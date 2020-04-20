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 Фоторепортаж, За кордоном
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 Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю. ФОТОрепортаж

У Люксембурзі робочим виплатили 80% місячної зарплати за відсутність роботи під час карантину.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала мешканка Люксембурга Наталія Павлик, передає Цензор.НЕТ.

"Люксембург закупив 8 мільйонів масок (в країні 600 тисяч жителів). Як правило, колядники в нас ходять взимку, а сьогодні прийшла ціла група людей - держава роздає по 5 масок на особу безкоштовно, бо від сьогодні носіння маски в публічних місцях в Люксембурзі - транспорт, супермаркети тощо - є обов'язковим (за відсутність 153 євро штраф). Деякі фірми помаленьку від сьогодні вже розпочали свою роботу (бо наші сусіди-португальці, які в основному на будовах працюють, сьогодні вранці всі пішли на роботу). Тим, хто "на патрона" працює, держава виплатила за "порожній" місяць 80% від їхньої зарплатні", - розповіла вона.

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"Приватникам та патронам набагато важче...бо щоби персоналу хоч щось виплатити, а потім 80% від зарплати того робітника державі перерахувати (це пенсійний фонд робочого і його медична страхівка - робочий ще раз так само державі відраховує) - на це потрібно багато зусиль та резервних коштів... Тобто, якщо взяти звичайну в Люксембурзі мінімалку (2000 євро брутто), то в місяць такий робітник коштує патрону до 5000 тисяч євро, враховуючи ще різного типу страхування та ризики на роботі... Тому помаленьку-потихеньку стара Європа готується до відновлення життя, бо якщо не буде що їсти, то помруть всі - в масках і без... Ну і тепер в аптеках надіємося маски та інше з'явиться, і то за нормальними цінами... Бо деякі медичні магазини скористалися моментом і все за космічними цінами продавали... "Бізнес на нещасті" чи як там кажуть ..", - додала вона.

"Треба додати, що люди в основному усі дисціпліновані, групами не збираються, гуляють всі поодинці або вдвох... Кожен тепер щоденно або себе, або собачку по годині вигулює... Стільки в нашій мисцевості спортсменів виявилося...видно, до олімпіади наступної готуються... А собак сила-силенна...звідки їх назбирали...може то оті, що в Україні за газ були продані :-) ... Одним словом, життя в Люксембурзі буяє, всі з хатів в "люди" вийшли, всі один з одним вітаються, один одному усміхається... Тішаться життю, одним словом", - резюмувала Павлик.

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Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю 01
Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю 02
Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю 03
Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190224
 
   
 Топ коментарі
 
В Люксембурге не голосуют по приколу за клоуна-наркомана!
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Так это убогий Люксембург, богатым украинцам такие жалкие подачки ни к чему... Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю - Цензор.НЕТ 5092
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та у нас этих масок как у Шарика блох))) да зелебобики? трусы на головы поодевали)???))))
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Тоннами за кордон вивозили, тепер люксембургці "жирують".
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В Люксембурге не голосуют по приколу за клоуна-наркомана!
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Оно тупое, не поймет.
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Сейчас порохоботы начнут сравнивать ... с пальцем!
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Им и сравнивать нечего, только фигу с пальцев скрутить.
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Включение и расширение количества бронеавтомобилей "Козак" в оборонное финансирование ВСУ на 2020 г. осуществляемое по завышенным на 12-15% ценам, которое осуществляется при непосредственном участии министра обороны Тарана и содействии главы комитета национальной безопасности, обороны и разведки, Завитневич ("Слуга народа") - это сознательный акт коррупционного противодействия финансированию ракетной программы Украины, что уже привело к прекращению финансирования части важнейших оборонных мероприятий.
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Когда он уже успел снова миллиардером стать?
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В Люксембурге все платят налоги, не ворот казны и соблюдают законы.
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В африканком коррупционном болоте под названием Украина выборы это легализация очередного преступника от системы в кресле президента
Выборы это крупномасштабное *********
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Ой подумаешь, зато у нас есть навЭлычнишый лидер современности!!!
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Зебанутые в этом несомневаются , молятся на членограя
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З массою "заслуженних почесних звань (прозвищ)".
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разве можно издеваться такими новостями над украинским народом?
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можно просто улыбнуться друг другу, как в Люксембурге
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Все одно не дійде. В слідуючий раз проголосують за якусь московську хвойду з опзж.
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В нам вначале все маски продали, потом закупили китайские говно у которых рвутся шлейки и продают их по 15 грн.
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Вам ще повезло купити за 15 гривень. Я всі аптеки в місті обійшов, не знайшов жодної. Купував в Інтернеті, тільки за доставку заплатив 40 гривень
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Сейчас уже продаются в Форе за 35 грн упаковка 5 штук. По качеству ничего не скажу - еще не распаковывал.
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Позавчера видел маски в Абсолюте по 16 грн
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Ось дурні, могли б продати все на експорт, а лохторату ролік плаксивий записати!
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Помилились місцезнаходженням вітчизняних аптек. Мають право на помилку, чого ж там.
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Список стран по номинальному ВВП на душу населения
1Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю - Цензор.НЕТ 4524 Люксембург 114262

128Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю - Цензор.НЕТ 4524 Украина 2640
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так а хіба люксембургом правлять дебіли типу зеленсього чи бужанского?
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Нет, там конституционная монархия. А еще....... даже страшно на этом форуме написать......... премьер-министр - гей. Но жителям страны это не мешает.
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Знаю, что вы порохоботка (кстати, уважаемая мною), но всё же напишу...
Если у нас будет президент или премьер геем, то порохоботы здесь будут строчить нон-стопом Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю - Цензор.НЕТ 885
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Может и не поверите, но мне их ориентация абсолютно параллельна. Приходилось в Европе сталкиваться с представителями. Обычные люди, со своими характерами и интересами. Ни к кому не лезут, никому не навязываются. Вообще не понимаю ажиотажа у нас по этому поводу. Премьер Люксембурга вообще взял и женился на партнере в 2015.. И поверьте, что население отнеслось к этому спокойно, без истерик. Как и не вызвало истерик его появление на групповом фото супругов лидеров стран НАТО двумя годами позже. В Исландии так вообще избрали премьером, живущую долгие годы в однополом браке. Или я неправильная порохоботка, или строчить нон-стопом будут больше другие. У нас на форуме хватает гомофобов, в том числе и под прокси из соседней страны.
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Вот я на вас в нон-стопе и не подумал бы...
С вашего предыдущего поста я и сам понял, что вам ЭТИ люди паралельны...
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Да они всем параллельны, кто способен думать сам, не подпадая под влияния СМИ. За исключением может быть фанатов коричневой чумы. Такие тоже встречаются.
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А где миллионы повязок, которые зелёный уродец закупил в Китае?
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кРадуцкий и шобла распильщиков медицинского бюджета ишо больше языком. слоавами заукпили и раздали медикам!
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У них влада не належить бандитам, які обікрали на мільярди країну і вважали що ці мільярди їх врятують. А тут така фігня, що ніякі мільярди не є гарантією не заразитись.
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якщо поставити трирівневий захист з водяними та вугільними фільтрами, ізолювати обслугу, - то практично 100% гарантія.
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Дивні якісь люди там живуть, могли б продати населенню по 15 грн.
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))) Так они и так их продали ))) Деньги то откуда на закупку? А покупали по чём? ))
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Польща, населення 38 мільйонів. Введено заборону знаходження без масок поза помешканням, закрито перукарні, державні установи, школи, вузи. Введено заборону на перебування поза помешканням, за виключенням життєвих потреб: праця, продовольчий магазин, аптека, коротка прогулянка. Заражень 9500, смертей 350. Прогнозується падіння ВВП на 1-3%.
Бельгія, населення 11,5 млн. Заборон не було, були "настійливі рекомендації" дотримуватися протиепідемічної поведінки. Дитячі садки, школи офіцяйно не закривали, хоч більшість людей своїх дітей в школи та дитсадки не пустила.
Заражень 14 тисяч, 1400 померлих. Ситуація швидко погіршується, тисячі хворих у важкому стані. Населення тепер самоізолюється з власної волі. Різкий ріст безробіття і т.д. Прогнозується падіння ВВП на 5-9%.
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закрито перукарні? а де ж народу польському стригтися?
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Люксембург одна из богатейших стран Европы, бюджет нищей Украины 30 млрд,это на 10 млрд меньше чем одного города Москвы, зачем сравнивать несравнимое,наша ненька себе такое позволить не может
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а ты не "нищий"?
задрали уже с этим словцом, это же ольгинцы юзают дабы унизить, и полезные идиоты тоже, дабы "с.умничать"
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бюджет всей раши меньше нью-йорка ))) так что столица бензоколонки пока держится
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Там плотность миллионеров и миллиардеров на м2 одна из самых высоких в мире, могли бы и самостоятельно купить, если бедными там считают тех, чей доход ниже тысячи евро (почти 30 тыс. гривен)!
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В Харькове через школы раздали по три маски на каждого ребенка
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Прежде чем писать о Люксембургских дармовых (пяти!) масках, сначала нужно писать о налогах, которые там платят, о местных ценах, о цене на электричество опять же таки. А шо там в Монако, ничего не раздают?
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Все в Люксембург! Ударим Люксембургом по бездорожью и разгильдяйству.
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Все в Люксембург! Ударим Люксембургом по бездорожью и разгильдяйству.
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вы еще придурки монако сравните с украиной)))) а давайте сравним украину с сомали или эфиопией))
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