваешь это мягко улыбаясь, а в ответ тебе Воин, Учитель, Медик, предприниматель, активист, рейсы, Народ, журналисты такой: "А что я? Что я? Я думал ...".
Нет, человек, ты не думал \ а. И сейчас тоже не думаешь, потому что вместо "а что я?" сказал бы хоть "прости". Но не говоришь. Поэтому и вопрос к тебе риторические ...
НЕ напрягайся. Не отвечай.
Я лучше к адекватным пару слов ...
- Спасибо, что выдержали.
- Да, вы были правы, оставайтесь трезвыми и дальше.
- Да, все как прежде - @ бать, опять мы!
- Конечно, мы сможем все исправить.
- Почему мы? Потому что мы это уже делали и знаем - как.
- Да, для этого надо вернуться.
- Да, вернуться будет сложно.
- Конечно надо возвращаться без ошибок.
- Именно поэтому - без тебя никак.
Держим строй. #Res_publica нуждается в возрождении.
P.S. ... а что, разве борд, которого обхейтив только ленив, не был правдой?
Щось не пригадую такого, щоб лише через рік президентства народ так висміював та зневажав презЕдента в нашій країні. Навіть янукодлу.. А він вбивця. То хто ж тоді зеленський?? янукодла вбив понад 100 осіб на Майдані, понад 11 тисяч осіб у війні.. А цей презЕдент вбиває цілу країну (((