 В естонському підручнику англійської мови надрукували карту з "російським" Кримом. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ERR".
"Конгрес українців Естонії висловлює стурбованість ситуацією, коли учням естонських шкіл надається фальшива інформація щодо України і ігнорується територіальна цілісність української держави. Конгрес звертається до Міністерства освіти з проханням вжити заходів щодо виправлення цієї ситуації, а також просить запобігти повторенню подібних випадків. Сподіваємося, що цей факт є винятковим", - йдеться в листі, який глава конгресу Віра Коник відправила на ім'я міністра освіти і науки Естонії Майліс Репс.
Коник розповіла, що вона сама дізналася про інцидент після звернення представниці української громади, син якої вчиться за цим підручником.
"Дуже хотілося б, щоб Міністерство освіти поставилося до цього питання з усією серйозністю і провело розслідування з метою недопущення подібних ситуацій у подальшому. Можливо, була допущена помилка з боку видавництва, яке зобов'язане контролювати випуск друкованої продукції. Але зовсім незрозуміло, яким чином карта Європи з неправильними кордонами могла потрапити в підручник", - додає Коник.
Директор Ааво Кеннік, який випустив в 2018 році підручник видавництва Studium, шкодує про інцидент, але запевняє, що йдеться про прикре непорозуміння без зловмисного наміру.
Канцлер Міносвіти Естонії Март Лайдметс підкреслює, що підручники, за якими навчаються в школах країни, повинні відповідати державним освітнім програмам і містити достовірну інформацію.
"В цьому випадку інформація в підручнику неправильна, тому що Естонія не визнає окупацію і анексію Кримського півострова", - пояснює канцлер.
Питання до свинорусів і їх фюрера *****, які під загрозою застосування ядерної зброї здійснили аншлюс Крима.
Да конечно - недоразумение - банка с краской перевернулась и по невероятному стечению обстоятельств покрасила Крым в цвета рфии, ага, верим.
Видно, что вы ни бум-бум в издательском бизнесе и верстке.
Но ваше объяснения наиболее правдоподобно, как и предположение по поводу моего отношения к издательскому бизнесу.
Чи не проблема.
Я й так бачу, що ти роділся на Лахтє-2.
То есть где конкретно печатали?
Не в Китае, нет?
На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.
Хахаха
мне приходит на память вот этот старый анекдот....
Виртуальный Крым.....
Приходит Вовочка к отцу и спрашивает:
- Папа а что такое виртуальная реальность?
- Подойди сынок к каждому члену из нашей семьи и спроси, готовы ли они переспать с негром за 1 миллион баксов.
Подходит Вовочка к маме:
- Мама, а ты готова переспать с негром за 1 миллион баксов?
- Конечно готова! Деньги-то вон ведь какие огромные!!!
Затем подходит к бабушке:
- Бабуль, ты готова переспать с негром за 1 миллион баксов?
- Конечно внучок, такие ж бабки усю жизнь копить можно!
Потом к Деду:
- Дед, ты готов переспать с негром за 1 миллион баксов?
- Естественно!
Возвращается Вовочка к отцу, говорит мол все согласились.
Ему отец и отвечает:
- Вот Вовочка смотри. Виртуально мы имеем 3 миллиона баксов, а реально - две шлюхи и деда п#дораса.
Крим український, а русскіє пі#араси.
провтыкали крым
или сдали
немцам тоже за кенигсберг может до сих пор обидно
сможем заберем
не сможем не заберем
есть еще варианты?
при зеленском точно не заберем
он слабохарактерный)
свет бы вырубил к куям собачьим с 1 июня вместе с водой
и чонгар перекрыл шоб жратва наша туда не ехала наглухо
всё ... и не надо никакой конной атаки
може и донбасса не было бы
как тебе такой вариант?
война то гибридная
вот и надо было действовать а не сопли жевать
и смотреть как орки туда кабель тянут
порошенко - чмо!
провтыкали крым
или сдали
немцам тоже за кенигсберг может до сих пор обидно
сможем заберем
не сможем не заберем
есть еще варианты?
при зеленском точно не заберем
он слабохарактерный)