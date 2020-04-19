 Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков. ФОТОрепортаж

Про це міністр внутрішніх справ заявив сьогодні, 19 квітня, під час засідання оперативного штабу в Овручі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Нарада відбулася за участі секретаря РНБО Олексія Данілова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови ДСНС Миколи Чечоткіна та керівників Житомирської області та Держлісагенства. Делегація здійснила обліт над територією пожежі в Житомирській області.

"Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти. Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарєв. Ведеться слідство", - заявив Арсен Аваков.

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"Однак, не можна відкидати і недбалого ставлення до природи. Коли молодики дивним чином розважаються і в умовах сухої погоди, коли взимку не було снігу, дозволяють собі підпалювати траву. За останні три дні ми затримали декілька осіб, яких впіймали на підпалах трави та сміття обабіч лісу", - додав міністр.

Окремо Арсен Аваков нагадав, що досі триває ліквідація вогню в Чорнобильській зоні. Наразі встановлюються всі причини загорянь. Поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж – малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

"В Чорнобилі триває гасіння пожежі, але ситуація повністю контрольована. Крім того, ми всі зробимо висновки з цієї ситуації. Будуть змінені правила дій в заповідних зонах, в тому числі і в зоні відчуження", - зазначив Арсен Аваков.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що від 16 квітня на території Житомирської області триває пожежа. Вона охопила територію 4 090 гектар. Зараз над ліквідацією пожежі працює понад 1055 осіб особового складу, це як рятувальники, так і працівники Держлісагенства та понад 100 одиниць техніки.

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"Станом на сьогодні локалізовано 5 великих пожеж, 4 у стані ліквідації, саме тут працюють великі пожежні літаки Ан-32П. Вночі працювали над тим, щоб пожежа не розповсюдилась на територію Білорусі. Планується, що сьогодні вдасться ліквідувати ще 2 пожежі. Сьогодні зранку розвідка відпрацювала найбільш критичну ділянку. Визначила координати і вже сьогодні авіація ДСНС відпрацює саме цю область. Вчора авіація здійснила 21 скид води. Завдяки цьому вдалося врятувати чотири населені пункти, наразі там працює особовий склад. Сили авіації направлені на болотисту місцевість, де неможливо використовувати наземну техніку", - зазначив Микола Чечоткін.

"Що стосується Чорнобильської зони, то загрози розповсюдження вогню поки що немає. Наразі продовжується локалізація 4 осередків вогню. Вчора піднявся вітер і було розповсюдження вогню, однак, силам ДСНС вдалося це зупинити. До ліквідації пожежі залучено понад 700 осіб та понад 150 одиниць техніки. В тому числі і важка техніка ДСНС та ЗСУ. Звісно, працює авіація. Робота триває цілодобово", - наголосив очільник ДСНС.

Микола Чечоткін наголосив, що по всій Україні критично впав рівень води. Тому Державне агентство лісового господарства та Державне агентство водних ресурсів працюють над тим, щоб підняти рівень води у річках.

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Ще вчора стало відомо, що пожежники врятували від вогню 28 будинків самоселів у двох селах – Личмани та Магдин. На час пожежі 48 громадян цих сел відселили у безпечне місце, однак, вчора вони почали повертатися додому. Місцева влада надає всю необхідну допомогу погорільцям. Залучили міжнародні організації та ведуться переговори з будівельними компаніями стосовно надання їм будівельних матеріалів.

Своєю чергою, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що уряд надасть необхідне фінансування людям, які постраждали від пожеж.

"Сьогодні на нараді ми обговорили проблеми людей, які втратили свої оселі. Наступного тижня на засіданні уряду буде розглядатися питання додаткового фінансування для погорільців. Сьогодні я буду доповідати президенту і ми зробимо все необхідне, щоб привести ситуацію до нормального стану", - сказав Андрій Єрмак.