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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:пожежа (2203) Чорнобиль (164) зона відчуження (140) Юсупова (19)

 Тушонка, картопля, крупи, чай, цукор - волонтери збирають допомогу для задіяних на гасінні пожежі в зоні ЧАЕС рятувальників. ДОКУМЕНТ

Створено волонтерський штаб, який приймає допомогу для рятувальників, які борються з вогнем у Чорнобильській зоні.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежу в Чорнобильській зоні не погашено, зараз там вже працюють понад 1 200 пожежників, і наразі прибувають нові колони пожежних машин. Створено волонтерський штаб, який приймає допомогу. Публікую офіційного листа з потребами. Потрібні тушонка, картопля, крупи, чай, цукор, одноразовий посуд (дивіться список) у великих кількостях. Я прошу відгукнутися постачальників і тих, хто може закупити. У пожежників немає свят, і зараз вони ризикують життям. У мене є 50-60 тис., але цього мало. Лише тушонки потрібно 2 000 банок! Намагаюся замовити тушонку, ціни космічні на таку кількість, знижку ніхто не дає. Віпзона, вкотре прошу допомогти волонтерам, або самі відправте необхідне", - написала вона.

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Номер карти для допомоги: 5218 5722 2178 3579.

Тушонка, картопля, крупи, чай, цукор - волонтери збирають допомогу для задіяних на гасінні пожежі в зоні ЧАЕС рятувальників 01
Тушонка, картопля, крупи, чай, цукор - волонтери збирають допомогу для задіяних на гасінні пожежі в зоні ЧАЕС рятувальників 02

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Нагадаємо, станом на 15:00 неділі, 19 квітня, сили Держслужби України з НС продовжують надавати допомогу із гасіння природних пожеж працівникам лісгоспів на території Житомирської області та Державному агентству України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Чорнобильської АЕС у Київській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190129
 
   
 Топ коментарі
 
для таких випадках в державному резерві має бути і тушонка і згущонка, і тд.
Чи й це продали чи пропили?
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Да, дежавю какое-то. Только тогда после тотального воровства семьи Овоща, а сейчас после воровства квартальных шутов Бубочки.
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Може вам і смішно, але на нього хоч чкась надія була. При Зю - без варіантів.
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Странная заявка. Чай, сахар и прочее есть. А бутылированой воды нет. Ее всегда в первую очередь везут на пожары.
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армии да , пожарным нет , у них полное обеспечение , то что к ним не доходит возможно ,
дак это вопрос к командирам ( начальникам )
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кто из Славутича , расскажите за пожарных и как туда устраиваются ( город то маленький )
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где подонкочкая мразь зеЛя?
сразу после карантина эту гниду палками гнать нужно на ростов!
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Если пишет Юсупова - надо помогать!
У меня шаблон на ее карточку.
И на карточку Гая.
Нас много. 20-30-50 грн. - не деньги.
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И кто то ещё сомневается ,что этого некомпетентного дармоеда ЗЕ нужно гнать поганой метлой ?
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Злой ТЫ !
Этого клоуна выбрали 73% украинцев - а их куда девать ?????
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