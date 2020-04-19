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 Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

У всіх військових колективах, які в складі Об'єднаних сил виконують завдання з відсічі і стримування російської збройної агресії на Донбасі, святкують Великдень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 01

"Великодній ранок наші захисники зустріли в окопах на передовій, на бойових позиціях та в місцях несення служби. Десятки капеланів разом із військовослужбовцями-вірянами вознесли молитву за повернення миру та процвітання країни, за здоров’я і благополуччя усього українського народу", - йдеться в повідомленні.

Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 02
Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 03
Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 04

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Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 05
Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 06

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Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 07
Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 08
Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 09
Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС 10

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190112
 
   
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Храни вас Господь! Останьтесь живыми, ребята!
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Спасибо Вам, наши Защитники, за мирное небо, за светлый праздник!
Дай Бог здоровья и долголетия Вам и Вашим родным и близким людям!
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Бережи Боже наших захисніків!
Зі святом хлопці!
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Христос -Воскрес!
Воскресне Україна!
Слава ВСУ!
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БЕРЕГИ ВАС БОГ!!!!!!БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ДОРОГИЕ, ВАС ОЧЕНЬ ЖДУТ ВАШИ РОДНЫЕ!!!!! ВСЕХ ВАМ БЛАГ НАШИ ЗАЩИТНИКИ!!!!!!!!!!!
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