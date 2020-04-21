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 Події, Фоторепортаж
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 BMW X5 зіткнувся з поліцейською Skoda на Рівненщині: двоє правоохоронців і водій джипа госпіталізовані. ФОТОрепортаж

На Рівненщині в ДТП травмувалися двоє поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" за участю службового автомобіля в поліцію надійшло 21 квітня о 00:35.

Слідчо-оперативна група встановила, що неподалік міста Дубровиця 25-річний водій автомобіля "BMW X5", житель села Крупове Дубровицького району, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення зі попутним службовим автомобілем "Skoda Octavia" під керуванням 32-річного інспектора сектору реагування патрульної поліції Дубровицького ВП.

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BMW X5 зіткнувся з поліцейською Skoda на Рівненщині: двоє правоохоронців і водій джипа госпіталізовані 01

Від удару службовий автомобіль злетів у кювет, а позашляховик — перекинувся. У салоні службового авто також перебував 36-річний працівник поліції — начальник СРПП Дубровицького ВП.

Унаслідок ДТП до лікарні доставили трьох потерпілих: водія автомобіля "БМВ Х5" із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та із запахом алкоголю госпіталізували у реанімацію. Двох поліцейських із забоями хребта та струсом головного мозку госпіталізували у хірургічне відділення.

BMW X5 зіткнувся з поліцейською Skoda на Рівненщині: двоє правоохоронців і водій джипа госпіталізовані 02

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 стаття 286 Кримінального кодексу України.

За результатами огляду ознак сп'яніння у поліцейських не виявлено. У водія позашляховика відібрані зразки крові.

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BMW X5 зіткнувся з поліцейською Skoda на Рівненщині: двоє правоохоронців і водій джипа госпіталізовані 03
BMW X5 зіткнувся з поліцейською Skoda на Рівненщині: двоє правоохоронців і водій джипа госпіталізовані 04
BMW X5 зіткнувся з поліцейською Skoda на Рівненщині: двоє правоохоронців і водій джипа госпіталізовані 05
BMW X5 зіткнувся з поліцейською Skoda на Рівненщині: двоє правоохоронців і водій джипа госпіталізовані 06
Фото: сайт поліції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190430
 
 
 Топ коментарі
 
Мусора наковтались колеса і їхали задом по зустрічній.
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Судя по состоянию дороги там сильно не разгонишься... Если ты конечно не бухой мудозвон Х5-й бэхе...
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Зовсім не факт, що це не був замах на вбивство. Людям не кажуть правду. Наприклад ліс в Чернобильській зоні підпалює поліція. Не підозрювали? BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы - Цензор.НЕТ 1715
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Ну ясно, мусора всегда ездят по Правилам, а злые их нарушают, видать машина у злых была не окроплена чем-то, в отличии от служивых. А если даже и служивые выехали в лоб, то это: "беспопутал", "маловеры" и вообще "бохберетврай"(мало видать голов стада которое дудит в кожаные флейты, прославляя Яхве, или куда там идут "души" веропитеков то)
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Чувак, ти правила взагалі читав? Мєнти чи не менти, але в подібних ДТП завжди винен той, хто їхав ззаду і не вибрав безпечну дистанцію...
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типо мусора не запишут так чтобы было "не выбрал дистанцию", хоть могло бы быть шо лоб в лоб.
или всегда виноват Вася, шо полчаса доонял мусорскую машину шоб столкнуться и признать вину.... ггг
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В мене тачка на литовских бляхах!!А вы идить уси в Рахив!!!
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Судя по состоянию дороги там сильно не разгонишься... Если ты конечно не бухой мудозвон Х5-й бэхе...
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Мусора стояли или ползли... Догнал их в зад некисло так.
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Зовсім не факт, що це не був замах на вбивство. Людям не кажуть правду. Наприклад ліс в Чернобильській зоні підпалює поліція. Не підозрювали? BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы - Цензор.НЕТ 1715
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Мусора наковтались колеса і їхали задом по зустрічній.
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Мусора петухи, нет вам веры..
У нас в Днепре после рехформы, появилось столько оборотней в погонах, шо пипец..
Постоянно фабрикуют, подбрасывают наркоту и оружие...
А сами, каждый второй наркоман...
Не жалко мусоров, ни капли...
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водитель бмв купил себе разбитую ментовскую шкоду без права возврата...
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