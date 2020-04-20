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 Події, Фоторепортаж
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Все про:армія (2759) пожежа (2233) зона відчуження (147)

 У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До ліквідації пожежі в Зоні відчуження залучено 30 військовослужбовців і 9 одиниць інженерної техніки Збройних Сил України. Зокрема, 7 броньованих дорогопрокладчиків БАТ-2 і 2 інженерні машини розгородження ІМР-2.

Про це повідомили в командуванні сил підтримки ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж трьох діб сили інженерних військ ЗСУ під час ліквідації наслідків пожежі в Зоні відчуження в районі м.Чорнобиль обладнали 25 кілометрів під'їзних шляхів до вогнищ пожеж, 165 кілометрів мінералізованих смуг шириною 4 метри для зупинки поширення пожежі, розширено 6 кілометрів доріг.

У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 01
У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 02

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У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 03
У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 04
У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 05

Також в Овруцькому районі Житомирської області військові інженери обладнали 17 кілометрів мінералізованих смуг шириною 4 метри.

У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 06
У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 07

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У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 08
У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 09

У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ 10

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190261
 
   
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ничего общего. Там - смелые люди борются с огнем, а тут - накрашенные педики корчат из себя суперменов на машинах, вышедших из мастерской слабоумного.
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участвует 9 единиц специальной инженерной техники.ПОБЕДА ЗЕДЕБИЛОВ
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Частину підпалів можна припинити просто. Прийняти закон про націоналізацію деревини в зоні пожеж. І про заборону забудови на 10 років в зоні пожеж.
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Погода сырая, молний еще не было.
Убедите нас, что оно само горит.
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Украина горит в одиночестве, у Беларуси и России такой проблемы нет
Мнения / Общество 19-апр, 08:079 3 481 0

С огромной степенью вероятности можно утверждать, что ситуация с пожарами под Киевом в частности и по Украине в целом может быть результатом спланированной диверсии.

Удивительная какая ситуация, в то время как в Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожары которые охватили уже территорию 5 лесничеств.

В то время как 16 апреля Киев накрыли продукты горения и город стал мировым лидером по по загрязненному воздуху. Такие же показатели, кстати сохранялись и в субботу.

В то время как суммарная площадь пожаров в Житомирской и Киевской областях на сегодня составляет уже почти 3 тысячи га. И при этом, по его словам, роза ветров играет не в пользу киевлян, направляя дым от горения и тления в столицу.

В соседней Беларуси, России, да и нигде вообще нет такого количества пожаров!!!

И ладно еще пожары и задымления.

Но извините, как так выходит, что только 18 числа, после двух недельного пожарного кошмара в МВД Украины вдруг догадались, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области может быть результатом спланированной диверсии!!!

Ну это еще не конец трагикомедии!

Если две недели ушло на то, чтобы у Авакова поняли, что слишком много пожаров и догадались, что пора бы искать поджигателей, то представляете сколько еще недель пройдет, чтобы они начали реагировать!

"Мы выясним, вычислим и найдем тех подонков, которые вероятно осуществляли эту масштабную провокацию"! - заявил сегодня Зорян Шкиряк на своей странице Фейсбук.

Да? Да не может быть!

Вот только есть у нас сомнения, что сотрудники МВД успеют найти в живых хоть кого-нибудь из поджигателей.

С такой скоростью принятия решений, более чем вероятно, что они уже давно к тому времени умрут от старости!

David Kohan
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Пожары говорят, верховые, на фото кроны почти смыкаются. Скорее всего где-то в мусорниках есть нормы для обустройства таких полос. Сколько лет декомунизированой технике? Совецкое значит отличное.
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При чём тут совок .? БАТ 2 это харьковская ( украинская ) разработка . Выпускались они тоже на Малышева , ограниченной партией . Они как новые до сих пор потому что их задействуют " раз в три года - по большим праздникам " . Выпускать новые нет смысла , ибо с головой хватает и тех что есть в наличии . У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ - Цензор.НЕТ 9803 .
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