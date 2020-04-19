 Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Публічну безпеку у Великодню ніч забезпечували 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області.
Участь у богослужіннях взяли понад 3500 вірян. Загалом більшість громадян поставилися відповідально до карантинних обмежень. В області зареєстровано 4 факти, коли у культових спорудах перебувало понад 10 людей або вони були без захисних масок.
У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію та інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Ще за трьома випадками наразі триває ретельне вивчення матеріалів, після чого їм буде надано правову оцінку.
Поліція продовжує працювати у посиленому режимі".
І що, буде прецедент?Не вірю!
Или презирать все-таки? Да и потом - на отпевании давеча зараженных отобьют немало того шо потеряли
Поганка@ivanchenko27457 1 ч
В Украине уже более тысячи медработников заболели коронавирусом, только за последние сутки - 53
Больше всех заражаются те, кто чаще сталкивается с заразой - те, кто лечат и те, кто распространяют,
то есть медики и попы МП
Значит наша власть этого и хотела!
фото репортаж конечно жесть! ооочень информативно, цензор как всегда жжет
Архимандрита посадите? Нет!
Оштрафуете? Так они штраф заплатят людскими пожертвованиями)
так шо пожертвования будут целы - а лохи на штраф отсыпят(даже больше отсыпят, но то таке))
По заказу від гєбухи,
(Чьто в Масквє в кремлях сідят),
Наш розкольнік корОнуфрій
Свій збирає лохторат.
Нє краснєя, нє бледнєя,
Молвіт промосковська плять:
-"Станєм всєй толпою
В Пасху вірус разганять!"
Гей, гундявий піп лубянський, крєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!
А Онуфрій-корОнуфрій
Зазиває всіх підряд:
-"Партізанський про-Лубянський
Окормляєм ми отряд.
Щоб на Пасху партізани
Йшли до церкви всєй толпой,-
Вєжлівий Аваков
Глаз закриє на разбой..."
Гей, гундявий піп лубянський, хрєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!
Кропить замполіт Арсєній😈
(Святогірський, з РПЦ )
Вина, паски і ковбаски,
Ще й Гундяєве яйце.
Ціле кодло партізанів
Править службу цілу ніч...
Лєйтєнант Баканов!
ГДЄ ПОСАДКі !? - чьо малчіш !???
Гей, гундявий піп лубянський, хрєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!
18-19.04.2020
ВЛАДИМИРА ВЕЛИКОГО -
КРЕСТИТЕЛЯ КИЕВА в ВАТИКАНЕ 1626г !
.СОБОР святого ПЕРТА.
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НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА СВОЕГО !!!!!
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А масковсские сектанты ...?.
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Опьять показали свою СТАтанинсскую СУЩТНОСТЬ !!...
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Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
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За останню добу на Московії зафіксовано рекордні 6 060 нових випадків коронавірусу, а також 48 смертей. Серед нових випадків COVID-19, 3 570 - зареєстровані у Москві.
Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.
Усього станом на 19 квітня на РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 42 853 осіб у 85 регіонах країни, 361 людина померла, а 3 291 - одужала.
Если бы российские пропагандисты работали на владельцев "Титаника", они вначале заявили бы, что надвигающийся айсберг "нам только на пользу". Потом, что никакого столкновения не было, просто айсберг решил выразить "Титанику" благодарность за "великаю Победу" над Гольфстримом и случайно задел корабль при приветственном поклоне. И только после того, как во всех мировых газетах появились бы фотографии тел утонувших пассажиров, пропагандисты, наконец, признали "незначительные жертвы", которых "было бы намного больше, если бы не мудрость и прозорливость владельцев и капитана". Примерно так российское ТВ освещает эпидемию короновируса.
Последний пример. Официальный представитель "эпидемического" информационного центра Александр Мясников заявил: "России в кои веки повезло с коронавирусом. В РФ смертность от Covid-19 в разы меньше, чем в ФРГ - и новая зараза явно щадит нашу страну". Объяснил он этот феномен "преимуществами российской системы здравоохранения".
Даже по официальным данным (я уже не говорю о том, что множество случаев списывают на "внебольничную пневмонию") в России сейчас 33 008 зараженных и 273 погибших. В Германии примерно столько же зараженных (32 991) было 24 марта. Однако погибших на этот день там было существенно меньше, чем в России (при таком же числе заболевших) - 159 человек. Таким образом летальность при короновирусе в РФ существенно выше. Россия сейчас быстро догоняет Германию по числу больных. Есть все шансы догнать и перегнать немцев и по смертности (числу умерших к общему числу населения) от Covid-19.
За время эпидемии власти сменили уже несколько пропагандистских пластинок.
1. Это гейевропейцам божье наказание за однополые браки, к тому же они напустили беженцев и те их заражают. И вообще там - бардак, а у нас - порядок. Нас беда не коснется.
2. И к нам, братцы, проникла зараза из-за границы. Но у нас не будет взрывного роста и скоро все успокоится.
3. У них - "ужас, ужас", а у нас непросто, но все под контролем. Спасибо Путину за это!
4. Да, у нас идет рост зараженных, зато смертность ниже, чем "у них". Спасибо родному здравоохранению и лично товарищу Путину, не дают (пока) умереть!
А пока сбываются худшие предсказания. В России рекордные темпы роста эпидемии, по скорости удвоения числа зараженных с ней может конкурировать только Беларусь. Скрыть экспонентарный рост распространения инфекции уже невозможно. Остается только мухлевать с числом умерших.
При таком развитии событий закончиться телецирк может так: в эфир, трясясь от лихорадки, выйдет последний, еще держащийся на ногах пропагандист; захлебнувшись кашлем, уже не сможет прочесть очередную заготовленную ложь; с трудом отдышавшись, закричит срывающимся голосом в камеру: "Умерли все. Остался только один Володя Соловьев. Заберите меня отсюда. Домой, в Италию хочу!". И разрыдается.
Ігор Ейдман, соціолог, російський опозиціонер, живе у Німеччині - Оригинал