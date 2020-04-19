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 Політика України, Фоторепортаж
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 Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков. ФОТОрепортаж

У Житомирській області працює група фахівців МВС. Ведеться слідство

Про це міністр внутрішніх справ заявив сьогодні, 19 квітня, під час засідання оперативного штабу в Овручі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Нарада відбулася за участі секретаря РНБО Олексія Данілова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови ДСНС Миколи Чечоткіна та керівників Житомирської області та Держлісагенства. Делегація здійснила обліт над територією пожежі в Житомирській області.

"Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти. Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарєв. Ведеться слідство", - заявив Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ЧАЕС триває гасіння осередків пожежі, залучені потяг і три вертольоти, - ДСНС

Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков 01
Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков 02
Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков 03
Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков 04
Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков 05

"Однак, не можна відкидати і недбалого ставлення до природи. Коли молодики дивним чином розважаються і в умовах сухої погоди, коли взимку не було снігу, дозволяють собі підпалювати траву. За останні три дні ми затримали декілька осіб, яких впіймали на підпалах трави та сміття обабіч лісу", - додав міністр.

Окремо Арсен Аваков нагадав, що досі триває ліквідація вогню в Чорнобильській зоні. Наразі встановлюються всі причини загорянь. Поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж – малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

"В Чорнобилі триває гасіння пожежі, але ситуація повністю контрольована. Крім того, ми всі зробимо висновки з цієї ситуації. Будуть змінені правила дій в заповідних зонах, в тому числі і в зоні відчуження", - зазначив Арсен Аваков.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що від 16 квітня на території Житомирської області триває пожежа. Вона охопила територію 4 090 гектар. Зараз над ліквідацією пожежі працює понад 1055 осіб особового складу, це як рятувальники, так і працівники Держлісагенства та понад 100 одиниць техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 з них локалізовано, - ДСНС. КАРТА+ФОТОрепортаж

Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков 06

Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков 07
Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков 08
Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков 09

"Станом на сьогодні локалізовано 5 великих пожеж, 4 у стані ліквідації, саме тут працюють великі пожежні літаки Ан-32П. Вночі працювали над тим, щоб пожежа не розповсюдилась на територію Білорусі. Планується, що сьогодні вдасться ліквідувати ще 2 пожежі. Сьогодні зранку розвідка відпрацювала найбільш критичну ділянку. Визначила координати і вже сьогодні авіація ДСНС відпрацює саме цю область. Вчора авіація здійснила 21 скид води. Завдяки цьому вдалося врятувати чотири населені пункти, наразі там працює особовий склад. Сили авіації направлені на болотисту місцевість, де неможливо використовувати наземну техніку", - зазначив Микола Чечоткін.

"Що стосується Чорнобильської зони, то загрози розповсюдження вогню поки що немає. Наразі продовжується локалізація 4 осередків вогню. Вчора піднявся вітер і було розповсюдження вогню, однак, силам ДСНС вдалося це зупинити. До ліквідації пожежі залучено понад 700 осіб та понад 150 одиниць техніки. В тому числі і важка техніка ДСНС та ЗСУ. Звісно, працює авіація. Робота триває цілодобово", - наголосив очільник ДСНС.

Микола Чечоткін наголосив, що по всій Україні критично впав рівень води. Тому Державне агентство лісового господарства та Державне агентство водних ресурсів працюють над тим, щоб підняти рівень води у річках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальникам Житомирщини допоможуть колеги з Івано-Франківщини та Тернопільщини, - ДСНС

Ще вчора стало відомо, що пожежники врятували від вогню 28 будинків самоселів у двох селах – Личмани та Магдин. На час пожежі 48 громадян цих сел відселили у безпечне місце, однак, вчора вони почали повертатися додому. Місцева влада надає всю необхідну допомогу погорільцям. Залучили міжнародні організації та ведуться переговори з будівельними компаніями стосовно надання їм будівельних матеріалів.

Своєю чергою, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що уряд надасть необхідне фінансування людям, які постраждали від пожеж.

"Сьогодні на нараді ми обговорили проблеми людей, які втратили свої оселі. Наступного тижня на засіданні уряду буде розглядатися питання додаткового фінансування для погорільців. Сьогодні я буду доповідати президенту і ми зробимо все необхідне, щоб привести ситуацію до нормального стану", - сказав Андрій Єрмак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190090
 
 
 Топ коментарі
 
Вже є факти, що спеціально влаштовували пожежі, але Аваков ще розглядає версію про суховії😄🐸
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ага, суховеи веялись с папиросами и совершали поджоги.
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Люди, які мають або раніше мали відношення до залізниці, корелюють георгафію підпалів з маршрутами руху вантажних потягів з рашки. Плюс підпали завербованими представниками "несєлєнія". Як правило, ніщебродами з числа "73".
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С такими мансами ты и сам найдёшь себе наказание Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков - Цензор.НЕТ 8774
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та пока шо с такими манцами вы себе находите приключения последние несколько тысяч лет
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Расскажи подробнее, кто такие "вы", и какие именно приключения? Похоже, ты и тут так же заблуждаешься, как и со словом "сионизм"
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леса уже догорают, а оно версии рассматривать начало. аваков, ты чьмо.
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Надо кости бросить. Или погадать на кофейной гуще.
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Зашевелились , - Когда показали карту , Где пожары заканчиваются на границе Украины. Значит борются с Пожарами сопродельное государство , - Но не Украина. Выводы , каждый делает Сам.
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Трудно бороться с поджегами. Это как раз и подтверждают карты.
А такой пост подтверждает версию 1.
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Трудно если , что то Делать , а если ничего то и не трудно. Пора что то Делать а не говорить нашей Власти.
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Люди, які мають або раніше мали відношення до залізниці, корелюють георгафію підпалів з маршрутами руху вантажних потягів з рашки. Плюс підпали завербованими представниками "несєлєнія". Як правило, ніщебродами з числа "73".
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У нас на кожного Ніщеброда по 2 Поліцейських , пора і за Працю Взятись.
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В свою очередь вторая версия распадаеться на две.
1. Теракт для создания хпоса и информационной войны.
2. Сокрытие следов незаконной вырубки.
Второе можно подтвердить/опровегргнуть достаточно просто.
Можно сделать вывод,что верны обе.
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А разве в Чернобыле велись вырубки? Ну-ка ну-ка.
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ага, суховеи веялись с папиросами и совершали поджоги.
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Вже є факти, що спеціально влаштовували пожежі, але Аваков ще розглядає версію про суховії😄🐸
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Развлекаются? Поймать веселчаков, связать и положить их на пути огня.
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А версию прилета марсиан почему не рассматривают?
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Природні явище ускладнені пожежами рукотворними і техногенними !?
Зима була без снігу і поверхневий грунтів за осінь, без дощу, безсніжну зиму, і суху весну висохли - «земли страдают от небывалого дефицита влаги - последний раз подобные показатели фиксировали 40 лет назад!» стверджує доктор физико-математичних наук Сергеем Степаненко з Одесского державного екологичного університету, - і поверхневий шар витончився до пилу, який весняними вітрами як заметіль переміщається з місця на місце. Весняна циркуляція повітряних мас НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА, а ГОРИЗОНТАЛЬНО- вертикальна, - як літак на зльоті. Так пил переноситься у верхні шари атмосфери... А там ще дими від пожеж... Пилові бурі + дими. На моєму житті були вже пилові бурі - посадки дерев засипало пилом чорнозему як в зимову заметіль...
Природні явище ускладнене пожежами рукотворними і техногенними !? (1)
"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. https://censor.net.ua/news/3190060/bez_masok_i_distantsii_v_svyatogorskoyi_lavre_sobralas_tolpa_prihojan_vopreki_karantinu_fotoreportaj/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_73526382
Возможно, это использование полезных идиотов агентурой Кремля, через РПЦ МП, для биологического терроризма в Украины!? "
В Чечне умер 80-летний религиозный авторитет Гараев из Новых Атагов. Умер он, судя по всему, возможно, от коронавируса, которым он заразился от паломника. Его сыновья тоже заболели. И эти абсолютно безответственные люди организуют массовые похороны, то есть делают то же самое, за что сейчас власти Индии уголовно преследуют этого Кандехляви.
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечание: ковидиоты - люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности."
Кадыров, говорил, что считает террористами, тех, кто безответственно игнорирует карантин. полностью на Эхо Москвы Код Доступа, Юлия Латынина, время выхода в эфир 18 АПРЕЛЯ 2020, 19:06 (2)
Невже ці пазли (1) і (2), як і інші ніяк не притуляються?
А якщо згадати про гібридну війну? Кому це вигідно/qui benefacit animae? Чому так одночасно? Як на фронті - всіма видами знищення одночасно?
Природні явище ускладнене пожежами рукотворними і техногенними !?
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суховеи - это ежегодное и природное и местное и вечное...
но что-то не каждый год (слава Богу!) случаются такие катаклизмы...
а вот поджоги - это уже рукоблудство как умышленное так и идиотское (каждый год криком орут - не палите сухую траву и сухостои на участке-кладбище-поле-полянке или стерню после уборки - может быть большая беда!...по фиг...)
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Один з критеріїв війни - постійно тримати в напрузі, сіяти сумніви і по можливості роз'єднувати однодумців стравлюючи їх одне з одним. Війна триває
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Приятно. что на нашу сторону не допускают. Это благородно.
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Раздел неправильно называется! Борьба за землю! Напередодні ринку Землі!
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Портнов со товарищами и к гадалке не ходи
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Зеля запустил в Украину рыговскую шваль , вот и получает
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"умышленный поджог" на замовлення параші.

У Росії спостерігають за пожежею в Чорнобилі, але не вживають ніяких дій, оскільки Україна офіційно не зверталася за допомогою. Про це заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова. "Ми відстежуємо ситуацію з лісовими пожежами. На даний момент прохань від української сторони про надання будь-якої допомоги нам не надходило. У разі, якщо українські колеги надішлють таке повідомлення, будемо готові його розглянути". https://speakernews.com.ua/svit/rosiya-ogolosyla-pro-gotovnist-dopomogty-********-v-borotbi-z-pozhezheyu-v-chornobyli-6472


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Ага, вот для чего совершались эти поджоги: чтобы Украина попросила помощи у Рф. А она помощет в свойственной ей манере. Как в Италии. Или даже как в Афганистане.
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що бачу те співаю. (с)
немає у арсенки ні метеорологів у МНС, ні спеців з прогнозування ситуацій... а попередження для населення... а нах*ра??? головне бубочці оперативно доповіли, що той у турне країною аж чкурнув! здаров'є самого вєліколєпного і вєлічайшего прєждє всєго - твоє нинішнє гасло, арсенка!!!
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Ага. Суховея они ловят. Все понятно. А на фронте в убийстве наших людей виноваты снаряды и пули. Пгеступление газкгыто. Давайте пргемии и квагтигы Рассматриваются две версии возникновения пожаров на Житомирщине - суховеи и умышленный поджог, - Аваков - Цензор.НЕТ 8455
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Почему мусора не тушат? Черт(Сабаков) бери своих подчертенков ведро каждому в зуы и вперёд, 300 тысяч дармоедов мы оплачиваем из своих налогов непонятно для чего
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А чего это Рюкзакоторговец Авfuckов на праздник взыскался? Не иначе, как у заместителя по ass-lingus, главного лизуна и самого упитанного вольнонаёмного пупса МВД Антохи Геращенки выходной с поездкой на родину. А какое ж может быть праздничное настроение без привычного, ставшего регулярным, утреннего сеанса ass-lingus с гарантированной перспективой пропустить и обеденный, и вечерние сеансы? Тем более, в Армянской церкви Пасха была неделю назад. Видать, изобретённое Тосиком Геращенкой как раз на прошлой неделе несостоявшееся покушение на Авfuckова было пасхальным подарком пупса-лизуна шефу.
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