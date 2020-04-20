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Все про:Мелітополь (45) Нацполіція (9343) Запорізька область (467)

 Трьох чоловіків затримали за бійку з поліцейськими і викрадення службового автомобіля в Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Трьох підозрюваних розшукали працівники групи реагування патрульної поліції та оперативники в Запорізькій області. Їх затримали в порядку статті 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальні провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, 19 квітня близько 22:00 співробітники групи реагування патрульної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, повертаючись з виклику, в селі Вознесенка Мелітопольського району побачили скутер, який рухався в темний час доби без увімкнених фар. Водій на вимогу поліцейських не зупинився та почав тікати. Поліцейські переслідували транспортний засіб і зупинили його на одній з вулиць в тому ж селі. Водій скутеру перебував у стані алкогольного сп’яніння та не надав поліцейським документів на право керування транспортним засобом.

Під час складання адміністративних протоколів стосовно громадянина, із приватного будинку, який знаходився поряд, вийшла група осіб, з числа знайомих та родичів правопорушника. Двоє чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння, перешкоджали поліцейським виконувати службові обов’язки та нецензурно висловлювались на адресу правоохоронців. Крім того, двом співробітникам групи реагування патрульної поліції зазначені особи спричинили тілесні ушкодження. Скориставшись ситуацією, ще один з чоловіків проник до службового автомобіля "Mitsubishi Outlander" та поїхав із місця події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Карантинні заходи посилюють у Запорізькій області - будуть закриті Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар, - ОДА

На місце злочину черговим було скеровано додатково наряди поліції та слідчо-оперативну групу. Співробітники групи реагування патрульної поліції переслідували зловмисника та затримали його на одній із вулиць в селі Вознесенка Мелітопольського району. Ним виявився мешканець Мелітополя 1986 року народження. Правоохоронці доставили чоловіка до відділу поліції. За даними медиків, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Відносно правопорушника складено протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Крім того, протягом години співробітники кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції встановили та затримали в селі Вознесенка ще двох чоловіків, що обґрунтовано підозрюються в погрозах і застосуванні насильства щодо працівників поліції. Ними виявились мешканець Мелітопольського району 1989 року народження та мешканець Мелітополя 1991 року народження, які також знаходились в стані алкогольного сп’яніння. Усіх трьох фігурантів затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів начальник Мелітопольського відділу поліції Володимир Бондаренко.

Поліцейські, які зазнали тілесних ушкоджень, самостійно звернулися до лікарні, де їм була надана медична допомога.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

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Трьох чоловіків затримали за бійку з поліцейськими і викрадення службового автомобіля в Запорізькій області 01
Трьох чоловіків затримали за бійку з поліцейськими і викрадення службового автомобіля в Запорізькій області 02
Трьох чоловіків затримали за бійку з поліцейськими і викрадення службового автомобіля в Запорізькій області 03
Трьох чоловіків затримали за бійку з поліцейськими і викрадення службового автомобіля в Запорізькій області 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190264
 
 
 Топ коментарі
 
що ж то за "робокопи", що в них "коня" забрали....може їх ще й згвалтували?
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комедия не иначе - отправили гонца на мопеде за добавкой, а к нему пристебались копы у которых по итогу угнали отжали служебный автомобиль!...
и всей управой по всему району на поиски...)))
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Якась чорна смуга у підлеглих рюкзакова - їх б'ють мало не кожного дня. Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1899

Однак вони теж бувають "героями" коли мають численну перевагу над звичайними громадянами...
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що ж то за "робокопи", що в них "коня" забрали....може їх ще й згвалтували?
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От ти бл#дь супермен який.... якщо там вибігла купа циганви то що у двох вони мали зробити.... мали перестріляти ноги їм але потім такі як ти віщали б тут що "поліція безчинстувує".
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а ти хоч раз в селі був? ти знаєш скільки на виклик в село їде поліція? а знаєш, що патрульна поліція шукає в селі? сиди і не п**ди розумник... написало воно якусь ...
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Якась чорна смуга у підлеглих рюкзакова - їх б'ють мало не кожного дня. Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1899

Однак вони теж бувають "героями" коли мають численну перевагу над звичайними громадянами...
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В когось "самоізольована" Пасха вдалася на славу! Мо вони ще й в церкву ходили? Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области - Цензор.НЕТ 2133
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Так у Мелітополі якраз і живуть виборці Зе.🐸
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Ну, хоть на тачке вменяемой раз в жизни проехал, за рулём!)), сам!)) Походу, самое яркое первое и последние впечатление в дальнейшей серой жизненке)
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Да, похоже что слаще морковки в жизни ничего не пробовал. Зато теперь в авторитете у местной гопоты будет.
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комедия не иначе - отправили гонца на мопеде за добавкой, а к нему пристебались копы у которых по итогу угнали отжали служебный автомобиль!...
и всей управой по всему району на поиски...)))
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https://twitter.com/i/status/1252023961866637313

с этими лучше бы так, если правда шо бедных копов просто так(почти) избили мужички, хорошо на бутылки не рассадили аваковцев
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У мусорів усі у стані алкогольного сп'яніння.
А хлопці - герої. Треба визволяти.

Якого мусора взагалі за тим мопедом погнались? Грошей сильно захотіли. От і виходить наступна серія "Мусора проти народу".
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Коли ми вже прочитаємо-троє п*яних долбодятлів були застрелені при спробі нападу на працівників правоохоронних органів??????
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Це точно. Але зараз вже так залякали тих поліцейських що деякі дихвти вже бояться.
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Покажіть хоча б одного працівника правоохоронних органів? Їх не існує. Всі ці мусорки - то є звичайне ОЗУ Ваакова
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А чого поліцейські по закону не застосували зброю при нападі на їх???
Ця циганва вже зовсім знахабніла!!!
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После случая когда полицейский пристрелил парня в убегавшем авто,полиции запретили доставать из кобуры оружие -вот результат .
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Сначала премудрая Тимошенко прировняла мопеды к автомобилям , ввели драконовские законы , якобы заботясь о здоровье скутеристов , а теперь их е.ут в хвост и гриву . Все смолчали .
Теперь приказали всем сидеть дома в намордниках и не гавкать . Очень удобно .
Вообще , управлять таким тупым и терпеливым народом очень приятно .
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Вважаю , класно получилось . Побиття поліцейського при виконанні , викрадення службового авто , п'яний за кермом . Це означає , що дібілів закриють на дуже довго 😁👍. Дали алєням розкритися повністю 😁😁😁
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Можно подумать в селе на скутерах ездят только трезвые , а пьяный на скутере - это такая редкость !
Себя вспомните . В детстве и отрочестве .
Ну , едет себе мужик на скутере , чего ты к нему дое.ался ?
Власть свою показать ???
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Который уже год, читаю новости, о селфиках. Хорошие ребята, умеют народ рассмешить и удивить. Сколько машин разбили, бабушек передавили, таксистов, сколько кофе перепили. И ничему не учатся.
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О полицейских в Украине вытирают ноги. А тех кто сломал челюсть начальнику УГРО Харькова нашли или нет?
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