 Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

Минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електро- і водопостачання.

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Зокрема, за цей період піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 147 гектарів території, вилучили та знищили 268 вибухонебезпечних предметів.

Робота з розмінування Донбасу триває.









