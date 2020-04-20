 Фейкового "українського генерала" затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції, правоохоронцям стало відомо, що чоловік називав себе військовослужбовцем з України в ранзі генерала, а вдома зберігав зброю.

Внаслідок обшуків виявлено 27 одиниць зброї, майже третина якої виявилася придатною до бойового застосування. Усе інше, зокрема гранати, були добре зробленими копіями. Також виявлено інформаційні таблички українською мовою з написами про необхідність зберігання зброї чистою.

Чоловіка затримали пізніше в іншому місті. Одягнений він був в український військовий мундир з емблемами Національної гвардії України і шевронами українських прапорів.

Він пояснив зброю колекціонуванням. Польські правоохоронці зазначають, що затриманий мав зареєструвати частину зброї, а решту взагалі не мав права зберігати вдома. Поліція висунула чоловікові звинувачення в нелегальному володінні зброєю і знущанні над членами своєї сім'ї. Його тимчасово заарештовано на три місяці. Фейковому "українському генералу" загрожує до восьми років ув'язнення.

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Фото: wielkopolska.policja.gov.pl

Як повідомив кореспонденту Укрінформу представник пресслужби поліції в Познані Мацей Свенціховський, так званий український генерал насправді не є українцем і не має українського громадянства.

"Він не має українського громадянства. Ми не знаємо, чому він вирішив назвати себе "українським генералом". Наскільки нам відомо, він - німець", - повідомив Свенціховський.