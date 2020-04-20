 У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомили в командуванні сил підтримки ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Упродовж трьох діб сили інженерних військ ЗСУ під час ліквідації наслідків пожежі в Зоні відчуження в районі м.Чорнобиль обладнали 25 кілометрів під'їзних шляхів до вогнищ пожеж, 165 кілометрів мінералізованих смуг шириною 4 метри для зупинки поширення пожежі, розширено 6 кілометрів доріг.
Також в Овруцькому районі Житомирської області військові інженери обладнали 17 кілометрів мінералізованих смуг шириною 4 метри.
Убедите нас, что оно само горит.
Мнения / Общество 19-апр, 08:079 3 481 0
С огромной степенью вероятности можно утверждать, что ситуация с пожарами под Киевом в частности и по Украине в целом может быть результатом спланированной диверсии.
Удивительная какая ситуация, в то время как в Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожары которые охватили уже территорию 5 лесничеств.
В то время как 16 апреля Киев накрыли продукты горения и город стал мировым лидером по по загрязненному воздуху. Такие же показатели, кстати сохранялись и в субботу.
В то время как суммарная площадь пожаров в Житомирской и Киевской областях на сегодня составляет уже почти 3 тысячи га. И при этом, по его словам, роза ветров играет не в пользу киевлян, направляя дым от горения и тления в столицу.
В соседней Беларуси, России, да и нигде вообще нет такого количества пожаров!!!
И ладно еще пожары и задымления.
Но извините, как так выходит, что только 18 числа, после двух недельного пожарного кошмара в МВД Украины вдруг догадались, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области может быть результатом спланированной диверсии!!!
Ну это еще не конец трагикомедии!
Если две недели ушло на то, чтобы у Авакова поняли, что слишком много пожаров и догадались, что пора бы искать поджигателей, то представляете сколько еще недель пройдет, чтобы они начали реагировать!
"Мы выясним, вычислим и найдем тех подонков, которые вероятно осуществляли эту масштабную провокацию"! - заявил сегодня Зорян Шкиряк на своей странице Фейсбук.
Да? Да не может быть!
Вот только есть у нас сомнения, что сотрудники МВД успеют найти в живых хоть кого-нибудь из поджигателей.
С такой скоростью принятия решений, более чем вероятно, что они уже давно к тому времени умрут от старости!
David Kohan