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 Суспільство, Фоторепортаж
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 "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Донеччині в Свято-Успенській Святогірській Лаврі (УПЦ МП) на Великоднє богослужіння зібралася велика кількість людей, багато з них були без масок й ігнорували правило соціальної дистанції.

Це можна побачити з трансляції на телеканалі NewsOne, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Деякі священнослужителі також нехтували карантинними правилами.

Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 01
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 02
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 03
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 04
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 05
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 06
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 07
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 08
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 09

Зазначимо, що носіння масок в публічних місцях і дотримання соціальної дистанції є одними з головних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні два дні зафіксовано зростання кількості нових випадків COVID-19, що може бути пов'язано з католицьким Великоднем, - ОП

Цього року в зв'язку з загрозою поширення COVID-19 і карантинними обмеженнями, представники влади та церков наполегливо закликали громадян залишатися вдома, особливо під час великодніх вихідних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3190060
 
   
 Топ коментарі
 
в мире животніх: крашанки масковских попов

"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 3753
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Якщо захворіють, то це божа воля. "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 8288
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Как говорят в запоребриковье: - "дураков учить, только портить !"
Но изолировать от внешнего мира этот гадючник необходимо обязательно.
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Безответственные люди.Теперь кому то из ответственных людей,соблюдающих карантин,могут вовремя не оказать помощь,бо врачи будут заняты спасением безответственного человека,такого как эти веруны.Задача карантина,снизить давление и поступление больных в больницы,щоб врачи успевали их вытягивать с того света.Веруны же,решили,що наша медицина выдержит волну 9й вал в их лице.
В фильме 9 врата,есть сцена одержимого психозом веруна.Примерно такому психозу подвержены и эти,собравшиеся в Лавре.
9 Врата https://youtu.be/IRC8zRhbDFQ "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину - Цензор.НЕТ 3667
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Ну не знаю, я лично лайкнул, как по мне то отличная новость...Чем меньше прихожан МП останеца тем лутше...
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ні одна лавра України не належить ПЦУ...Ці військові бази рашки гикнуться нам, як і сєвастополь...
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Треба було просто під час Богослужіння закрити ту Лавру і залишити там всіх прихожан на САМОІЗОЛЯЦІЮ на 14 днів ! А "священники " хай би думали чим тих "самоізолянтів " харчувати !
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Все идет по Библии. Черти в рясах пачками пакуют души идиотов.
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Це наглядний приклад який контингент там проживає. Це той табун баранів.який голосував за дважди зека, за шута. Це ті хто кричав "хочу в расєю". Їх вже не вилікуя ні одна медицина,то можливо такий відбір дасть можливість від них позбутись
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камікадзи, мля... от би помордно цих ідіотів у всих лікарнях повішати (байдуже чи фото, чи від слова "повішати" особисто) , щоб знати в лице і в останню чергу на апарати та допомогу, нехай імунітет виробляють
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Здохнути,їх бажання! Хай небеса допомагають....
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Сборище претендентов на премию Дарвина... Самое печальное что эти кретины, не только сами с высокой вероятностью подхватят вирус, но и будут распространять его среди более сознательных граждан в магазинах и общественном транспорте.
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Можете не сомневаться, если они пренебрегая всем и всеми лезут в церковь то в магазинах и транспорте ограничивать себя точно нестанут!
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Это в этой лавре попы хранили оружие для Гиркина?
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Но почему же?--если для собравшихся встретиться раньше времени с Богом--это великое стремление и радость,--таким можно только восхищаться(Бог превыше всего). Если после такого посещения Храма Господнего, они встретившись с коронавирусом и его попутчицей,в руках которой коса, подымут вселенский вой от отчаяния и страха умереть--это можно рассматривать только как --не ведали ,что творили.
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сперва они встретятся с адекватными людьми и заразят их,

а уж потом все перечисленные тобой встречи
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Еслиб только с ними, сейчас эти д*генераты будут бегать по улицам
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Это спец операция филиала ФСБ по распространению вирусв в Украине.
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Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы - СМИ
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Власть виновата, что не запретила этот беспредел!
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Всегда готовы ! шо при серсер шо при пох..уй ком,мозги так устроены.
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Церква - гнилий бізнес не інтелектуально слабких віруючих. Нажаль в час епідемії вона служить сатані.
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так для довідки,на утримання МВС з бюджету країни виділено майже 100000000000 гривень.
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Чорт з ними усіма. Але діло в тому, що ці православнуті можуть заразити нормальних людей і поширити заразу ( я про коронавірус)
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так виглядає біологічна зброя в ХХІ столітті
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жирная отрыжка рюзьге мира в Украине.

Скільки порушено кримінальних справ проти попів москальського сатанату за сприяння сепаратизму та підтримку рашистської сволоти? Можливо когось посадили?
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Там все избиратели шута, приматов не жалко, а умный человек и так туда не пошел бы...
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Крышевал их падлошенко теперь клоун
Это ж бизнес доходный
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Сдохнуть в муках від ковід19 дибіли...зато ковбасу і крашанки посвятили...але ж не воскреснуть як біблійський персонаж!
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А тим часом "...за сутки коронавирусом заразились 53 медика. Всего в Украине коронавирусом заболел 1031 медик...". По цих випадках не уявного, а фактичного зараження хтось перевіряв дотримання "....ношения масок в публичных местах и соблюдения социальной дистанции...", бо як вони заразилися якщо дотримувались передбачених заходів безпеки.
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РЮКЗАКЕВИЧ "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину - Цензор.НЕТ 8222 "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину - Цензор.НЕТ 8222 "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину - Цензор.НЕТ 626

ДЕ ти шеріфе ти доблесний наш ??????? "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину - Цензор.НЕТ 8222 "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину - Цензор.НЕТ 7333
Всім московитським попам штраф і арешт за ігнорування крантину "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину - Цензор.НЕТ 8222 "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину - Цензор.НЕТ 626
Вірянам - підпис про зобов язання самоізоляції на два тижні.
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" Полiцiя не выявила жодних порушень. На богослужiннi перебывало 130000 вiрян". С каждого по 17000 грн. С парня в Гидропарке, где и близко не было людей штраф содрали, с девушки, гуляющей с ребенком, содрали и так с многих людей. Падлы.
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От вам і відповідь на питання - українці та м живуть чи окацаплені мурли. 100% це бидло плаче по ночах, що їх відбили у ху_ла.
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Сто раз говорили дебилам из власти-позакрывайте принудительно все церкви,ведь наше веруещее быдло все равно туда попрется.А теперь ещё на полмесяца карантин продлевать придется.Китайские пионеры.
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Один из немногих разумных поступков верующих людей: не поверили в фальшивую шумиху вокруг коронавируса.
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разумный ватник косящий под казаха? нет не встречал
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Когда вы уже изыйдите, племя московитов?! Вас всех нужно изолировать как распространителей заразы!! Интересно, сколько убогих заразились и умрут, благодаря вашим недавним пасхальным проповедям?!...
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А где мусора????
Почему они не выполняют свои обязанности???
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"р"п"ц" в Украине - призвала не соблюдать карантин ! ??!!
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НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА СВОЕГО !!!!!
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А масковсские сектанты ...?.
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Опьять показали свою СТАтанинсскую СУЩТНОСТЬ !!...
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Для Святогорской лавры это не толпа. Там обычно намного больше людей. Но все равно - в церквях сейчас должны оставаться только священники, монахе и те миряне, которые работают в церкви. Прихожан не должно быть. Дома нужно молиться. "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину - Цензор.НЕТ 3420
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да и чёрт с ними ватниками упоротыми. они в той лавре сепаров прятали и косые взгляды на наших солдат бросали пусть дохнут твари.
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