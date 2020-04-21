 "Московські найманці обстріляли нас, тому після обіду ми вже тримали в руках автомати": як українські воїни святкували Великдень на фронті. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

"Я уже на війні 6 років, стільки часу не святкую вдома Великдень, хоча завжди для мене це було велике свято. На моїй Тернопільщині цьому приділяють значну увагу, ми збираємося родинами, ідемо в церкву, потім разом сідаємо за святковий стіл. На фронті мені родину заміняють побратими, деякі з них уже стали для мене друзями. Тому на Великдень, після того, як ми посвятили пасочки, ковбаси (нам їх прислали волонтери), зібралися всім підрозділом за фронтовим столом. Згадали побратимів, яких уже немає з нами, зателефонували батькам, коханим і знову в бій", - розповідає Ілля, боєць 57 бригади ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранень та один бойової травми на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС

"Я сам з Одеси, там не надають такої уваги цьому святу. Оскільки на війні уже 4 роки і поряд зі мною воюють хлопці із західних регіонів України, тому перейнявся від них духом цього свята. Їм з дому прислали домашню ковбасу, сало, хрін та інші ласощі. Тому стіл вийшов дуже хорошим, на жаль, на самий Великдень московські найманці обстріляли нас, тому після обіду ми уже тримали в руках автомати", - каже Андрій, боєць 28 бригади ЗСУ.

"Мене попросили бійці, щоб я приїхав до них і посвятив паски, - каже отець Роман, священник Православної церкви України з Покровська Донецької області. - Уже з самого ранку в нас був молебень у церкві селища Карлівка, яку збудували волонтери, після цього, ми побували в Первомайському, Пісках… скрізь, де мене чекали наші захисники. Адже навіть на війні хлопці і дівчата мають почуватися по-особливому. Вони борються за життя зі смертю, яку несе ворог. Так і наш Спаситель переміг смерть і подарував нам життя вічне! Христос воскрес!"















