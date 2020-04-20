 Піротехніки ДСНС упродовж тижня знешкодили 268 снарядів на Донбасі, було обстежено 147 га території. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.
Минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електро- і водопостачання.
Зокрема, за цей період піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 147 гектарів території, вилучили та знищили 268 вибухонебезпечних предметів.
Робота з розмінування Донбасу триває.
Богат русский мир боеприпасами...
Проще будет.