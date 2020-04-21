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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7749) наркотики (947) Правоохоронні органи (1015) прокуратура (2145)

 Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів. ФОТОрепортаж

Внаслідок спільної спецоперації прокуратури міста Києва та Національної поліції України ліквідовано злочинне угруповання, члени якої причетні до масового виробництва і збуту на території Києва та Київської області особливо небезпечної речовини метадон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прокуратуру міста Києва.

Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів 01

Спецоперація проходила за участі слідчих СУ ГУ НП в м. Києві, працівників Департаментів протидії наркозлочинності, стратегічних розслідувань, кримінального аналізу, кіберполіції та внутрішньої безпеки Нацполіції України.

У ході спецоперації проведено близько 70 одночасних обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників злочинного угруповання, а також у двох нарколабораторіях, розташованих у місті Києві та Київській області.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 50 кг метадону вартістю близько 2 млн доларів США, що є найбільшою партію психотропних речовин, вилучених за останні роки, близько 500 л прекурсорів, обладнання, яке використовувалися для виготовлення наркотичного засобу, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.

Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів 02
Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів 03

Дивіться також: СБУ ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві та області, вилучено наркотиків на суму понад $100 тис. ФОТОрепортаж

Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів 04

За результатами проведення слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано 13 учасників злочинного угруповання.

Серед затриманих двоє організаторів, один з яких виявився колишнім працівником відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ, особи, які забезпечували діяльність нарколабораторій, та фасувальники.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів. На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.

Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів 05
Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів 06

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Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів 07

Кримінальне провадження розслідується за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190526
 
 
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то отрава для низших каст..конкуренты цыганвы.
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...один из которых оказался бывшим сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних делИсточник: https://censor.net.ua/p3190526
Какая неожиданность. Ну пустился человек "во все тяжкие", бывает
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Аж на душе полегчало, опять бывший, честь мундира не запятнали.
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То же мне секрет полишинеля , да в Киеве все знают , что крупные партии наркоты сбывает СБУ , а мелкий опт ОБНОН занимается , этот мусорок видимо решил уйти на свои хлеба и зажимал долю , вот и сожрали , что бы конкуренцию не создавал.
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Странная закономерность ,- если ОПГ , то без бывшего мента или сбушника не обходится . Эти экс правоохранители стали большей угрозой , чем обычный криминал . А ведь и в самом деле , чем может заниматься бывший сотрудник ОБНОН ?
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Короче , Аваков незаменим и как рыба в воде - везде )) .
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Зачем всегда указывается в таких случаях стоимость....? существует разве где легально страна продает метадон и оттуда цена.....и что их продадут а деньги в бюджет....не понимаю.
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Мєнт в цій справі без хіміків нічого не зробив би. Головне, хіміків переловіть і посадіть до кінця їх життя за грати. А виготовлення метадону в такій кількості - це вже напівпромисловий масштаб. Там синтез багатостадійний і налагодити таку технологію в польових умовах набагато складніше навіть у порівнянні з тим, що роблять кокаїнові картелі чи героїнові азійські лабораторії. Знатних бандитів упіймали. Молодці поліцейські.
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