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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Фоторепортаж
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 Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Станом на ранок поліція зареєструвала 4 випадки недотримання карантинних обмежень. Серед них відкрито одне кримінальне провадження за подіями у Святогірській Свято-Успенській лаврі. Загалом святкова служба відбулася в 275 храмах.

Публічну безпеку у Великодню ніч забезпечували 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області.

Участь у богослужіннях взяли понад 3500 вірян. Загалом більшість громадян поставилися відповідально до карантинних обмежень. В області зареєстровано 4 факти, коли у культових спорудах перебувало понад 10 людей або вони були без захисних масок.

У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію та інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Ще за трьома випадками наразі триває ретельне вивчення матеріалів, після чого їм буде надано правову оцінку.

Поліція продовжує працювати у посиленому режимі".

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Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 01
Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 02
Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 03
Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 04
Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190084
 
   
 Топ коментарі
 
Вместо того чтобы перекрыть церкви и разогнать прихожан, полицаи охраняли их безопасность. Ну через неделю будете охранять их безопасность в переполненных больницах. Дебилы
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Давити московську заразу!
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ну не могли же в святогорске задних пасти...почаев отработал,печерская лавра тоже...теперь они присоединяются к делу заражения.
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"открыто уголовное производство......"
І що, буде прецедент?Не вірю!
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А почему допустили? Попы на выборах помогают?
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Вместо того чтобы перекрыть церкви и разогнать прихожан, полицаи охраняли их безопасность. Ну через неделю будете охранять их безопасность в переполненных больницах. Дебилы
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Скажите, у нас для того полицаи чтобы охранять безопасность преступников и нарушителей закона? Для етого мы выделяем на полицаев больше денег чем на врачей, медицину, учителей и армию вместе взятых?
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Якщо би ми виділяли гроші , то поліцаї получили би шиш .
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Церкви ровно для того, что и полиция - держать народ в покорности. Только полиция херачит по голове снаружи, а церковь изнутри. В этом смысле они смежники.
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ну не могли же в святогорске задних пасти...почаев отработал,печерская лавра тоже...теперь они присоединяются к делу заражения.
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к очагам реальных пожаров по житомирщине и чернобыльщине, это гундяевское попьё, взяв под козырёк создаёт теперь и очаги эпидемиологических пожаров разбросанных в Украине.
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Сводя на нет все усилия по изоляции последнего месяца.
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та вообще писец. и эта ж шайка не угомонится, добавит ещё призывами идти на гробки. кроме того, шо и цивильные попрутся ж на майские шашлыки. а потом, когда хоть как-то начнёт после этих вакханалий утихать, они же снова сделают следующий всплеск, собрав толпу на тройцю. это ужас, как надо внутренне ненавидет тех, кто несёт им бабло, кормит и поит.
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Ненавидеть?
Или презирать все-таки? Да и потом - на отпевании давеча зараженных отобьют немало того шо потеряли Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 9932
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)) та там всё в одном, расходники, как и для светской раши её крепостные - пазлы.
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нє, самі надягнуть протичумні костюми і заступлять на зміну в лікарнях...



Поганка@ivanchenko27457 1 ч

В Украине уже более тысячи медработников заболели коронавирусом, только за последние сутки - 53
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Это закономерно.

Больше всех заражаются те, кто чаще сталкивается с заразой - те, кто лечат и те, кто распространяют,

то есть медики и попы МП
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Надо было закрывать церкви, наглухо, еще в начале всех этих хаотических действия, а не составлять протоколы, когда уже люди заражены, скорее всего.
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Главное - вовремя!
Значит наша власть этого и хотела!
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Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

фото репортаж конечно жесть! ооочень информативно, цензор как всегда жжет Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция - Цензор.НЕТ 1432
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Ця фотка з попередніх новин про порушення. Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция - Цензор.НЕТ 1681
Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция - Цензор.НЕТ 9907
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Дамбас паражняк нігоніт і вірусу нібаіцца.
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на кацапии сказали им все закрыть и закрыли не вякали. А в Украине секта кацапская делает что хочет.
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Богослужение в Святогорской лавре-это вызов государству-импотенту. Шесть лет назад они всречали и принимали Гиркина, прятали оружие и боевиков, устраивали референдумы. Кто сел? Кто публично наказан? Вот теперь и жрите. Утешает, что хоть въезд-выезд из донецкой области перекрыт в другие части страны. Пусть заражают друг друга в своей резервации.
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Наоборот надо было автобусами подвозить! Патриот Украины в капище Московского шаманата не пойдет! А вату не жалко! Нада еще на 9 мая устроить шествие дедов воевавших!
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Они же через несколько дней и мимо вас могут пройти, кашляя.
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Я по ганделыкам не хожу! Вероятность что мимо меня пройдут минимальная.
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Ну открыто уголовное производство, и что?
Архимандрита посадите? Нет!
Оштрафуете? Так они штраф заплатят людскими пожертвованиями)
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не, они завоют: братия и сестрия, нас оштрафовали фошисты, подайте на штраф.
так шо пожертвования будут целы - а лохи на штраф отсыпят(даже больше отсыпят, но то таке))
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Дык,паша-мерседес несколько дней назад уже просил денег.Где-то видел как охранники грузили его в мерседес-запхнули таки
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Предупредить правонарушение или сознательно его допустить, чтобы героически расследовать. Хотя там и расследования никакого не будет.
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Тогда в 2014-м от туда все и пошло(гиркин с братией и оружием прятался перед Славянском) и сейчас вспышка вирусняка пойдет от туда...
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Якщо виживе. Пишуть що лежить у центрі серця в Тодурова підключений до штучних легень.
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Сплюнь . Нехай здихає . Воно ж заражає людей навмисно .
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Я не сказав щоб... . Я сказав (що получить медаль від путіна) якщо... . Основний зміст далі.
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Якби була нормальна влада, то скасувала б реєстрацію церкви і розірвала би договір на оренду приміщень лаври. Але ж у нас клоуни.
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Хай спочатку позаражають одне одного, а потім можна і закривати
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Ну что зебили ? Вы такою власть хотели , которая будет уже после проишествия заводит дела и потом их закрывать? Или власть должна думать и работать на опережение ?
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зеленский и Порошенко из одной охметовской группировки
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Завданням попів московського сатанату було якомога більше заразити прихожан під час великодніх свят. Але вийшла нестиковочка, коронавірус першими скосив ФСБістів у рясах. Пишуть що Онуфрій і Антоній лежать у Тодурова під чужими іменами, а Паша мерседес лікується десь аж за кордоном, не в кацапстані. Ваті забивав баки рускім міром, а як лікуватись то в ненависну Європу.
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А почему тогда в Донецкой области 16 инфицированных, Черниговской - 12, а в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой - тысячи?
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У нас в Миколаївській області взаналі 0 було майже місяць. Поки до найтупішіх не дійшло, що такого нн може бути
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Ну наехали на медиков киевские дебилы и стало 20 или сколько там? Но ведь не тысячи как на Западной и в Киевском рассаднике интернационала?
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А де на західній тисячі? В будь-якій області менше тисячі, окрім Київської. Але так, могло бути ще менше, якби влада зелених дебілів не пускала заробітчан та зубожилих туристів вільно гуляти по всій країні, розносячі заразу.
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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая область - 330 случаев;Волынская область - 150 случаев;Днепропетровская область - 110 случаев;Донецкая область - 16 случаев;Житомирская область - 211 случаев;Закарпатская область - 182 случая;Запорожская область - 131 случай;Ивано-Франковская область - 480 случаев;Кировоградская область - 245 случаев;г. Киев - 801 случай;Киевская область - 304 случая;Львовская область - 245 случаев;Луганская область - 24 случая;Николаевская область - 37 случаев;Одесская область - 112 случаев;Полтавская область - 61 случай;Ровенская область - 308 случаев;Сумская область - 83 случая;Тернопольская область - 390 случаев;Харьковская область - 67 случаев;Херсонская область - 63 случая;Хмельницкая область - 47 случаев;Черновицкая область - 889 случаев;Черкасская область - 151 случай;Черниговская область - 12 случаев.
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Міг би й не писати, для того є спеціальни сайти, на які я щодня заходжу. Так в якій області тисячі випадків?
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Донецька, Чернігівська і Луганська бо вони ватні и геть несвідомі...
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На Дніпропетровщині з 13-ї години 18.04.20 оголосили комендантський час, напередодні 17.04.20 в торгівельних мережах натовп покупців, всіх без виключення релігійних поглядів, перевищував будь-яке зібрання в церкві. Цікаво, де була поліція, скільки протолів і проти кого було складено? Чи поліція в цей час "московських попів" вьязала?
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Люди покупали водку а это святое. Ее не прекращали продавать и в суровые минуты копания траншеи перед храмом на Тополе в Днепре. Водку можно покупать и в масках и без...просто Борух Филатов прихожанин другой конторы под наименованием синагога...
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Тобі з Америки мабуть видніше, але ти трішки не розгледів, що перед тим Філатов позакривав всі наливайки, те що не змогли до цього зробити ні порошенко, ні узеленській, ні аваков. Та й для свого міста він виділив 100 млн, на боротьбу з епідемією, в той час як псевдоуряд зелених 90 млн.на всю країну. А тобі було б корисніше за Трампом та Куомо спостерігати
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У нас все буде хокей як завжди. В основному самоутилізуються чорненькі бо вони не визнають вірусу взагалі і вважають що все лікується кокаїном и марихуаною
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Не треба нічого відкривати. Це природний відбір промосковських ватників
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Страшный отбор: в Донецкой и Черниговской области 16 и 12 случаев соответственно а в Черновицкой Ивано-Франковской Тернопольской и Винницкой - больше 2000 заробитчан-разносчиков. Карантин как-то странно влияет на процесс
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Нічого страшного. У дурних кацапів їх верховне ***** спочатку розповідало, що віруса взагалі не їснує. І спочатку дійсно, у них була тиша, зате тепер... Щодня заходжу на www.worldometers.info, і аж душу гріє- у нас +340, у них+6000😀
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А яка цифра більше гріє перша чи друга? То все дурня і фікція глобалістів пейсатих. Чи й не проблема? Ну помре вати 20 чи 100 тисяч у москві чи це на щось вплине? Епідемія така річ що зарано радіти що у сусіда корова здохла, тим більше з нашою економікою що вже здохла...
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Для мене кожен здохлий поза планом москаль -це свято, як і вата в Україні, яку розриває від любві до кацапстану, яка хоче "проста перестать стрелять", і слідом за кацапськім телевізором повторює, що епідемія- "ето всьо фікція". Тож я і сподіваюся, що вчорашня зустріч у церквах московського сатанату значно прорідить їхні ряди😀
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ЛУБЯНКА-ПАРТіЗАНКА👹😈👹
По заказу від гєбухи,
(Чьто в Масквє в кремлях сідят),
Наш розкольнік корОнуфрій
Свій збирає лохторат.
Нє краснєя, нє бледнєя,
Молвіт промосковська плять:
-"Станєм всєй толпою
В Пасху вірус разганять!"
Гей, гундявий піп лубянський, крєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!


А Онуфрій-корОнуфрій
Зазиває всіх підряд:
-"Партізанський про-Лубянський
Окормляєм ми отряд.
Щоб на Пасху партізани
Йшли до церкви всєй толпой,-
Вєжлівий Аваков
Глаз закриє на разбой..."
Гей, гундявий піп лубянський, хрєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!


Кропить замполіт Арсєній😈
(Святогірський, з РПЦ )
Вина, паски і ковбаски,
Ще й Гундяєве яйце.
Ціле кодло партізанів
Править службу цілу ніч...
Лєйтєнант Баканов!
ГДЄ ПОСАДКі !? - чьо малчіш !???
Гей, гундявий піп лубянський, хрєст різний,
Скільки платить вам кремлівський чорт страшний?
Піп гундявий, да піп лубянський,
Да раз-Гундявий, страшний!
18-19.04.2020
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И вообще пока карантин будет продлен до бесконечности - выборов не будет, а значит народный любимец 75% мудрых украинцкв будет править вечно. Зеленский - наша надежда и вера, слава Зеленскому!
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Так и будет! Молчишь - в пи*де торчишь! Это я про "мудріх" украинцев! А в отношении Зеленского - спорно как-то! Вон и Аваков непротив вечного карантина!
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За всім цим біотероризмом попочєкістами москпархату стоїть всім відома ****************.
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С церквами ситуация патовая. Больше всего упражняются в призывах не пущать и жёстко разгонять молящихся дедов и бабок те, кто при первом же удобном случае обвинят полицию (псов Авакова) в зверствах в отношении стариков, женщин и детей.
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ДаунБас порожняк не гонет!!! И это стадо Баранов каторое нас окружает. Всплывает раковая опухоль на теле Донбасса. Отсюда началась война и это стадо этого непонимает. Мацковские попы делают своё дело.Слава Украине!!!!!!!!!!!!
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Чому цей кацапський гнійник не зачинили ще в 2014 році?!!!!!!
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"р"п"ц" в Украине - призвала не соблюдать карантин ! ??!!
.
НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА СВОЕГО !!!!!
!
.
А масковсские сектанты ...?.
.
Опьять показали свою СТАтанинсскую СУЩТНОСТЬ !!...
.
.
........
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Брати словяни питають в українця,- А як по вашому буде січень..?.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
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.ю.ю.
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У Росії рекордні темпи зростання епідемії

За останню добу на Московії зафіксовано рекордні 6 060 нових випадків коронавірусу, а також 48 смертей. Серед нових випадків COVID-19, 3 570 - зареєстровані у Москві.
Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.
Усього станом на 19 квітня на РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 42 853 осіб у 85 регіонах країни, 361 людина померла, а 3 291 - одужала.

Если бы российские пропагандисты работали на владельцев "Титаника", они вначале заявили бы, что надвигающийся айсберг "нам только на пользу". Потом, что никакого столкновения не было, просто айсберг решил выразить "Титанику" благодарность за "великаю Победу" над Гольфстримом и случайно задел корабль при приветственном поклоне. И только после того, как во всех мировых газетах появились бы фотографии тел утонувших пассажиров, пропагандисты, наконец, признали "незначительные жертвы", которых "было бы намного больше, если бы не мудрость и прозорливость владельцев и капитана". Примерно так российское ТВ освещает эпидемию короновируса.
Последний пример. Официальный представитель "эпидемического" информационного центра Александр Мясников заявил: "России в кои веки повезло с коронавирусом. В РФ смертность от Covid-19 в разы меньше, чем в ФРГ - и новая зараза явно щадит нашу страну". Объяснил он этот феномен "преимуществами российской системы здравоохранения".
Даже по официальным данным (я уже не говорю о том, что множество случаев списывают на "внебольничную пневмонию") в России сейчас 33 008 зараженных и 273 погибших. В Германии примерно столько же зараженных (32 991) было 24 марта. Однако погибших на этот день там было существенно меньше, чем в России (при таком же числе заболевших) - 159 человек. Таким образом летальность при короновирусе в РФ существенно выше. Россия сейчас быстро догоняет Германию по числу больных. Есть все шансы догнать и перегнать немцев и по смертности (числу умерших к общему числу населения) от Covid-19.
За время эпидемии власти сменили уже несколько пропагандистских пластинок.
1. Это гейевропейцам божье наказание за однополые браки, к тому же они напустили беженцев и те их заражают. И вообще там - бардак, а у нас - порядок. Нас беда не коснется.
2. И к нам, братцы, проникла зараза из-за границы. Но у нас не будет взрывного роста и скоро все успокоится.
3. У них - "ужас, ужас", а у нас непросто, но все под контролем. Спасибо Путину за это!
4. Да, у нас идет рост зараженных, зато смертность ниже, чем "у них". Спасибо родному здравоохранению и лично товарищу Путину, не дают (пока) умереть!
А пока сбываются худшие предсказания. В России рекордные темпы роста эпидемии, по скорости удвоения числа зараженных с ней может конкурировать только Беларусь. Скрыть экспонентарный рост распространения инфекции уже невозможно. Остается только мухлевать с числом умерших.
При таком развитии событий закончиться телецирк может так: в эфир, трясясь от лихорадки, выйдет последний, еще держащийся на ногах пропагандист; захлебнувшись кашлем, уже не сможет прочесть очередную заготовленную ложь; с трудом отдышавшись, закричит срывающимся голосом в камеру: "Умерли все. Остался только один Володя Соловьев. Заберите меня отсюда. Домой, в Италию хочу!". И разрыдается.
Ігор Ейдман, соціолог, російський опозиціонер, живе у Німеччині - Оригинал
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Потрібно штрафувати на 1-1,5 пенсії або зарплати кожнього . Після цього в друге вже штрафувати на 3 пенсії і зарплати . Думаю що після вже першого штрафу , на службу б прийшло мабуть , як раз 10 людей . І дистанцію би витримували .
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Оштрафовать и закрыть в этой же церкви на месячный карантин и пусть как хотят так и выживают, даунецкие мрази.
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