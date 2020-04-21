 В естонському підручнику англійської мови надрукували карту з "російським" Кримом. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ERR".

"Конгрес українців Естонії висловлює стурбованість ситуацією, коли учням естонських шкіл надається фальшива інформація щодо України і ігнорується територіальна цілісність української держави. Конгрес звертається до Міністерства освіти з проханням вжити заходів щодо виправлення цієї ситуації, а також просить запобігти повторенню подібних випадків. Сподіваємося, що цей факт є винятковим", - йдеться в листі, який глава конгресу Віра Коник відправила на ім'я міністра освіти і науки Естонії Майліс Репс.

Коник розповіла, що вона сама дізналася про інцидент після звернення представниці української громади, син якої вчиться за цим підручником.

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"Дуже хотілося б, щоб Міністерство освіти поставилося до цього питання з усією серйозністю і провело розслідування з метою недопущення подібних ситуацій у подальшому. Можливо, була допущена помилка з боку видавництва, яке зобов'язане контролювати випуск друкованої продукції. Але зовсім незрозуміло, яким чином карта Європи з неправильними кордонами могла потрапити в підручник", - додає Коник.

Директор Ааво Кеннік, який випустив в 2018 році підручник видавництва Studium, шкодує про інцидент, але запевняє, що йдеться про прикре непорозуміння без зловмисного наміру.

Канцлер Міносвіти Естонії Март Лайдметс підкреслює, що підручники, за якими навчаються в школах країни, повинні відповідати державним освітнім програмам і містити достовірну інформацію.

"В цьому випадку інформація в підручнику неправильна, тому що Естонія не визнає окупацію і анексію Кримського півострова", - пояснює канцлер.

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