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 Політика України, Фоторепортаж
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 Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція. ФОТОрепортаж

У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Пасхального богослужіння пустили прихожан, незважаючи на встановлені обмеження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов і правил щодо карантину. Парафіяни повинні були перебувати на прилеглій території, а не в храмі. Великоднє богослужіння розпочалося о 23:00. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей в храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці", - йдеться в повідомленні.

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Так, під час релігійної служби духовенство відкрило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину, через це були посилені поліцейські заходи для мінімізації можливого зараження людей.

Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція 01
Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція 02
Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція 03

В зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Великодні богослужіння відбулися в 447 культових спорудах і храмах міста та області, більшість релігійних заходів проводилися з дотриманням встановлених обмежень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190075
 
   
 Топ коментарі
 
але ж нажаль спочатку чумку рознесуть
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нє всі релігійні організації святкують Пасху вдомачи дотримуються карантинних норм. Тільки Московський Сатанат плює на це все
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Печально, что других за собой потянут... Нарушения карантина зафиксированы во время пасхального богослужения в Почаевской лавре, - полиция - Цензор.НЕТ 3694
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нє всі релігійні організації святкують Пасху вдомачи дотримуються карантинних норм. Тільки Московський Сатанат плює на це все
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кацапы и должны на всех плевать ! а типа "власть" этого не могла предвидеть ?
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Московський Сатанат -- 5-я колона в Украине.
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В самой России полицаи без всякой толерантности перекрывают храмы и кладбища
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не ужели ? даже сумели зафиксировать .. какая отвага ! это вам не за пловцами бегать по 50 мусоров ..
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Ну, в тернопольской области менты умудряются штрафовать людей на грядках, а тут такая толерантность.
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В кровавой схватке схватились вера и разум. Кто победит неизвестно.
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вони показують не Віру свою, а фанатизм...і впертість..
до Бога можно звернутися і з дому, а помолитися і біля своєї домашньої ікони..
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Почему не избиты палкой резиновой упоротые..почему провокатор в рясе не лежит в наручниках??? там эпидемия...почему тварь не изолирована и не обработана дезифекцирующим раствором...????
Как пример израиль..где религия основа моральных принципов построения страны...где пейсатые как комсомольцы в ссср...
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все стали толлерантными просто до нельзя. о правах человека узнали, качать их начали в самых опасных для жизни окружающих ситуациях. и правда, для искоренения этой нечисти нужна на время разумная средневековая жестокость.
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Так подожди...когда ситуация касается реальных прав и свобод они затыкают языки в жопу и стучат друг на друга..."он же ваисилий петрович на вас такое говорил..такое говорил..."
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ну так образ иуды не зря прорисован в классическом мифе)). его верные последователи вечно живы. а настучать на родителей, не то что на соседа это вообще для верующих святое, прописанное даже коммунистической религией в образе павлуши морозова
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Кстати о птичках...павлуша морозов не был стукачем...он был жертвой...стукачем были так называемые кулаки "отец и убивший его дед"...
Ибо "кулак" отец был не не кто иной как председатель сельсовета, раскулачивал врагов народа, и имущество присваивал себе...дед лагерьный вертухай при николашке, при советской власти предложил свои услуги в качестве осведомителя Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція - Цензор.НЕТ 9603
Короче папаня спалился с выдачей фальшивой справки "враг народа получал документ левак и терялся под чужой фамилией...соответственно имущество и деньги оставлялись папе" ...дело дошло до суда...и павлик, кот. давно не жил с отцом (у папы был второй брак) подтвердил уже написанные слова в речи обвинения по заранее готовому сценарию...
Папа получил 10 лет и предложил свои услуги в качестве осведомителя на беломор-канале...отсидел 3 года...а далее изменил фамилию и потерялся..дальнейшая его судьба неизвестна...
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может быть и так. по любому в их семейке лавры иуды были почитаемы.
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пока не вымрет эта "новая общность людей - совецкий народ", чудесным образом в ночь с 19 на 21 августа поголовно ставшая из коммунистов "ідеальними вірянами", угроза возврата совка это реальность.
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Дати б усiм томосом по головi. При Пэтрi такого не було.
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А може спеціально заражають і провокують, це ж МП = ФСБ.
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даже средневековье не считались с тем монастырь это или хижина, если только там был рассадник заразы, забивали нах всё досками и жгли к епеням со всеми, -как говорили : "живые к живым-мёртвые к мёртвым"...
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Маски,которых нет,раздают упоротым. А где обещанный Тандитом спецназ?
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чим більше віруючих - тим менше віруючих.

а по факту, московська церква мусить бути визнана терористичною організацією, а всі попи, шо проводили служби із людьми, мають бути засуджені за біотероризм.
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Пасхальное богослужение началось в 23:00. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме Источник: https://censor.net.ua/p3190075

і які були дії поліції?
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Денис Казанский1 год ·

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Солод (супруг Натальи Королевской) хвастается, что привёз в Святогорскую лавру благодатный огонь, чтобы побольше людей собралось на службу...
Результат - лавра переполнена прихожанами. В основном - преклонного возраста.
Но на 17 тысяч гривен за купание в Гидропарке все равно оштрафуют тебя, а Солод спокойно изберется на следующий срок.
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Церковна шваль ніколи не дотримувалась слова. Їхнй Бог -сатана та гроші.
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Щоб здохли московські окупанти,
рпц-фсб
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Є порушення ! І що зробила поліція = представники "закону" ??? Нічого!!!! Маски роздавала ... А скільки порушено справ на Державних Злочинців , які просто застосували в Лаврі бактеріологічну зброю массового знищення людей ??? А це кримінальна відповідальність. Відповідь :" 0 ! " .Що не можна було ще з ранку там пости встановити і нікого , окрім монахів не пускати ? То за які такі заслуги зарплатня з держаного бюджету у цих "героїв дня " ?
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Треба звільнити Українські святині-лаври,які захопили московські агенти попочєкісти і утворили в них лепрозорій зарази.
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