 "Працівники пожежної охорони "Укрзалізниці" приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині", - Криклій. ФОТОрепортаж

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Осторонь викликів інфраструктура ніколи не стоїть. Працівники пожежної охорони Укрзалізниці долучились до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині.

Для захисту залізничного полотна та вантажів від вогню, а також для поповнення водою автоцистерн на місце події був відправлений пожежний поїзд зі 120 тонами води.

До роботи були залучені особовий склад поїзда та члени добровільної пожежної дружини стрілецької команди Коростень. Вогнеборці провели роботу із недопущення поширення вогню на залізничні колії та заправили понад десять автоцистерн для гасіння лісових пожеж".

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