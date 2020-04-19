 Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов і правил щодо карантину. Парафіяни повинні були перебувати на прилеглій території, а не в храмі. Великоднє богослужіння розпочалося о 23:00. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей в храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці", - йдеться в повідомленні.
Так, під час релігійної служби духовенство відкрило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину, через це були посилені поліцейські заходи для мінімізації можливого зараження людей.
В зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Великодні богослужіння відбулися в 447 культових спорудах і храмах міста та області, більшість релігійних заходів проводилися з дотриманням встановлених обмежень.
до Бога можно звернутися і з дому, а помолитися і біля своєї домашньої ікони..
Как пример израиль..где религия основа моральных принципов построения страны...где пейсатые как комсомольцы в ссср...
Ибо "кулак" отец был не не кто иной как председатель сельсовета, раскулачивал врагов народа, и имущество присваивал себе...дед лагерьный вертухай при николашке, при советской власти предложил свои услуги в качестве осведомителя
Короче папаня спалился с выдачей фальшивой справки "враг народа получал документ левак и терялся под чужой фамилией...соответственно имущество и деньги оставлялись папе" ...дело дошло до суда...и павлик, кот. давно не жил с отцом (у папы был второй брак) подтвердил уже написанные слова в речи обвинения по заранее готовому сценарию...
Папа получил 10 лет и предложил свои услуги в качестве осведомителя на беломор-канале...отсидел 3 года...а далее изменил фамилию и потерялся..дальнейшая его судьба неизвестна...
"Тандит трындит"
а по факту, московська церква мусить бути визнана терористичною організацією, а всі попи, шо проводили служби із людьми, мають бути засуджені за біотероризм.
і які були дії поліції?
Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Солод (супруг Натальи Королевской) хвастается, что привёз в Святогорскую лавру благодатный огонь, чтобы побольше людей собралось на службу...
Результат - лавра переполнена прихожанами. В основном - преклонного возраста.
Но на 17 тысяч гривен за купание в Гидропарке все равно оштрафуют тебя, а Солод спокойно изберется на следующий срок.
рпц-фсб