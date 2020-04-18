EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Фоторепортаж
  4401  28
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (557) пожежа (2176) Укрзалізниця (976) Криклій (130)

 "Працівники пожежної охорони "Укрзалізниці" приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині", - Криклій. ФОТОрепортаж

Для захисту залізничного полотна і вантажів від вогню, а також для поповнення водою автоцистерн на місце події був відправлений пожежний поїзд з 120 тоннами води.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Осторонь викликів інфраструктура ніколи не стоїть. Працівники пожежної охорони Укрзалізниці долучились до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині.
Для захисту залізничного полотна та вантажів від вогню, а також для поповнення водою автоцистерн на місце події був відправлений пожежний поїзд зі 120 тонами води.
До роботи були залучені особовий склад поїзда та члени добровільної пожежної дружини стрілецької команди Коростень. Вогнеборці провели роботу із недопущення поширення вогню на залізничні колії та заправили понад десять автоцистерн для гасіння лісових пожеж".

Також читайте: "Пожежі закінчуються на кордоні. Це портрет ефективності держави", - радник Кличка Ігор Луценко. ФОТО

Працівники пожежної охорони Укрзалізниці приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині, - Криклій 01
Працівники пожежної охорони Укрзалізниці приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині, - Криклій 02
Працівники пожежної охорони Укрзалізниці приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині, - Криклій 03
Працівники пожежної охорони Укрзалізниці приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині, - Криклій 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189985
 
 
 Топ коментарі
 
А любовница самого Криклия с зарплатой свыше сотни тысяч грн в месяц тоже к тушению присоединилась или как ???
 показати весь коментар
 
канешна...а жар его души...и пламенную страсть... кто тушить будет???
 показати весь коментар
 
Звичайно підключились працівники жд бо через бездіяльність влади вогонь підібрався до об'єктів залізничної інфраструктури - трансформаторів та шаф сигналізації та управління рухом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Звичайно підключились працівники жд бо через бездіяльність влади вогонь підібрався до об'єктів залізничної інфраструктури - трансформаторів та шаф сигналізації та управління рухом.
 показати весь коментар
 
 
Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
 показати весь коментар
 
 
Ще один портрет зеленої влади: 2 залізничні цистерни з водою називаються ПОЖАРНИЙ ПОЄЗД.
"Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий - Цензор.НЕТ 731
 показати весь коментар
 
 
От при сивочолому були пожпоїзди так пожпоїзди, по 50 цистерн, ага
 показати весь коментар
 
 
Вибач, але на сєкту попередніків немає часу. На все добре!
 показати весь коментар
 
Не придурюйся, всі чудово розуміють що ти мав на увазі. Клята нинішня влада називає пожпоїздом дві цистерни, а за минулої влади цей потяг мабуть називався якось інакше.
 показати весь коментар
 
Вибач, але на сєкту попередніків немає часу. На все добре!18.04.2020 14:29

 показати весь коментар
 
Ні, ви гляньте на нього, як писати маячню то в нього є час, а як відповідати за неї - то часу немає
 показати весь коментар
 
А любовница самого Криклия с зарплатой свыше сотни тысяч грн в месяц тоже к тушению присоединилась или как ???
 показати весь коментар
 
 
канешна...а жар его души...и пламенную страсть... кто тушить будет???
 показати весь коментар
 
 
А кто возглавляет МЧС?

Раньше был Балога, Шуфрич
А последние годы не понятно кто , НО ВЕДЬ И В ПРОШЛОМ ГОДУ ВОРКУГ КИЕВА ГОРЕЛО
 показати весь коментар
 
Если бы МЧС возглавлял нормальный руководитель , ТО ДАВНО БЫ ЗАПРЕТИЛИ ЖЕЧЬ СТЕРНЮ
В ЕВРОПЕ это давно запрещено
 показати весь коментар
 
 
"Працівники пожежної охорони "Укрзалізниці" приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині", - Криклій - Цензор.НЕТ 1728 Sophia-Maria Duglass МЧС, как отдельного министерства, уже нет. Оно входит в МВД,
 показати весь коментар
 
Шёл я
лесом видел бесов
А в
кустах… стоят рояли
Лес горит,
а два балбеса

Бьют по клавишам
буями... "Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий - Цензор.НЕТ 9626
 показати весь коментар
 
 
Потяг через загрозу залізничному полотну виїхав на місце небезпеки а коли небезпеки не виявили то віддали воду пожежним машинам... О це так долучилися!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору