 Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала мешканка Люксембурга Наталія Павлик, передає Цензор.НЕТ.
"Люксембург закупив 8 мільйонів масок (в країні 600 тисяч жителів). Як правило, колядники в нас ходять взимку, а сьогодні прийшла ціла група людей - держава роздає по 5 масок на особу безкоштовно, бо від сьогодні носіння маски в публічних місцях в Люксембурзі - транспорт, супермаркети тощо - є обов'язковим (за відсутність 153 євро штраф). Деякі фірми помаленьку від сьогодні вже розпочали свою роботу (бо наші сусіди-португальці, які в основному на будовах працюють, сьогодні вранці всі пішли на роботу). Тим, хто "на патрона" працює, держава виплатила за "порожній" місяць 80% від їхньої зарплатні", - розповіла вона.
"Приватникам та патронам набагато важче...бо щоби персоналу хоч щось виплатити, а потім 80% від зарплати того робітника державі перерахувати (це пенсійний фонд робочого і його медична страхівка - робочий ще раз так само державі відраховує) - на це потрібно багато зусиль та резервних коштів... Тобто, якщо взяти звичайну в Люксембурзі мінімалку (2000 євро брутто), то в місяць такий робітник коштує патрону до 5000 тисяч євро, враховуючи ще різного типу страхування та ризики на роботі... Тому помаленьку-потихеньку стара Європа готується до відновлення життя, бо якщо не буде що їсти, то помруть всі - в масках і без... Ну і тепер в аптеках надіємося маски та інше з'явиться, і то за нормальними цінами... Бо деякі медичні магазини скористалися моментом і все за космічними цінами продавали... "Бізнес на нещасті" чи як там кажуть ..", - додала вона.
"Треба додати, що люди в основному усі дисціпліновані, групами не збираються, гуляють всі поодинці або вдвох... Кожен тепер щоденно або себе, або собачку по годині вигулює... Стільки в нашій мисцевості спортсменів виявилося...видно, до олімпіади наступної готуються... А собак сила-силенна...звідки їх назбирали...може то оті, що в Україні за газ були продані :-) ... Одним словом, життя в Люксембурзі буяє, всі з хатів в "люди" вийшли, всі один з одним вітаються, один одному усміхається... Тішаться життю, одним словом", - резюмувала Павлик.
Выборы это крупномасштабное *********
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Если у нас будет президент или премьер геем, то порохоботы здесь будут строчить нон-стопом
С вашего предыдущего поста я и сам понял, что вам ЭТИ люди паралельны...
Бельгія, населення 11,5 млн. Заборон не було, були "настійливі рекомендації" дотримуватися протиепідемічної поведінки. Дитячі садки, школи офіцяйно не закривали, хоч більшість людей своїх дітей в школи та дитсадки не пустила.
Заражень 14 тисяч, 1400 померлих. Ситуація швидко погіршується, тисячі хворих у важкому стані. Населення тепер самоізолюється з власної волі. Різкий ріст безробіття і т.д. Прогнозується падіння ВВП на 5-9%.
задрали уже с этим словцом, это же ольгинцы юзают дабы унизить, и полезные идиоты тоже, дабы "с.умничать"