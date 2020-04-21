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 Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (5122) фотожаба (9477)

 Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент. ВIДЕО

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ. ВIДЕО

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минув рік президентства Зеленського: дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", - Сюмар

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 05

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 06

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський отримав усе для демонтажу старої системи, але "зробив" у результаті українців, - журналіст Ткач

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмін беркутівців, здача депутатської недоторканності в руки генпрокурора, мирні ініціативи Сивохо, - Черненко про рік президентства Зеленського

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 09

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленовірус", яким інфікували суспільство рік тому, небезпечний тим, що на зміну йому може прийти диктатура, – Ірина Геращенко

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 11

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 12

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 13

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 14

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190549
 
   
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Цей дегенерат ЗЕянелох разом зі своєю бандою розвалив країну, скотиняка і державний злочинець.
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Терпят и ждут темку про Порошенко..тогда и вылезут гавкать...
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Два зедебіла вже просралися на цій темі: буустуга дебілкувате та зеніт-циклон-дніпро-одноклєточний!
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З таким преЗЕдентом фотожаберство - це вже справжнє ******* мистецтво.
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Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4259

Увы, 73% ушлепнов решили повторить опыт венесуэлы
Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9526
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Ну, що можна сказати? В одну і ту саму воду увійти двічі неможливо. Ми не знаємо, що відбувалось би якби зараз царював Лєксєїч. Можна стверджувати тільки, що справи свої державні він передав в руки гідному наступнику. Котлів, складів і парадів, щоправда, поки що, не було, але спроб звільняти втрачені території, також, не було, а складів, можливо, вже і нема, парад перемоги, ніби, і не на часі.
Можна було, звичайно, і зректися престолу, як це було задекларовано в передвиборчому меморандумі і як це прогнозував колишній керівник ОП на перспективу до Нового року. Але це була його помилка і теперішній такий дозвіл своєму підопічному вже не дасть.
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Ну, що можна сказати? В одну і ту саму воду увійти двічі неможливо. Ми не знаємо, що відбувалось би якби зараз царював Лєксєїч. Можна стверджувати тільки, що справи свої державні він передав в руки гідному наступнику. Котлів, складів і парадів, щоправда, поки що, не було, але спроб звільняти втрачені території, також, не було, а складів, можливо, вже і нема, парад перемоги, ніби, і не на часі.
Можна було, звичайно, і зректися престолу, як це було задекларовано в передвиборчому меморандумі і як це прогнозував колишній керівник ОП на перспективу до Нового року. Але це була його помилка і теперішній такий дозвіл своєму підопічному вже не дасть.
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Ех, було лайно, залишилась обісрана тріска.
В який офшор транші мали "впроваджуватися"?
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А про це "досягнення" й забули! Оце в нас **********! Є чим пишатися!
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Ну что, друг, разве борд, который не обхаял только ленивый, не был правдой?
Мнения / Общество 21-апр, 19:339 2 251 0

Тот день, когда ...

Казалось бы, вот так посадишь перед собой избирателя Бубочки, посмотришь на него, помолчите немного (так на годовщину именно то - молча помянуть) и скажешь:

- Ну, как там друг вояче, год прошел, ты доволен? Во всех в / ч реформа питания? Новые общежития построено? Полигоны? Зарплата больше? Совкодрочеров меньше в МЕ / ГШ? Мы наступаем, освобождаем? Армия до сих пор в почете? Ты за это голосовал? Ты это получил, правда?

- Ну как там, друг Учителю? 4 тыс. У.Е. каждой педагогической души? Новая Школа? Украинизация? Ты за это голосовал?

- Ну как там, друг Доктор? Супрун мозолила? А тупой криворукий упирятник в Минздраве - лучше, правда?

- Ну как там, друг Предпринимателю? Эй ...? Ой, ты уже умер или у тебя просто на лице нет энтузиазма? Но ты за это голосовал? Доволен?

- Ну как там, друг Активист? Ты так бил себя пятками в грудь, ты был таким баригоборцем с каждой кофемолки - получил? Что там хваленые НАБ и САП? Что там, дядя, антикоррупционный суд? Всех коррупционеров посадили?

- Ну как там, друг Народ? Ты счастливый? Кумовства же же нет, просто дружбаны Волки везде, да? Олигархов победили - наказали безумно - Беню деньгами упрекали, Ахметова заставили выделить своих менеджеров в правительство. Норм? Ты за это голосовал?

- Ну как там, Белые рейсы, Еврооптимисты, Технократы, Грантоспоживачи? Что вы, мальчики-девочки? А помните, когда вы были авторитетные и влиятельные, грызли власть на различных международных площадках, атаковали в СМИ, были такими крутыми, шо куда там яйцам и горам? Не? Не помните? А что такое? Теперь вы никто и звать вас никак? Ашотакое? Получили? Вам, котики, до сих пор Порошенко не слава Богу? Бубочка ...

- Ну как там, Акулы Пера, микрофоны и телекамеры? Что такие тихие? Язык отобрало? Где правдорубство и борзисть, недорогеньки? Где индексы борща или истерики о умирающий ВПК? Эпоха бедности завершилась, наступила эпоха выживания - вы сделали это вместе. Довольны?

Вот спрашиваешь это мягко улыбаясь, а в ответ тебе Воин, Учитель, Медик, предприниматель, активист, рейсы, Народ, журналисты такой: "А что я? Что я? Я думал ...".

Нет, человек, ты не думал \ а. И сейчас тоже не думаешь, потому что вместо "а что я?" сказал бы хоть "прости". Но не говоришь. Поэтому и вопрос к тебе риторические ...

НЕ напрягайся. Не отвечай.

Я лучше к адекватным пару слов ...

- Спасибо, что выдержали.

- Да, вы были правы, оставайтесь трезвыми и дальше.

- Да, все как прежде - @ бать, опять мы!

- Конечно, мы сможем все исправить.

- Почему мы? Потому что мы это уже делали и знаем - как.

- Да, для этого надо вернуться.

- Да, вернуться будет сложно.

- Конечно надо возвращаться без ошибок.

- Именно поэтому - без тебя никак.

Держим строй. #Res_publica нуждается в возрождении.

P.S. ... а что, разве борд, которого обхейтив только ленив, не был правдой?
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ставлю лайк та сумний смайлик (((
Щось не пригадую такого, щоб лише через рік президентства народ так висміював та зневажав презЕдента в нашій країні. Навіть янукодлу.. А він вбивця. То хто ж тоді зеленський?? янукодла вбив понад 100 осіб на Майдані, понад 11 тисяч осіб у війні.. А цей презЕдент вбиває цілу країну (((
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