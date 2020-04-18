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 Політика України
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 "Пожежі закінчуються на кордоні. Це портрет ефективності держави", - радник Кличка Ігор Луценко. ФОТО

Ситуація з триваючими вже другий тиждень пожежами показує нездатність влади навіть спробувати реагувати на це належним чином на державному рівні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це екснардеп, радник мера Києва Ігор Луценко написав на сторінці в фейсбуці.

"Пане Зеленський, подивіться на цю карту. На ній – вже чи не третій тиждень пожеж, і вони закінчуються рівно на нашому кордоні. Ця карта – портрет ефективності вашої держави, апарату, котрий ви очолюєте уже скоро рік.

Пожежі закінчуються на кордоні. Це портрет ефективності держави, - радник Кличка Ігор Луценко 01

Можна казати про штучні підпали. Але тут дещо гірше – тут штучна нездатність справитися з вогнем уже два тижні. Хоча, навіть ще гірше! Штучна нездатність навіть спробувати реагувати на це належним чином на державному рівні.

Пане Зеленський, чи в курсі ви, що ви – голова РНБО? Чи в курсі ви про колосальний обсяг повноважень РНБО? Про режим її роботи?

Вкотре доводиться йому нагадувати, що Президент якраз для таких буремних часів і існує, як посада. Це у мирні часи, коли все налагоджено, наш конституційний монарх може залишити країну на "старосту" – голову так званого Кабінету міністрів, і на самих міністрів, тобто на "уряд". Хоча справжнім урядом, з повноваженнями, є Президент разом Радою національної безпеки і оборони.

Саме механізм РНБО придумали для того, щоб в екстремальних ситуаціях – а нинішня ситуація є саме такою, де величезні пожежі наклалися на епідемію – засідати, запроваджувати надзвичайні заходи, котрі мобілізують усі частини виконавчої влади й інтегрують усі інші гілки влади у єдиний процес.

Нинішня бездіяльність з боку РНБО і Зеленьского з приводу масштабних пожеж межує зі злочином.

РНБО – усьому голова, цей орган може і має давати, через певну процедуру, команду усім державним установам. Натомість з іспанським соромом ми спостерігаємо, як голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Чечоткін напряму звертається до очільників Збройних сил України по допомогу. Це вже схоже на волонтерство, тільки на рівні найвищих чиновників.

Що треба було б зробити РНБО і Президенту?

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 15 вогнищ на Житомирщині 6 ліквідували, 5 локалізували, - Аваков. КАРТА

По-перше, залучити сили Національної гвардії, Збойних сил України на ліквідацію пожежі.

По-друге, випрацювати механізм залучення звичайних громадян до боротьби зі стихією (чи умисними підпалами), шляхом встановлення громадських постів спостереження, мобільних груп із засобами стеження на усіх пожежонебезпечних ділянках, і, звісно, до робіт по протидії пожежах там, де не справляється державна техніка і державні люди. (Для цього треба вміти працювати з своїм народом і з місцевим самоврядуванням, але треба вчитися хоча б зараз)

По-третє, через механізм надзвичайного стану чи надзвичайної ситуації на розумний строк слід обмежити перебування людей у соснових та змішаних лісах, оскільки саме вони нині горять. Верховна рада мусить збільшити штрафи та більш докладно розписати адміністративну відповідальність за незаконне поводження з вогнем на природі – такі законодавчі напрацювання уже є у екологів. Врешті-решт, ваш уряд зараз бореться проти коронавірусу залякуванням населення – тож нехай залякає і усіх потенціальних паліїв.

По-четверте, звернутися до сусідів, Польщі, Білорусі, щоб провести консультації щодо допомоги нам з їх боку.

Пане Зеленський, нагадую вам, що у вас в руках гетьманська булава, вона не у Шмигаля, Авакова чи Чечоткіна – дійте, а не тільки бажайте нам здоров'я через відосіки. Дійте, дійте, дійте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має вийти з "зони комфорту" і негайно скликати РНБО через пожежі в зоні відчуження ЧАЕС, - Ар'єв


Пожежі закінчуються на кордоні. Це портрет ефективності держави, - радник Кличка Ігор Луценко 02

Пожежі закінчуються на кордоні. Це портрет ефективності держави, - радник Кличка Ігор Луценко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189983
 
 
 Топ коментарі
 
Власть идиотов спалит всю Украину.
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Как-то нелогично ожидать от власти, которая просрала всё, чтоб она справилась с пожарами... "Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства", - советник Кличко Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2816
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Горят десятки гектаров земли. Распоясались попы МП. Никуда не делся криминал. Структуры Авакова мужественно.... снова расследуют ролик, где Зеленского сбивает фура. Перечень причин вызывает стойкое ощущение, что кто-то ебн*лся окончательно...
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капитан ЗЕльоная БЕДА уверенно ведет Украину к краху
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73% подпалили хату, а 27% в етой хате сидят и злорадствуют радостно тыкая дули из окон "Пожежі закінчуються на кордоні. Це портрет ефективності держави", - радник Кличка Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 7379
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Там река и пустырь отчуждения. Киевская и Черниговская область, Полтавщина и Житомирщина это регионы где много леса и рек. Вот они и горят. То, что наши не могут потушить это факт, но это просто стечение обстоятельств в первую очередь.
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Реки горят? Ну тебя и плющит от дыма. Может то дым не от той травы?
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Реки останавливают горение. И пустырь тоже.
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дебилы, жгущие траву и мусор это стечение обстоятельств? Это - диагноз поголовья
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Я к тому отчего зона пожаров такая как на карте. Она совпадает с нашими маленькими речушками, которые текут в этом регионе.
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Патамушта в Білорусі Лука лупцюватиме підалювачів кийками і вони це знають.
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У нас много табличек стоит, "Огонь, причина пожара. Берегите лес от огня"
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А у нас вздовж трас повно табличок "Дякуємо за чисте узбіччя".
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а ще багато табличок "команда ЗЕ"
може їх познімати і Остров нєвєзєнія рассосьотся "Пожежі закінчуються на кордоні. Це портрет ефективності держави", - радник Кличка Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 9905
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Там река и пустырь отчуждения. Киевская и Черниговская область, Полтавщина и Житомирщина это регионы где много леса и рек. Вот они и горят. То, что наши не могут потушить это факт, но это просто стечение обстоятельств в первую очередь.

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Ты как-то четче формулируй свои мысли. Мне показалось это подросток пишет.
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Отвечал на комментарии Луценко почему пожары выглядят как на карте. Это комплекс причин, которые перечислил. Власть действует плохо, но картинка выглядит так не только из-за неё.
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Ваня, в Белоруси к Чернобылу примыкает громадный Полесский радиациооно-экологический заповедник сплошь из леса


и ничего у белорусов не горит !!!!



может с нашим "поцькой" что-то не так ? "Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства", - советник Кличко Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 3164
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Чуточку горит - смотри на карту. Там кусок Беларуси задело. Вообще причина пожаров всегда замусоренная местность, поэтому борьба против лесного пожара - расчистка территории. Наше Полесье никто не чистит, так как оно особо не горело никогда. В данном случае граница сыграла роль такой вот остановки пожара. Это получилось случайно.
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случайность и разруха это когда писают мимо унитаза

при Порохе таких пожаров не было
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Как-то нелогично ожидать от власти, которая просрала всё, чтоб она справилась с пожарами... "Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства", - советник Кличко Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2816
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Заодно видно что Аваков кроме фальсификации дел и пиара ничего не умеет.
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он еще умеет пилить на французских вертолетах вместо того чтобы

купить много пожарных машин
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Не змогли позаганяти людей по домівках постановами, - загоняють чадом.
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Была у меня такая мысль... Думаете реально могли докатиться до такого? Вонь - не вирус, я её чувствую хоть и сижу в комнате, где всё закрыто.
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Я уже ничему не удивлюсь, тем более карта красноречивая такая. И Житомир на 10 дней парализовать хотели, шо там у них, интересно.
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Это отношение прежней власти к МЧС.
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Авакова.
Хорошо, что величайший лидер современности его сменил на нового.
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В России была аналогичная ситуация в 2010 году. Там тлели торфяники вокруг Москвы, а власть ничего не могла сделать.
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Ты хочешь сказать, что нашпреЗЮдент тоже х...ло?
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А відсутність мізків у тебе- також "прєжняйа власть вінавата"?
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фу! какая ЗЕльоная гадость этот ваш ********** !
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А почему этот Луценко не тушит пожары? В интернете легко языком чесать .
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...вася, а ты почему еще не с ведром в руках? "Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства", - советник Кличко Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8278
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Какое снбо?! Какую реакцию от оманского шута вы ожидаете ?!?!
Он в прострации и сам не знает, что дальше у него там «по сценарию»: Ленка (соавтор пейсателей квартала) в отъезде от вируса прячется, а хозяин бабломойский - трубку не берет, пейсах отмечает...
Ну, ничего, скоро дерьмак ему с братишкой новый видоискатели помогут запилить
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Горят десятки гектаров земли. Распоясались попы МП. Никуда не делся криминал. Структуры Авакова мужественно.... снова расследуют ролик, где Зеленского сбивает фура. Перечень причин вызывает стойкое ощущение, что кто-то ****лся окончательно...
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Сперва ****лись 73% избирателей.Потом пошла цепная реакция.
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Не всех ещё бубочка достал.
Будем ждать...
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Бубочка говорить, що його підтримує 56% українців!
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"Не всех ещё бубочка достал.
Будем ждать..."

Так вы для этого поджигательством занимаетесь - чтобы бубочка достал всех?
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Це патрет влади кловунів, цирульників та інших візажисток.
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Цього не можна робити, бо у них Україна в смартфоні!
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еге ж, виглядає на те, що маємо справу з біодиверсійною війною
п'єзопідпалювачі для такого феєрверку крихітні, захованими у лісовій підстилці вони можуть чекати сигналу з мобілки диверсанта-оператора місяцями чи навіть роками
але ж ніхто не візьме на себе відповідальність відімкнути мобільний зв'язок у зоні потенційних піротерактів
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Зараз 95 квартал заспіває веселу пісеньку "Горіла країна палала" і все буде гаразд.
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Нещодавно я виходив на вулицю і у порівнянні з ранком якось можна дихати. Дивишся і здається, що це серпанок. Потім вдихаєш повітря і розумієш, що це гар.😞
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Тут такое дело, что из-за этой гари люди поумирают. Очень много.
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перш як виходити, гляньте повітряну обстановку тут - https://www.saveecobot.com/maps#10/50.4948/30.5657
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
21 ч. ·

Нагадаю: забрудненість повітря - один із головних чинників, що впливають на смертність при цій пандемії.
При чистому повітрі - "не злітає" Ковід. Самих тільки московських батюшок + сприяння "зеленої" влади, щоб перетворити Україну на зону стихійного лиха, вочевидь недосить.
А от air pollution (на додачу до вже рознесеного по всіх усюдах віруса) - саме те, що треба!

...А тепер розкажіть мені ще про раптову синхронність підпалів "трави і листя" на Чистий четвер у всій довколакиївській зеленій зоні.
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Головне, що ці підпали навколо Києва і трохи далі. Все нагадує сплановану диверсію!
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Вроде одного диверсанта поймали и штрафу дали.
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как под линейку горит

а может у нас власть рукожопая ?
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І час підпалу був вибраний саме тоді, як вітер пішов на Київ. Дишиті гарью, як казав Лукашенка незадовго до підпалу.
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Если вы заметили, за время пожаров направление ветра постоянно менялось.
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Очевидно и несомненно - поджоги - дело рук паРашинских диверсантов.
Но Зебил, с заполненным до предела памперсом, этого признать не может.
Ибо дядя-Вова-старший (ла-ла-ла) не велит.
И вообще - не мещайте хитрожопому мальчику делать гешефт на измене!
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главное-собрать снбо, соберутся и пожар самопогаснет разом
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Безусловно, то что страной сейчас правят клоуны, продюсеры, стилисты и массажисты это истина. Но есть и другая сторона медали. Например почему не горит трава в Ростовской или Воронежской обрасти на Московии? Почему не тлеют торфяники в Беларуси?
"Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства", - советник Кличко Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5132
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тому, що там влада дбає про своїх селя
н. Поля оброблені, селяни мають доступну техніку щоб працювати. А не так як у нас все заросло бур'янами, тому що селянин не в змозі даже купити пальне щоб заправити ще ті радянські трактори які збереглись. Не говорячи вже про купівлю нових.
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В Украине полностью отсутствует власть. Зеленский это не президент, это клоун с мозгами двухлетнего ребенка, а проще дегенерат, место которого на дурке.
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А чи є в нас взагілі президент? чи лише проросійський чувачок з "95 кварталу"?
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Є таке поняття - самоусторонення від виконання своїх обов'язків.
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"Он был похож на маленького зеленого пингвина с Северного полюса, каким его представляли учителя Всеукраинской школы онлайн." Отстаньте от пингвина. Кстати, где оно? Пингвин, в смысле...
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Зеленский - ты биологический мусор, отброс. Ты даже на фоне бандита кацапа Януковича выглядишь как дерьмо блохи.
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шёл я лесом, вижу- бесы,
а, в кустах - стоят рояли,
лес горит, а два балбеса-
бьют по клавишам... буями "Пожежі закінчуються на кордоні. Це портрет ефективності держави", - радник Кличка Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 1907
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Может это сигнал о том, что нам следует задуматься о более плотной охране нашей северной границы? Ведь это граница Украины с неким союзным государством, внутри которого границ фактически нет.
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власти и подожгли шоб в норах сидели
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