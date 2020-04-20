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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Донбас (15779) розмінування (260)

 Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території. ФОТОрепортаж

Знешкоджено ще 268 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС продовжують розміновувати територію Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

Минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електро- і водопостачання.

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Зокрема, за цей період піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 147 гектарів території, вилучили та знищили 268 вибухонебезпечних предметів.

Робота з розмінування Донбасу триває.

Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території 01

Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території 02
Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території 03
Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території 04
Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території 05
Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190243
 
 
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Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории.

Богат русский мир боеприпасами...
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Их нужно по домам отправить, а вместо них - имеющих право на ошибку нардепов.
Проще будет.
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