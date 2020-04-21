 BMW X5 зіткнувся з поліцейською Skoda на Рівненщині: двоє правоохоронців і водій джипа госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" за участю службового автомобіля в поліцію надійшло 21 квітня о 00:35.

Слідчо-оперативна група встановила, що неподалік міста Дубровиця 25-річний водій автомобіля "BMW X5", житель села Крупове Дубровицького району, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення зі попутним службовим автомобілем "Skoda Octavia" під керуванням 32-річного інспектора сектору реагування патрульної поліції Дубровицького ВП.

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Від удару службовий автомобіль злетів у кювет, а позашляховик — перекинувся. У салоні службового авто також перебував 36-річний працівник поліції — начальник СРПП Дубровицького ВП.

Унаслідок ДТП до лікарні доставили трьох потерпілих: водія автомобіля "БМВ Х5" із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та із запахом алкоголю госпіталізували у реанімацію. Двох поліцейських із забоями хребта та струсом головного мозку госпіталізували у хірургічне відділення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 стаття 286 Кримінального кодексу України.

За результатами огляду ознак сп'яніння у поліцейських не виявлено. У водія позашляховика відібрані зразки крові.

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Фото: сайт поліції