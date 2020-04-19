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 "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину. ФОТОрепортаж

На Донеччині в Свято-Успенській Святогірській Лаврі (УПЦ МП) на Великоднє богослужіння зібралася велика кількість людей, багато з них були без масок й ігнорували правило соціальної дистанції.

Це можна побачити з трансляції на телеканалі NewsOne, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Деякі священнослужителі також нехтували карантинними правилами.

Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину 01
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину 02
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину 03
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину 04
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину 05
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину 06
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину 07
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину 08
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину 09

Зазначимо, що носіння масок в публічних місцях і дотримання соціальної дистанції є одними з головних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні два дні зафіксовано зростання кількості нових випадків COVID-19, що може бути пов'язано з католицьким Великоднем, - ОП

Цього року в зв'язку з загрозою поширення COVID-19 і карантинними обмеженнями, представники влади та церков наполегливо закликали громадян залишатися вдома, особливо під час великодніх вихідних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190060
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо захворіють, то це божа воля. "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 8288
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в мире животніх: крашанки масковских попов

"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 3753
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Про те як кацапи (точніше совки) святкують Пасху, написав ще у 1960 році поет, драматург і бард Юз Алешковський.

Смотрю на небо просветленным взором,
я на троих с утра сообразил.
Я этот день люблю, как День шахтера
и праздник наших Вооруженных Сил.

Сегодня яйца с треском разбиваются,
и душу теребят колокола.
А пролетарии всех стран соединяются
вокруг пасхального стола.

Другие красят в синий и зеленый,
я крашу яйца только в красный цвет,
в руках несу их гордо, как знамена
и символ наших радостных побед.

Все люди - братья! Я обниму китайца,
привет Мао Цзэдуну передам,
он желтые свои пришлет мне яйца,
я красные свои ему отдам.

Как хорошо в такое время года
пойти с обедни прямо на обед,
давай закурим опиум народа,
а он покурит наших сигарет.

Под звон колоколов, ножей и вилок
щекочет ноздри запах куличей,
приятно мне в сплошном лесу бутьлок
увидеть даже морды стукачей.

Сияет солнце мира в небе чистом,
и на душе у всех одна мечта:
чтоб коммунисты и империалисты
прислушались к учению Христа.

Давай же поцелуемся, прохожая!
Прости меня за чистый интерес.
Мы на людей становимся похожими.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Юз Алешковский, 1960
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Эти люди проголосовали за Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Ю.Бойко, Р.Кузьмина.... Чему мы удивляемся?
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это конкретный проё-б баклановского СБУ и авак-овцев..
возможно даже сознательный, людоедский, чтобы больше заболело и ещё сильнее ужесточить карантин для установления полной диктатуры малороских жлобов, спасая падающую в пропасть Мокшу..
при Порохе Украина точно не упустила бы этот момент слабости Московии, а Моника-разведёнка уже ВСЁ просрала..
зебилы-экспериментаторы могут быть счастливы - сбылись мечты идиотов..
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Возможно для этой области есть смысл прекратить финансирование и гуманитарную помощь?Ведь Бог всемогущий и им и без лекарств поможет,по крайней мере люди на фото в это верят.
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Вот по фотографиям тех, что там были потом отправлять лечиться в церкви, а не в больницы.
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Дураку закон не писан, если писан то не читан, если читан то не понят, если понят то нет так, потому что он дурак.
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Надеюсь наши одесские попы из ПЦУ церковь закрыли наглухо и для своих..ибо медсестры и врачи инфекционки очень любят там замаливать грехи и церкви немного жертвуют...
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Не чіпайте людей.Їм і так не повезло з президентом.
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Православие головного мозга...это не лечится...
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Москпархатні попочєкісти безперешкодно займаються біологічним тероризмом в Україні,а жалюгідні мусора можуть тільки виловлювати плавців з Дніпра.
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Хороший тест кто прав попы или прпогандисты злого духа корвид -19. Ставки сделаны. По идее секты -19 должна быть вспышка заболеваний.Или их дурь и шахрайство.
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Тупой скот. Трагедия Украины,что такое ходит и голосует.
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в это время церковное духовенство РПЦвУ побежало лечиться в больницы, занимают там койки, а как же бог?? (Лицемерные мрази)
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Господи, почему же люди такие долбое....
Ладно, им на себя ... Но же пойдут в те же магазины которые посещают все остальные, будут ходить по тем же улицам.
Может их на луну отправить. РПЦ нужно было давным дано закрыть в Украине. Не нравиться, нафиг валите в рассею.
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Всех переписать на выходе и на изоляцию со штрафом. Всего и делов то. На власть импотентна, к сожалению. Свои же законы и распоряжения не в состоянии контролировать.
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Эти законы - для кого надо законы. Попробуй выйти сейчас на митинг против действий власти, сразу вспомнят про карантин.
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если с каждого взять по 17 000 штрафа, то можно неплохо поправить бюджет.
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Ну, то таке... Фрагмент гібридної війни - атака біологічною зброєю.
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Таким в больницы и ходить незачем - у них же все диагнозы на лицах написаны. В общем эпидемия жахнет, когда карантин ослабят. И заболеют нахрен все.
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Возможно, это использование РПЦ как агентуры Кремля полезных идиотов для биологического терроризма в Украины!? "В Чечне умер 80-летний религиозный авторитет Гараев из Новых Атагов. Умер он, судя по всему, возможно, от коронавируса, которым он заразился от паломника. Его сыновья тоже заболели. И эти абсолютно безответственные люди организуют массовые похороны, то есть делают то же самое, за что сейчас власти Индии уголовно преследуют этого Кандехляви.
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечанте: ковидиоты: люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности." Кадыров, говорил, что считает террористами, тех, кто безответственно игнорирует карантин. полностью https://echo.msk.ru/programs/code/2627018-echo/
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Такое впечатление, что РПЦ ФСБ сознательно заражает людей. Это можно рассматривать как террористическую деятельность
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Конечно, сознательно. Рашке не выгодно, если в Украине мало заболевших. Хотя бы потому, что в самой параше гораздо больше
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Мне интересно. А как они все туда добрались?...
Кто это стадо, пардон, паству централизованно завез в эту Лавру на автобусах?
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а это и есть истинная символика праздника ещё с дохристианских времён
день весеннего равноденствия как праздник Воскресения Природы с молитвами о плодородии, плодовитости и Божьей милости
попы всё запутали, включая календарь, а потом всё забыли и нас заставляют забыть
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тупорылые! сами сдохнут - это похер, а вот то, что они заражать будут - это уже проблема! власть тупорылая не закрыть храмы! это преступная бездеятельность! за это Зеленского судить надо!
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нет...это специально завезеное зомбированное стадо. Кем оно завезено в ту Лавру?... Неужели нельзя было это все предусмотреть заранее?... Вопросов много, ответы мы врядли получим. Это стадо понесет коронавирус в свои дома и города.
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Это биологический терроризм против Украины.
Мы на одном корабле и тепорь срок выхода из карантина отодвигается на неопределенное время. УВЫ!
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Возможно, это использование РПЦ как агентуры Кремля полезных идиотов для биологического терроризма в Украины!? "В Чечне умер 80-летний религиозный авторитет Гараев из Новых Атагов. Умер он, судя по всему, возможно, от коронавируса, которым он заразился от паломника. Его сыновья тоже заболели. И эти абсолютно безответственные люди организуют массовые похороны, то есть делают то же самое, за что сейчас власти Индии уголовно преследуют этого Кандехляви.
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечанте: ковидиоты: люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности." Кадыров, говорил, что считает террористами, тех, кто безответственно игнорирует карантин. полностью https://echo.msk.ru/programs/code/2627018-echo/
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Закрийте їх кодоном з колючки на два тиждні. Тупість вати безмежна.
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Основная проблема демократии в том, что быдло и электорат - одно и то же.
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)) искусственный отбор даунов поколенья "руцкий народ" руцким попьём. нормально, оно должно вымереть.
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прежде чем повыздыхать, сколькео еще людей заразят
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Одне радує . Жопоблоку тепер точно забракне голосів , щоб пройти в Парламент 😁👍
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прежде чем повыздыхать, сколькео еще людей заразят
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хотя, с другой стороны это дамбас. реально адекватных там не так уж и много.
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Конечно, им хватит. Не волнуйтесь. Их лохторат ядрёный, ничем не переубедишь.
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Я до того , що воскрес тільки Христос . Вата не воскресає😁😁😁
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Почему не закрыли церкви на время карантина? У нас светское государство. Где хотя бы штрафы всем, кто там находится?
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в радіусі 50 км на два тижні жорсткий карантин. Але ж політика Осла Апокаліпсису - лишній раз не дратувати прокацаплене насільеніє. Кацапам-с прянік, украм кнут. Шкода що ти на празднік в московію не їдеш. В тебе проклята карма. Не фанат паранаук, та в твоє "щастя" істинно вірю. Де ти там *****.
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водометами с хлоркой разганять!!! и штраф всем впаять тыщ по 50 каждому! эти уроды, чуть что, побегут в больницу лечиться, врачей заражать (их и так уже заражено сколько!). бараны безмозглые!
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Головне зараз - оцепити територію , оштрафувати секту і арештувати попів за диверсію . 😁👍
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Они теперь людей перезаражают...
Это же наши все поперлись туда, ублюдки...
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И где же наши мусора и законники? Где аресты и штрафы? Ети же твари завтра побегут по магазинам заражать людей и в больницы и требовать чтобы их лечили и выделяли миллиарды гривень. Ето же вражеская диверсионная группа.
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Хворі люди,на таких гріх тримати образу "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину - Цензор.НЕТ 7035 Шкода одного,що вони інфіцирують нівчому невинних. В мене дочка в Італії говорила,що вже було пішло на спад,а після Пасхи,знову поперло,ну чому ми такі впороті,не розумію,а потім плачем і гоним на владу,цікаво де був Усик?
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Українці кажуть: " Береженого Бог береже". Цей нарід ,мабуть, не чув
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Киздец нам, а мы надеялись что пронесет, мало нам проблем здесь...((
Это 2 недели в среднем? Млядь скоты, животные обосраные!.....
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V takoj tolpe jesli odin jest zarozioni znacit skoro zabolejet i drugyje mnogyje iz nix
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Нахер така церква нужна??? Напомніть коли церква принесла щось хорошого для людей?
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почему власть не позакрывала церкви на время карантина принудительно?!!! особенно это касается Маасковскава Петухата. зачем они тогда там нужны, во власти, слизняки никчемные?
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Нужно надеяться, что среди этих уродов найдется хоть один больной, который от души покашляет во все стороны...
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лишнее подтверждение тому, что любые секты - зло.
веришь в 21-м веке в иегову, зевса или еще какого тецкатлипоку - сиди себе дома и веруй. или без лобызания ряженого, пузатого, бородатого продавца веры никак?
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і добре шо зібралися - побільше цих ватних іуд перезражають один одного та передохнуть
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Это идиотизм чистой воды. Для этих псевдо верующих есть прямые указания Иисуса, который после своего крещения прошёл три искуше6ия дьяволом. Второе из них, как раз было в тему. Дьявол сказал Исусу , что если Он бросится с крыши храма, то ангелы Его подхватят и не дадут погибнуть, этим Он впечатлит якобы верующих. На что Иисус ответил ему, что час Его не пришёл . Что это означает вообще?
Что не нужно рисковать собой , идиоты! Неужели вы думаете, что Бог хочет, чтобы вы во время пандемии скапливались в храме, рискуя заразиться и потом заразить окружающих?
Ваше поведе6ие и есть апофеоз пофигизма и неверия. Неверия в то, что Богу, чтобы видеть вас нужно обязательно узреть вас в толпе или жрущего яйцо с паской.
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шо вы так возбуждены
через несколько лет это будет опять россия
какое отношение эти верующиие имееют к вам .
к иудам
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иди козе в трещину, шмара мокшанская! учи китайский, ТП! скоро почти вся московия будет опять китай
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Мария , имя матери Иисуса , а поведение как у сестры дьявола!Верущие не те , кто лезет в церковь толпами , причем в церковь , которая отошла от Иисуса и управляется дьяволом! Верующие это те ,кто носит бога в сердце , и для них церковь везде , дома, на улице ,и собственно в Церкви. Когда вы говорите что опять будет россия , то лукавите ,это никогда не была россия , да и россия получила протекторат над Украиной обманом. А отец обмана -это дьявол. Поклоняйтесь империи дьявола , и теплое местечко вам уготовано сами знаете где. Хотя желать этого другому не по божески, не по христиански. У вас еще есть шанс покаяться, есть он у всех , но не все им пользуются! ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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А вы еще удивляетесь почему украинцы хотят от вас чумных отгородиться забором, минными полями, рвом с крокодилами, колючей проволокой и прочими устройствами.
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Як стверджують закорєнєлиє, які чверть століття тому дружно заряджали воду перед телевізорами, "в церкві заразіццо нівазможна", а вся коронаістєрія - дєло рук пропагандістов госдєпа, які все те затіяли, щоб обвалити ціну на нєфть і шоп іхній долар взлєтєл...
Але наших людєй ніправідьош! Побачивши таку силу віри, той їхній коронавірус видереться на самий пік і не злазитиме звідти аж до Трійці.
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Нужно искать по фото всех вот этих " мирян" и принудительно на обсервацию,со штрафами.
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Всё нормально, сокращаем поголовье ватных пенсов, снижаем нагрузку на бюджет.
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Как говорят в запоребриковье: - "дураков учить, только портить !"
Но изолировать от внешнего мира этот гадючник необходимо обязательно.
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Безответственные люди.Теперь кому то из ответственных людей,соблюдающих карантин,могут вовремя не оказать помощь,бо врачи будут заняты спасением безответственного человека,такого как эти веруны.Задача карантина,снизить давление и поступление больных в больницы,щоб врачи успевали их вытягивать с того света.Веруны же,решили,що наша медицина выдержит волну 9й вал в их лице.
В фильме 9 врата,есть сцена одержимого психозом веруна.Примерно такому психозу подвержены и эти,собравшиеся в Лавре.
9 Врата https://youtu.be/IRC8zRhbDFQ "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину - Цензор.НЕТ 3667
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Ну не знаю, я лично лайкнул, как по мне то отличная новость...Чем меньше прихожан МП останеца тем лутше...
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ні одна лавра України не належить ПЦУ...Ці військові бази рашки гикнуться нам, як і сєвастополь...
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Все идет по Библии. Черти в рясах пачками пакуют души идиотов.
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Це наглядний приклад який контингент там проживає. Це той табун баранів.який голосував за дважди зека, за шута. Це ті хто кричав "хочу в расєю". Їх вже не вилікуя ні одна медицина,то можливо такий відбір дасть можливість від них позбутись
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