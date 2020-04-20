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 Вантажівка і легковик зіткнулися на Кіровоградщині: четверо загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення вантажівки з легковиком у Кіровоградській області загинули чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Кіровоградській області.

"19 квітня о 22:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у селищі міського типу Павлиш Онуфріївського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

На перехресті вулиць Першотравнева та Сухомлинського зіткнулися вантажний автомобіль DAF та легковик "Таврія", внаслідок чого загинули 4 особи, які перебували у легковому автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Вантажівка і легковик зіткнулися на Кіровоградщині: четверо загиблих, - ДСНС 01

Повідомляється, що рятувальники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Онуфріївка, що прибули на місце події, за допомогою пневмоінструменту деблокували тіла загиблих.

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На ліквідацію наслідків ДТП від 33 ДПРЧ залучалися 5 рятувальників особового складу та 1 одиниця техніки.

Вантажівка і легковик зіткнулися на Кіровоградщині: четверо загиблих, - ДСНС 02
Вантажівка і легковик зіткнулися на Кіровоградщині: четверо загиблих, - ДСНС 03
Фото: пресслужба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190176
 
 
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таврия вообще машина убийца.
при лобовом ударе запаска влетает просто в грудь водителю.
ну здесь просто жесть.
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Двоє двоюріді брати та жінка одного із них.
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