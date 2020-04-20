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 Події, За кордоном
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Все про:зброя (1480) Польща (2186) Правоохоронні органи (1010)

 Фейкового "українського генерала" затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї. ФОТОрепортаж

Поліція міста Познань затримала чоловіка, який зберігав вдома 27 одиниць зброї, третина якої - бойова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції, правоохоронцям стало відомо, що чоловік називав себе військовослужбовцем з України в ранзі генерала, а вдома зберігав зброю.

Внаслідок обшуків виявлено 27 одиниць зброї, майже третина якої виявилася придатною до бойового застосування. Усе інше, зокрема гранати, були добре зробленими копіями. Також виявлено інформаційні таблички українською мовою з написами про необхідність зберігання зброї чистою.

Чоловіка затримали пізніше в іншому місті. Одягнений він був в український військовий мундир з емблемами Національної гвардії України і шевронами українських прапорів.

Він пояснив зброю колекціонуванням. Польські правоохоронці зазначають, що затриманий мав зареєструвати частину зброї, а решту взагалі не мав права зберігати вдома. Поліція висунула чоловікові звинувачення в нелегальному володінні зброєю і знущанні над членами своєї сім'ї. Його тимчасово заарештовано на три місяці. Фейковому "українському генералу" загрожує до восьми років ув'язнення.

Фейкового українського генерала затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї 01

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Фейкового українського генерала затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї 02
Фейкового українського генерала затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї 03
Фейкового українського генерала затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї 04

Фейкового українського генерала затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї 05
Фейкового українського генерала затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї 06
Фейкового українського генерала затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї 07
Фото: wielkopolska.policja.gov.pl

Як повідомив кореспонденту Укрінформу представник пресслужби поліції в Познані Мацей Свенціховський, так званий український генерал насправді не є українцем і не має українського громадянства.

"Він не має українського громадянства. Ми не знаємо, чому він вирішив назвати себе "українським генералом". Наскільки нам відомо, він - німець", - повідомив Свенціховський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190247
 
 
 Топ коментарі
 
кацап наверное с германским гражданством
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слева вверху Sig Sauer справа внизу Beretta 92 остальное непонтно что и копии под мелкшный патрон
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Тобто це не українець, а німець. У нас такий періодично з'являється під польським, британським...прапором.
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А зачем?
Придурка в дурку!
В Україні я б ще подспівчував..
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слева вверху Sig Sauer справа внизу Beretta 92 остальное непонтно что и копии под мелкшный патрон
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Гарна колекція. Шкода, що заберуть. Хтось настукав.
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Походу коллекцилнер ,вроди как штурмгевер лежит ,денег стоит
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Раньше наши немецкий камуфляж носили, теперь немцы - украинский
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Шо ви хлопа зразу судити? Його в психушку треба до шостоі палати, там де Наполеон з генералами сидять.
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Шо ви хлопа зразу судити? Його в психушку треба до шостоі палати, там де Наполеон з генералами сидять.
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Ага.Типовий український генерал.Штани -вевешна "біла ніч",верх-кітель ЗСУ.
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