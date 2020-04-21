 У Чорнобильській зоні та на Житомирщині продовжують гасити пожежі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, в Зоні відчуження підрозділами ДСНС надається допомога в гасінні пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем.

У Житомирській області рятувальники також надають допомогу працівникам лісгоспів на території ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ" щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

Зазначається, що вранці 21 квітня пожежу лісової підстилки на території Словечанського ЛГ локалізовано, залишається один не локалізований осередок горіння - Виступовицьке лісництво поблизу сіл Жолудівка та Журба.

"На інших осередках тривають роботи з гасіння пожеж всередині локалізованих ділянок", - додали в ДСНС.

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