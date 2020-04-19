 Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Публічну безпеку у Великодню ніч забезпечували 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області.

Участь у богослужіннях взяли понад 3500 вірян. Загалом більшість громадян поставилися відповідально до карантинних обмежень. В області зареєстровано 4 факти, коли у культових спорудах перебувало понад 10 людей або вони були без захисних масок.

У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію та інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Ще за трьома випадками наразі триває ретельне вивчення матеріалів, після чого їм буде надано правову оцінку.

Поліція продовжує працювати у посиленому режимі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Благодатний вогонь прибув до України. ВIДЕО









