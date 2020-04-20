 Трьох чоловіків затримали за бійку з поліцейськими і викрадення службового автомобіля в Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, 19 квітня близько 22:00 співробітники групи реагування патрульної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, повертаючись з виклику, в селі Вознесенка Мелітопольського району побачили скутер, який рухався в темний час доби без увімкнених фар. Водій на вимогу поліцейських не зупинився та почав тікати. Поліцейські переслідували транспортний засіб і зупинили його на одній з вулиць в тому ж селі. Водій скутеру перебував у стані алкогольного сп’яніння та не надав поліцейським документів на право керування транспортним засобом.

Під час складання адміністративних протоколів стосовно громадянина, із приватного будинку, який знаходився поряд, вийшла група осіб, з числа знайомих та родичів правопорушника. Двоє чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння, перешкоджали поліцейським виконувати службові обов’язки та нецензурно висловлювались на адресу правоохоронців. Крім того, двом співробітникам групи реагування патрульної поліції зазначені особи спричинили тілесні ушкодження. Скориставшись ситуацією, ще один з чоловіків проник до службового автомобіля "Mitsubishi Outlander" та поїхав із місця події.

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На місце злочину черговим було скеровано додатково наряди поліції та слідчо-оперативну групу. Співробітники групи реагування патрульної поліції переслідували зловмисника та затримали його на одній із вулиць в селі Вознесенка Мелітопольського району. Ним виявився мешканець Мелітополя 1986 року народження. Правоохоронці доставили чоловіка до відділу поліції. За даними медиків, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Відносно правопорушника складено протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Крім того, протягом години співробітники кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції встановили та затримали в селі Вознесенка ще двох чоловіків, що обґрунтовано підозрюються в погрозах і застосуванні насильства щодо працівників поліції. Ними виявились мешканець Мелітопольського району 1989 року народження та мешканець Мелітополя 1991 року народження, які також знаходились в стані алкогольного сп’яніння. Усіх трьох фігурантів затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів начальник Мелітопольського відділу поліції Володимир Бондаренко.

Поліцейські, які зазнали тілесних ушкоджень, самостійно звернулися до лікарні, де їм була надана медична допомога.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

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