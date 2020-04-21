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 У Чорнобильській зоні та на Житомирщині продовжують гасити пожежі. ФОТО

Рятувальники продовжують гасити пожежі в Чорнобильській зоні та в Житомирській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, в Зоні відчуження підрозділами ДСНС надається допомога в гасінні пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем.

У Чорнобильській зоні та на Житомирщині продовжують гасити пожежі 01

У Житомирській області рятувальники також надають допомогу працівникам лісгоспів на території ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ" щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

Зазначається, що вранці 21 квітня пожежу лісової підстилки на території Словечанського ЛГ локалізовано, залишається один не локалізований осередок горіння - Виступовицьке лісництво поблизу сіл Жолудівка та Журба.

"На інших осередках тривають роботи з гасіння пожеж всередині локалізованих ділянок", - додали в ДСНС.

У Чорнобильській зоні та на Житомирщині продовжують гасити пожежі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежі на Житомирщині завдали збитків на площі 2 тисячі гектарів, - голова ОДА Бунечко

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190325
 
 
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В россии за время самоизоляции природа так очистилась, что сегодня Владимиру Путину позвонил Анатолий Собчак и спросил, когда тот принесёт портфель.
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Украинские пожарные отстояли территорию Беларуси от распространения на нее пожара. правда сгорела своя. Руководитель этой блестящей операции может съездить и получить орден в Минске. Как раз и парад посетит 9 мая. В Чернобыльской зоне и на Житомирщине продолжают тушить пожары - Цензор.НЕТ 3695
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Ліс в Чернобильській зоні підпалює поліція
Ось і знайшлись підпалювачі... Переконаний, що наказ підпалювати ліси в Чернобилі пішли від Зєлі. Зєлі треба відволікаючі інформ атаки - коронвірус, самоізоляція, скандали з переслідуванням Чорновол, та сама пожежа в Чернобилі і Житомирі..., аби забувсь скандал з фсбшніком Єрмаком і його братом. Як Аваков на це погодивсь? А куди він дінеться. Він буде виконувати будь які накази, щоб бути незамінним. Як Зєля додумавсь палити ліси? А фсб для чого? Порадили!
Зєля - російський шпигун. В крайньому випадку - лялька в рука фсб.
Зєлю геть. Дострокові. Бо завтра все буде палати.
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