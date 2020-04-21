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 Події, Суспільство
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Все про:Житомирщина (586) пожежа (2233) розслідування (1667)

 Поліція розслідує причини масштабних пожеж на Житомирщині: знищено тисячі гектарів лісу й десятки будинків. ФОТОрепортаж

Упродовж останнього тижня в кількох районах області сталися масштабні пожежі загальною площею понад 7000 гектарів. Вогонь завдав довкіллю, державі та громадам величезної шкоди. У зв'язку з цим слідчі поліції ініціювали низку кримінальних проваджень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, 13 квітня внаслідок пожежі в с. Борятині Романівського району згоріли 27 приміщень, з них 18 будинків і у 2 з них проживали люди. Ніхто з місцевих жителів тілесних ушкоджень не зазнав, однак сума завданого збитку, за приблизними підрахунками, становить більш ніж пів мільйона гривень. Однією з версій виникнення пожежі розглядається необережне поводження з вогнем під час спалювання сухої трави. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК.

Поліція розслідує причини масштабних пожеж на Житомирщині: знищено тисячі гектарів лісу й десятки будинків 01

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У Народицькому районі розслідуються обставини пожежі, що виникла 3 квітня поблизу райцентру та охопила територію у майже 7000 гектарів лісу (Народицьке, Базарське та Кліщівське лісництва) та 4 гектари лугу. Пожежу вдалося ліквідувати рятувальникам лише 13 квітня. Подію кваліфіковано за ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Ймовірною причиною є підпал сухої рослинності на березі річки Уж поблизу смт Народичі.

Поліція розслідує причини масштабних пожеж на Житомирщині: знищено тисячі гектарів лісу й десятки будинків 02

16 квітня поблизу с. Новосілки Радомишльського району у Потіївському лісництві сталася пожежа, у результаті якої знищено 2 гектари лісу та 9 будинків у названому населеному пункті. Попередньо встановлено, що масштабне займання відбулося через підпал сухої деревини у лісі. Досудове розслідування проводиться за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК.

Поліція розслідує причини масштабних пожеж на Житомирщині: знищено тисячі гектарів лісу й десятки будинків 03

Цього ж дня масштабні лісові пожежі виникли на території 6 лісництв Овруцького району: Ігнатпільського, Виступовицького, Ситовецького, Слобідського, Піщаницького та Гладковицького. Їхньому швидкому поширенню сприяли погодні умови у вигляді посухи через тривалу відсутність у регіоні опадів та інтенсивних сильних поривів вітру. Вогонь розповсюдився як у лісових масивах, так і на відкритій території. До гасіння донині залучені значні ресурси людей та техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Також 17-18 квітня працівники ДСНС локалізовували та ліквідували пожежі на території Юріївського, Комсомольського, Журжевицького, Олевського, Тепеницького та Поясківського лісництв Олевського району. За зібраною інформацією, причиною масштабної пожежі стало загоряння сухої трави в Комсомольському лісництві. Вогонь швидко поширився через сильні пориви вітру. Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК.

Поліція розслідує причини масштабних пожеж на Житомирщині: знищено тисячі гектарів лісу й десятки будинків 04

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"Ми розуміємо всю необхідність і важливість встановлення осіб, причетних до підпалів. Збитки від цих масштабних пожеж ми будемо відчувати і долати ще тривалий час. Поліція зробить усе, від нас залежне, аби винні понесли встановлену законом відповідальність за безвідповідальне ставлення до природи, і тим більше - за злочинний умисел", - прокоментував ситуацію начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Сергій Крупєй.

Поліція розслідує причини масштабних пожеж на Житомирщині: знищено тисячі гектарів лісу й десятки будинків 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190376
 
 
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А кто проверяет в зоне ЧАЭС заброшенные дома и кто там живет? Поджигателей и там ищите
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свой президент, чужой президент, а дестабилизация по расписанию.......
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Причины масштабных пожаров?? Скажу по секрету - огонь.
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Не прошло и месяца как наши менты встрепенулись...
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А може ці справи про підпали треба СБУ розслідувати ?

Бо Поліція розслідує причини масштабних пожеж на Житомирщині: знищено тисячі гектарів лісу й десятки будинків - Цензор.НЕТ 2890
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Ну давайте и я включуся. Вот хотите верьте....а, хотите потом поверите. Собственно вам деваться то некуда. Помимо создания среды, это отдельная тема, посмотрим режим создания очагов. Набираем в поисковике, римский додекаэдр и читаем - предназначение неизвестно. Так вот этот додекаэдр не римский, и Рим понятия не имел, что это, и 3D принтеров тогда не было. На самом деле это ...смеситель гравитационных волн. Вот эти маленькие кольца разных диаметров!!!(очень принципиально важно!) по его окружности и есть линзы, выдержанные под углом. А теперь смешав три нитки (гравитационных волны)в додекаэдре мы( точнее ОНИ!) получаем совмещенную волну с разными свойствами(модами), а именно ...Смотрим манускрипт Войнича и видим, что смешение трёх ниток у зеленых, позволяет создать именно такую волну.....саздающую пожары.
Кхе,кхе, только не говорите мне ... про секрет благодатного огня. Это всего лишь трюк, который нужен всем нам, для хорошего настроения на Пасху. Я сам люблю поесть с детьми пасочки.Вкусно.
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"Предварительно установлено, что масштабное возгорание произошло из-за поджога сухой древесины в лесу."

шо там делает сухая древесина, мля?
садите работников лесничеств в полном составе.
почему сухостой не убран? почему границьі лесньіх кварталов не вспаханьі? почему... почему бьі етих млядей не расстрелять?
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