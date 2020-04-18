 Майже 64 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 спрямують на адресні виплати та закупівлю медобладнання, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

Таку думку висловив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський схвалив зміни до Держбюджету-2020. Це відправна точка для реалізації пріоритетних кроків для протидії пандемії коронавірусу", - написав Шмигаль.

Прем'єр додав, що кошти зі створеного Фонду боротьби з COVID-19 обсягом 64,7 млрд грн буде спрямовано на підвищення виплат працівникам, які протистоять вірусу, закупівлю медичного обладнання, соціальну підтримку пенсіонерів та тих, хто втратив роботу.

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Він нагадав, що додатково в бюджеті закладено 15,7 млрд грн для доплат всім медпрацівникам, пенсійне забезпечення збільшено на 29,7 млрд грн, а фінансування Міністерства соціальної політики - на 19,5 млрд грн.

"Водночас збережено витрати на оборону, підтримку АПК і дорожню інфраструктуру", - додав глава уряду.

Він також зазначив, що складні часи вимагають рішучих дій і привітав українців із прийдешнім святом - Великоднем.

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Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

18 квітня документ підписав президент Володимир Зеленський.

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