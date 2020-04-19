 Тушонка, картопля, крупи, чай, цукор - волонтери збирають допомогу для задіяних на гасінні пожежі в зоні ЧАЕС рятувальників. ДОКУМЕНТ

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежу в Чорнобильській зоні не погашено, зараз там вже працюють понад 1 200 пожежників, і наразі прибувають нові колони пожежних машин. Створено волонтерський штаб, який приймає допомогу. Публікую офіційного листа з потребами. Потрібні тушонка, картопля, крупи, чай, цукор, одноразовий посуд (дивіться список) у великих кількостях. Я прошу відгукнутися постачальників і тих, хто може закупити. У пожежників немає свят, і зараз вони ризикують життям. У мене є 50-60 тис., але цього мало. Лише тушонки потрібно 2 000 банок! Намагаюся замовити тушонку, ціни космічні на таку кількість, знижку ніхто не дає. Віпзона, вкотре прошу допомогти волонтерам, або самі відправте необхідне", - написала вона.

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Номер карти для допомоги: 5218 5722 2178 3579.





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Нагадаємо, станом на 15:00 неділі, 19 квітня, сили Держслужби України з НС продовжують надавати допомогу із гасіння природних пожеж працівникам лісгоспів на території Житомирської області та Державному агентству України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Чорнобильської АЕС у Київській області.