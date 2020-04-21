 Поліція розслідує причини масштабних пожеж на Житомирщині: знищено тисячі гектарів лісу й десятки будинків. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.
Так, 13 квітня внаслідок пожежі в с. Борятині Романівського району згоріли 27 приміщень, з них 18 будинків і у 2 з них проживали люди. Ніхто з місцевих жителів тілесних ушкоджень не зазнав, однак сума завданого збитку, за приблизними підрахунками, становить більш ніж пів мільйона гривень. Однією з версій виникнення пожежі розглядається необережне поводження з вогнем під час спалювання сухої трави. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК.
У Народицькому районі розслідуються обставини пожежі, що виникла 3 квітня поблизу райцентру та охопила територію у майже 7000 гектарів лісу (Народицьке, Базарське та Кліщівське лісництва) та 4 гектари лугу. Пожежу вдалося ліквідувати рятувальникам лише 13 квітня. Подію кваліфіковано за ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Ймовірною причиною є підпал сухої рослинності на березі річки Уж поблизу смт Народичі.
16 квітня поблизу с. Новосілки Радомишльського району у Потіївському лісництві сталася пожежа, у результаті якої знищено 2 гектари лісу та 9 будинків у названому населеному пункті. Попередньо встановлено, що масштабне займання відбулося через підпал сухої деревини у лісі. Досудове розслідування проводиться за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК.
Цього ж дня масштабні лісові пожежі виникли на території 6 лісництв Овруцького району: Ігнатпільського, Виступовицького, Ситовецького, Слобідського, Піщаницького та Гладковицького. Їхньому швидкому поширенню сприяли погодні умови у вигляді посухи через тривалу відсутність у регіоні опадів та інтенсивних сильних поривів вітру. Вогонь розповсюдився як у лісових масивах, так і на відкритій території. До гасіння донині залучені значні ресурси людей та техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Також 17-18 квітня працівники ДСНС локалізовували та ліквідували пожежі на території Юріївського, Комсомольського, Журжевицького, Олевського, Тепеницького та Поясківського лісництв Олевського району. За зібраною інформацією, причиною масштабної пожежі стало загоряння сухої трави в Комсомольському лісництві. Вогонь швидко поширився через сильні пориви вітру. Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК.
"Ми розуміємо всю необхідність і важливість встановлення осіб, причетних до підпалів. Збитки від цих масштабних пожеж ми будемо відчувати і долати ще тривалий час. Поліція зробить усе, від нас залежне, аби винні понесли встановлену законом відповідальність за безвідповідальне ставлення до природи, і тим більше - за злочинний умисел", - прокоментував ситуацію начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Сергій Крупєй.
Бо
Кхе,кхе, только не говорите мне ... про секрет благодатного огня. Это всего лишь трюк, который нужен всем нам, для хорошего настроения на Пасху. Я сам люблю поесть с детьми пасочки.Вкусно.
шо там делает сухая древесина, мля?
садите работников лесничеств в полном составе.
почему сухостой не убран? почему границьі лесньіх кварталов не вспаханьі? почему... почему бьі етих млядей не расстрелять?