 "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину. ФОТОрепортаж

Це можна побачити з трансляції на телеканалі NewsOne, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Деякі священнослужителі також нехтували карантинними правилами.
Зазначимо, що носіння масок в публічних місцях і дотримання соціальної дистанції є одними з головних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Цього року в зв'язку з загрозою поширення COVID-19 і карантинними обмеженнями, представники влади та церков наполегливо закликали громадян залишатися вдома, особливо під час великодніх вихідних.
Смотрю на небо просветленным взором,
я на троих с утра сообразил.
Я этот день люблю, как День шахтера
и праздник наших Вооруженных Сил.
Сегодня яйца с треском разбиваются,
и душу теребят колокола.
А пролетарии всех стран соединяются
вокруг пасхального стола.
Другие красят в синий и зеленый,
я крашу яйца только в красный цвет,
в руках несу их гордо, как знамена
и символ наших радостных побед.
Все люди - братья! Я обниму китайца,
привет Мао Цзэдуну передам,
он желтые свои пришлет мне яйца,
я красные свои ему отдам.
Как хорошо в такое время года
пойти с обедни прямо на обед,
давай закурим опиум народа,
а он покурит наших сигарет.
Под звон колоколов, ножей и вилок
щекочет ноздри запах куличей,
приятно мне в сплошном лесу бутьлок
увидеть даже морды стукачей.
Сияет солнце мира в небе чистом,
и на душе у всех одна мечта:
чтоб коммунисты и империалисты
прислушались к учению Христа.
Давай же поцелуемся, прохожая!
Прости меня за чистый интерес.
Мы на людей становимся похожими.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Юз Алешковский, 1960
возможно даже сознательный, людоедский, чтобы больше заболело и ещё сильнее ужесточить карантин для установления полной диктатуры малороских жлобов, спасая падающую в пропасть Мокшу..
при Порохе Украина точно не упустила бы этот момент слабости Московии, а Моника-разведёнка уже ВСЁ просрала..
зебилы-экспериментаторы могут быть счастливы - сбылись мечты идиотов..
Ладно, им на себя ... Но же пойдут в те же магазины которые посещают все остальные, будут ходить по тем же улицам.
Может их на луну отправить. РПЦ нужно было давным дано закрыть в Украине. Не нравиться, нафиг валите в рассею.
https://censor.net.ua/news/3189908/v_sluchae_nepovinoveniya_lyudeyi_i_ih_skopleniya_na_pashalnye_prazdniki_politsiya_budet_primenyat_sily
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечанте: ковидиоты: люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности." Кадыров, говорил, что считает террористами, тех, кто безответственно игнорирует карантин. полностью https://echo.msk.ru/programs/code/2627018-echo/
Кто это стадо, пардон, паству централизованно завез в эту Лавру на автобусах?
день весеннего равноденствия как праздник Воскресения Природы с молитвами о плодородии, плодовитости и Божьей милости
попы всё запутали, включая календарь, а потом всё забыли и нас заставляют забыть
Мы на одном корабле и тепорь срок выхода из карантина отодвигается на неопределенное время. УВЫ!
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечанте: ковидиоты: люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности." Кадыров, говорил, что считает террористами, тех, кто безответственно игнорирует карантин. полностью https://echo.msk.ru/programs/code/2627018-echo/
Это же наши все поперлись туда, ублюдки...
Это 2 недели в среднем? Млядь скоты, животные обосраные!.....
веришь в 21-м веке в иегову, зевса или еще какого тецкатлипоку - сиди себе дома и веруй. или без лобызания ряженого, пузатого, бородатого продавца веры никак?
Что не нужно рисковать собой , идиоты! Неужели вы думаете, что Бог хочет, чтобы вы во время пандемии скапливались в храме, рискуя заразиться и потом заразить окружающих?
Ваше поведе6ие и есть апофеоз пофигизма и неверия. Неверия в то, что Богу, чтобы видеть вас нужно обязательно узреть вас в толпе или жрущего яйцо с паской.
через несколько лет это будет опять россия
какое отношение эти верующиие имееют к вам .
к иудам
Але наших людєй ніправідьош! Побачивши таку силу віри, той їхній коронавірус видереться на самий пік і не злазитиме звідти аж до Трійці.
Но изолировать от внешнего мира этот гадючник необходимо обязательно.
В фильме 9 врата,есть сцена одержимого психозом веруна.Примерно такому психозу подвержены и эти,собравшиеся в Лавре.
9 Врата https://youtu.be/IRC8zRhbDFQ