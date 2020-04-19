 "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Це можна побачити з трансляції на телеканалі NewsOne, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Деякі священнослужителі також нехтували карантинними правилами.
Зазначимо, що носіння масок в публічних місцях і дотримання соціальної дистанції є одними з головних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Цього року в зв'язку з загрозою поширення COVID-19 і карантинними обмеженнями, представники влади та церков наполегливо закликали громадян залишатися вдома, особливо під час великодніх вихідних.
Но изолировать от внешнего мира этот гадючник необходимо обязательно.
В фильме 9 врата,есть сцена одержимого психозом веруна.Примерно такому психозу подвержены и эти,собравшиеся в Лавре.
9 Врата https://youtu.be/IRC8zRhbDFQ
а уж потом все перечисленные тобой встречи
Скільки порушено кримінальних справ проти попів москальського сатанату за сприяння сепаратизму та підтримку рашистської сволоти? Можливо когось посадили?
Это ж бизнес доходный
ДЕ ти шеріфе ти доблесний наш ???????
Всім московитським попам штраф і арешт за ігнорування крантину
Вірянам - підпис про зобов язання самоізоляції на два тижні.
Почему они не выполняют свои обязанности???
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НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА СВОЕГО !!!!!
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А масковсские сектанты ...?.
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Опьять показали свою СТАтанинсскую СУЩТНОСТЬ !!...
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